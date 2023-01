Endlich ist es wieder so weit! Nach langer Pause kehrt die Bundesliga zurück zum Spielbetrieb. Den Auftakt markiert das Freitagsspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach genau zehn Wochen der Unterbrechung geht die Bundesliga endlich weiter. Für den Restart der laufenden Saison haben sich die Spieltags-Planer auch ein ganz besonderes Duell ausgedacht: So gastiert der Rekordmeister FC Bayern an diesem Freitag bei Vizemeister RB Leipzig.

Das Süd-Ost-Matchup hat sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Klassiker entwickelt. Zahlreiche Spiele lieferten uns Unterhaltung vom Feinsten. Dabei warten die Sachsen nunmehr seit fast fünf Jahren auf einen Sieg gegen den großen Konkurrenten. Das letzte und bis heute einzige Mal gelang es im März 2018 die Bayern zu schlagen. Seitdem folgten wettbewerbsübergreifend acht Niederlagen und stolze vier Remis.

Sollten beide Teams an ihrer Vor-WM-Form anknüpfen können, so darf sich Fussball-Deutschland auf ein regelrechtes Feuerwerk gefasst machen. Seit dem 17. September haben sowohl der FC Bayern als auch RB Leipzig kein Pflichtspiel mehr verloren. Im November erzielten beide zudem durchschnittlich drei Tore pro Spiel.

© getty Die letzte Begegnung beider Teams datiert zurück auf den 5. Februar 2022. Damals gewannen die Bayern das Spiel knapp mit 3:2, dank des Eigentores von Leipzigs Gvardiol (Mitte, weiß).

RB Leipzig vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 16. Spieltag (Hinrunde)

16. Spieltag (Hinrunde) Datum: Freitag, 20. Dezember

Freitag, 20. Dezember Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Red Bull Arena in Leipzig

RB Leipzig vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Gleich zwei Anbieter werden das Match heute live im TV und Livestream zeigen: der Privatsender Sat.1 sowie der Streamingdienst DAZN. Im Folgenden erklären wir Euch, was es braucht, um auf die Übertragung zuzugreifen.

RB Leipzig vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im Free-TV

Leipzig gegen Bayern im Free-TV? Ja, genau das ist heute der Fall! Bereits ab 19 Uhr werden sich Moderator Matthias Opdenhövel, Experte Stefan Kuntz und Kommentator Wolff-Christoph Fuss inhaltlich dem Topspiel widmen. Um hier also live dabei zu sein, müsst Ihr lediglich zur entsprechenden Zeit den Kanal aufrufen.

Eine Alternative für das lineare Fernsehen bietet DAZN mit seinem linearen Abomodell. Hier enthalten sind zwei Kanäle, die Euch automatisch die besten Sportereignisse des Tages zeigen. Das Leipzig-Bayern-Spiel wird heute ab 19.45 Uhr auf dem Sender DAZN1 zu sehen sein. Hier gibt's weitere Infos.

RB Leipzig vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Darüber hinaus wird auch die Option bestehen, das Match via Livestream zu verfolgen. Auch hier bieten die zwei genannten Anbieter einen jeweiligen Übertragungsweg an.

Um auf die kostenfreie Ausstrahlung von Sat.1 zuzugreifen, könnt Ihr eine der vielen Live-TV-Plattformen, wie zum Beispiel JOYN nutzen. Hier werdet Ihr zwar mit zusätzlichen Werbeblöcken konfrontiert, jedoch bleibt die Übertragung somit für Euch gratis.

Die zweite Möglichkeit geht erneut vom Hauptlizenzinhaber DAZN aus. Der Streamingdienst ist in dieser Bundesliga-Saison in Besitz aller Spiele an den Wochentagen Freitag und Sonntag. Der Kostenpunkt für das notwendige Abonnement liegt dabei ganz in Eurem Ermessen. Der günstigste Tarif, DAZN Standard, beläuft sich auf 24,99 Euro pro Monat. Wer allerdings auf keine Inhalte verzichten und des Weiteren noch einen zweiten parallelen Stream ermöglichen will, benötigt unbedingt DAZN Unlimited - das Nonplusultra der DAZN-Angebote. Hiermit gibt's Zugriff auf alles die Plattform zu bieten hat - für 29,99 Euro pro Monat. Weitere Infos findet Ihr hier.

RB Leipzig vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Leipzig: Gulacsi - Henrichs, Klostermann, Gvardiol, Halstenberg - Schlager, Laimer - Szoboszlai, Olmo - Silva, Forstenberg

Gulacsi - Henrichs, Klostermann, Gvardiol, Halstenberg - Schlager, Laimer - Szoboszlai, Olmo - Silva, Forstenberg Bayern: Sommer - Blind, Pavard, Upamecano, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting

