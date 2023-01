Al-Nassr: Kommt nach Cristiano Ronaldo auch BVB-Kapitän Marco Reus?

Al-Nassr FC befindet sich nach der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo weiter auf der Suche nach neuen Stars und beschäftigt sich laut der Daily Mail offenbar mit Marco Reus von Borussia Dortmund.

Zuletzt wurden bereits Luka Modric, Eden Hazard, Sergio Ramos und N'Golo Kanté mit einem Wechsel zum Hauptstadtklub aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, mit Reus steht nun wohl auch ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga auf der Liste von Al-Nassr. Der 33-Jährige hat beim BVB nur noch Vertrag bis Saisonende.

Eine Entscheidung über die Zukunft von Reus in Dortmund dürfte in den kommenden Wochen fallen. Eine Verlängerung bei der Borussia, wo er seit 2012 unter Vertrag steht und mittlerweile auch Kapitän ist, scheint durchaus im Bereich des Möglichen, doch laut der Daily Mail verfolgen neben Al-Nassr auch englische Klubs die Situation des 48-fachen deutschen Nationalspielers.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gab vor der WM 2022 in Katar an, in naher Zukunft Gespräche mit Reus aufnehmen zu wollen. "Unsere Wertschätzung für Marco ist zweifelsohne sehr groß", so Kehl gegenüber Bild. "Wir werden uns wie vereinbart zusammensetzen und in Ruhe sehr vertrauensvoll über die Zukunft sprechen."