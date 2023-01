Timo Werner vor Liga-Topspiel gegen FC Bayern: "Wichtiger ist die Konstanz danach"

Timo Werner von RB Leipzig sieht das Duell mit Bayern München am Freitag noch nicht als Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Außerdem sprach er über seinen einst geplatzten Wechsel zum deutschen Rekordmeister.

"Das Spiel wird richtungsweisend. Aber noch wichtiger, als die Bayern zu schlagen, ist die Konstanz danach. In den Spielen gegen die Gegner, die ganz andere Sorgen haben, wird die Meisterschaft entschieden", sagte Werner vor dem Auftakt ins neue Bundesliga-Jahr der Sport Bild.

Pokalsieger Leipzig geht mit sechs Punkten Rückstand in das Topspiel mit dem Rekordmeister, eine Niederlage würde die Meisterträume der Sachsen wohl begraben. "Mit einem Sieg erhöhen wir den Druck auf die Bayern, zumal es ja noch das Rückrundenspiel gibt. Vor der Winterpause waren wir mit den Bayern auf Augenhöhe, was die Qualität unseres Spiels angeht", so Werner, der zwei Monate nach seinem Syndesmoseriss "bereit" für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr auf DAZN) ist.

Im Ausfall von Nationalkeeper Manuel Neuer sieht Werner dabei einen kleinen Vorteil: "Dass er fehlt, kann in einem Topspiel schon entscheidend sein. Manuel im 1:1 vor sich zu haben ist für einen Stürmer schon nicht so einfach."

2020 wäre Werner fast zum FC Bayern gewechselt. Am Ende ging es von RB zum FC Chelsea, mittlerweile ist der 26-Jährige wieder zurück in Sachsen. "Ich glaube, der Weg, den man geht, ist am Ende immer der richtige", blickte er nun zurück. "Zwar hätte ich bis jetzt zwei Trainer bei Bayern gehabt, die für mich sehr gut gewesen wären: Hansi Flick, mit dem ich gut auskomme. Und Julian Nagelsmann, meinen ehemaligen RB-Trainer. Aber ich glaube, man tut gut daran, nicht zu bereuen."

Werner weiter: "Man darf die Zeit auch nicht verkennen, ich habe bei Chelsea schließlich die Champions League gewonnen! Und privat habe ich viele tolle Menschen kennengelernt, Freunde gefunden. Am Ende war ich nicht mehr Teil des Plans des damaligen Trainers." Sein Fazit: "Das muss man akzeptieren und für sich einen Weg finden, damit umzugehen."