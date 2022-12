Offiziell: Borussia Dortmund holt Cyrill Akono vom SC Verl

Der BVB tätigt den ersten Wintertransfer und holt einen Stürmer, der zunächst in der zweiten Mannschaft glänzen soll.

Borussia Dortmund hat Cyrill Akono vom SC Verl verpflichtet. Das gab der Bundesligist am Mittwoch offiziell bekannt. Der 22-jährige Stürmer soll zunächst in der zweiten Mannschaft, die in der dritten Liga antritt, auflaufen.

"Wir waren schon im Sommer an ihm interessiert, umso schöner, dass es jetzt geklappt hat", sagte Dortmunds U23-Leiter Ingo Preuß zu diesem Transfer.

Akono spielte in der Jugend für den FC Schalke 04 und Preußen Münster. Danach versuchte er sich im Seniorenbereich beim FSV Mainz 05 und dem VfB Lübeck, bevor er vor anderthalb Jahren in Verl landete.

Akono kommt in der laufenden Drittliga-Saison auf vier Tore und eine Vorlage in 17 Partien. Für Deutschlands U19 machte er 2019 ein Länderspiel.