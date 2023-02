Eintracht Frankfurt wollte angeblich Victor Lindelöf von Manchester United ausleihen

Eintracht Frankfurt wollte in der abgelaufenen Winter-Transferperiode offenbar Innenverteidiger Victor Lindelöf von Manchester United holen. Wie die Bild berichtet, war eine Leihe bis Saisonende Thema bei den Hessen.

Lindelöf ist bei den Red Devils unter Trainer Erik ten Hag meist nur Ersatz und soll deshalb einem Wechsel zum Bundesligisten zugestimmt haben. Letztlich wollte ten Hag ihn als Alternative für die Defensive aber behalten und gab den Schweden nicht frei.

"Wir bauen auf ihn. Alle Spieler im Kader sind wichtig und wenn ihre Zeit kommt, müssen sie liefern", sagte ten Hag in der vergangenen Woche über einen möglichen Abgang Lindelöfs.

Der 28-Jährige, der in Manchester noch Vertrag bis 2024 hat, kommt in der laufenden Saison auf 15 Pflichtspieleinsätze. In der Premier League stand er jedoch nur viermal in der Startformation.