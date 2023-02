Borussia Mönchengladbach: Wohin geht Thuram? Heiße Spur zu spanischem Topklub

Atlético Madrid wird nach Angaben der spanischen Sportzeitung AS im Sommer versuchen, Gladbachs Marcus Thuram ablösefrei zu verpflichten. Bereits in den vergangenen Wochen wollten die Rojiblancos den Franzosen haben, doch der aufgerufene Preis in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro sei ihnen zu hoch gewesen.

Thurams Vertrag bei den Fohlen läuft im Sommer aus, was ihn nicht nur zu einem ablösefreien, sondern auch zu einem sehr begehrten Kicker macht. Als "Schnäppchen" bezeichnet die Zeitung den Stürmer, für den sich angeblich auch Juventus, Liverpool, Arsenal und Tottenham begeistern.

Auch der FC Bayern München wurde in der Vergangenheit schon intensiv mit Thuram in Verbindung gebracht. Essenziell für die Atlético-Chancen im Werben um Thuram soll die Champions-League-Qualifikation für die kommende Saison sein. Gelingt diese, wären die Madrilenen dem Bericht zufolge einer der Top-Kandidaten für Thuram.

Der 25 Jahre alte Thuram kommt in der laufenden Bundesliga-Saison auf zehn Tore und drei Vorlagen in 17 Partien. Für Frankreich nahm er an der WM 2022 teil und machte in Katar fünf Spiele. Im Finale bereitete er einen Treffer von Kylian Mbappé vor.