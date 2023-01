Nur vier Spielern gelang der Durchbruch: BVB-Youngster im Winter-Trainingslager

Vom 6. bis zum 14. Januar bereitet sich Borussia Dortmund im Winter-Trainingslager in Marbella auf den Wiederbeginn der Bundesliga vor.

SPOX wirft einen Blick auf frühere Trainingslager in Marbella und beleuchtet die BVB-Bubis, die sich dort zum ersten Mal zeigen durften.

Auch dieses Mal haben es wieder drei Youngster in das 28-köpfige Aufgebot geschafft: Luca Unbehaun, Soumaila Coulibaly und Tom Rothe dürfen neben 25 Profis mit nach Spanien reisen.

Als einziger der drei Youngster im Aufgebot schon mit einigen Erfahrungen in der ersten Mannschaft. Erzielte sogar schon ein Bundesliga-Tor für die Dortmunder, auf mehr als sechs Einsätze brachte er es aber noch nicht. Gilt jedoch als perspektivische Zukunftslösung auf der linken Außenverteidiger-Position.

Der Verteidiger kommt immerhin schon auf einen Einsatz bei den Profis, in der Dortmunder Defensive muss er sich hinter Mats Hummels, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck jedoch noch hinten anstellen.

Ein Pflichtspiel absolvierte der Torhüter noch nicht für den BVB, in den Profi-Kader schaffte er es aber bereits einige Male. Derzeit ist er hinter Gregor Kobel und Alexander Meyer dritter Keeper der ersten Mannschaft.

Der 18-Jährige ist ohne Frage eine der Dortmunder Zukunftshoffnungen. Wurde in der vergangenen Spielzeit unter Ex-Trainer Marco Rose schon ein ums andere Mal eingesetzt, in dieser Saison anfangs sogar Stammspieler, bis ihn eine Schulterverletzung stoppte.

Von Januar bis September 2020 bei den Profis unterwegs, dann ging es für ein Jahr in die niederländische Heimat zu Zwolle. Seit Sommer in Braunschweig.

Der Rechtsaußen ist mittlerweile beim VfB Stuttgart untergekommen, nach zwei Aufenthalten in Paderborn. Bei den Schwaben nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile Stammspieler.

War damals bei der zweiten Mannschaft und verabschiedete sich ein halbes Jahr nach dem Wintertrainingslager im spanischen Marbella zu Waldhof Mannheim. Mittlerweile bei 1860 München, bei zwei Toren in 15 Spielen.

Wurde nach dem Trainingslager zu den Profis hochgezogen und kommt seitdem dort zum Einsatz. Ist er nicht verletzt, gehört er zum Stammpersonal. In 93 Pflichtspielen für den BVB mit immerhin 26 Torbeteiligungen.

Durfte damals von der zweiten Mannschaft im Winter mit reinschnuppern. Von 2020 bis 2022 bei Verl, nun für Aachen in der Regionalliga West aktiv.

Von 2010 bis 2019 beim BVB ausgebildet, nach dem Trainingslager wechselte er direkt nach Bielefeld, für 50.000 Euro. Seit letztem Sommer bei Werder Bremen Stammspieler in der Bundesliga.

Seit seiner Kindheit beim BVB ausgebildet, nahm an drei Wintertrainingslagern teil. Dann ging es nach Leihen zu Stuttgart und Dresden 2020 für eine halbe Million Euro zu Heidenheim. Dort aktuell Ergänzungsspieler.

Der Keeper verabschiedete sich direkt nach dem Trainingslager vom BVB. Von den Niederlanden (Zulte Waregem) ging es zurück nach Deutschland zum TSV Steinbach und nun zum SV Atlas in der Regionalliga Nord.

Ohne Zweifel einer der besten BVB-Spieler der jüngeren Vergangenheit. Gehörte ab der Spielzeit 18/19 zum festen Bestandteil des Dortmunder Kaders und bestritt insgesamt 137 Spiele im schwarz-gelben Trikot, in denen er 50 Tore selbst erzielte und 64 Treffer vorbereitete. Wechselte im Sommer 2021 dann für ein nettes Sümmchen nach England zu Manchester United.

Von 2014 bis 2017 Ersatzkeeper der Dortmunder. Im Sommer nach dem Trainingslager ging es zu 1860 München. Aktuell beim Wolfsberger AC in Österreich - Stammspieler mit 34 Gegentoren in 16 Spielen.

2009/10:

Mario Götze

Im Sommer 2010 stieg das damalige Supertalent zu den Profis auf. Während seines ersten Dortmunder Engagements einer der Schlüsselspieler des Teams und der vielleicht beste Zehner der Liga. Schloss sich danach dem FC Bayern an und konnte dort an seine Leistungen nie mehr anknüpfen. Über eine zweite BVB-Zeit und PSV Eindhoven heute zurück in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt.