Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 16. Bundesligarunde wird heute mit dem Rheinischem Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen beendet. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Was am Freitag begann, geht am heutigen Sonntag, den 22. Januar, zu Ende - der 16. Bundesligaspieltag. Das neunte und letzte Spiel der Runde bestreiten um 17.30 Uhr Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen. Gespielt wird das Rheinische Derby im Borussia-Park in Mönchengladbach. Davor, um 15.30 Uhr, treffen noch Borussia Dortmund und der FC Augsburg aufeinander.

Die Leverkusener wollen nach der schwachen ersten Saisonhälfte wieder in die richtige Spur finden, in 15 Spielen konnte die Werkself nämlich nur 18 Punkte sammeln. Etwas Positives gibt es jedoch zu berichten: Florian Wirtz feiert nach seiner Kreuzbandverletzung sein Bundesliga-Comeback.

© getty Marcus Thuram geht für Borussia Mönchengladbach auf Torejagd.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da DAZN die Übertragungsrechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga besitzt, ist der Streamingdienst heute für die Übertragung der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen zuständig. Um 16.45 Uhr werden die ersten Livebilder aus Mönchengladbach gesendet, Freddy Harder wird für die Partie als Moderator eingesetzt, Marco Hagemann fungiert als Kommentator, während Sebastian Kneißl den Experten macht.

Um DAZN jedoch nutzen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Da besteht die Wahl zwischen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Abhängig davon, wofür Ihr Euch entscheidet, könnt Ihr neben Fußball auch zu folgenden Sportarten Livestreams finden: Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Darts, Wintersport und noch mehr.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© imago images Florian Wirtz feiert gegen Gladbach sein Bundesliga-Comeback.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Außerdem tickert SPOX die Partie live mit, so dass auch all jene, die kein DAZN-Abo haben, nichts vom Derby verpassen.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen.

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 16

16 Datum: 22. Januar 2022

22. Januar 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Borussia-Park, Mönchengladbach Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 16. Spieltag