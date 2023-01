FC Bayern vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München empfängt heute in der Bundesliga den 1. FC Köln. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Erst ist die zehn Wochen lange Winterpause zu Ende, schon geht es in der Bundesliga Schlag auf Schlag. Auf den 16. Spieltag am vergangenen Wochenende folgt wenige Tage später direkt eine englische Woche. Diese geht am heutigem Dienstag, 24. Januar, los. Vier Spiele stehen auf dem Plan. Eines davon ist das zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln.

Parallel zu FC Bayern vs. Köln finden zwei weitere Ligaspiele statt: TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart und Hertha BSC vs. VfL Wolfsburg. Der FC Schalke 04 und RB Leipzig sind bereits um 18.30 Uhr an der Reihe.

FC Bayern vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Bundesligaspiele am Freitag und am Sonntag besitzt DAZN, die Samstagsspiele zeigt Sky. Wie sieht es aber mit Dienstagsspielen wie heute aus? Auch diesbezüglich ist Sky die richtige Anlaufstelle. Alle heutigen Partien sind beim Pay-TV- Sender zu sehen. Bayern vs. Köln wird um 20.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event gezeigt. Kai Dittmann übernimmt dafür die Rolle des Kommentatoren.

Das Duell FC Bayern vs. Köln könnt Ihr aber auch als Teil einer Konferenz bei Sky verfolgen. Dazu müsst Ihr entweder Sky Sport Bundesliga 1 (HD) oder Sky Sport Bundesliga aufrufen, um 20.25 Uhr beginnt die Übertragung.

Egal, ob Einzelspiel oder Konferenz - Sky bietet all dies auch im Livestream an. Was Ihr dafür benötigt, ist entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Fußballfans haben Grund zur Freude, FC Bayern vs. Köln wird nämlich auch im Free-TV bei Sat.1 übertragen. Um 20 Uhr geht der Countdown zum Spektakel los. Folgendes Personal wird dafür eingesetzt:

Experte: Stefan Kuntz

Stefan Kuntz Moderation: Matthias Opdenhövel

Kommentiert von: Wolff-Christoph Fuss, Andrea Kaiser und Matthias Killing

Parallel dazu stellt der Privatsender bei ran.de einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

FC Bayern vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, FC Bayern gegen Köln heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln.

FC Bayern vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting

Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Skhiri, Martel - Maina, Huseinbasic, Kainz - S. Tigges

FC Bayern vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. 1. FC Köln

FC Bayern München vs. 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 17

17 Datum: 24. Januar 2022

24. Januar 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 17. Spieltag