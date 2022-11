Streich kritisiert Fußballchefs: "Wären besser nicht an der Macht"

Trainer Christian Streich vom Bundesliga-Zweiten SC Freiburg hat kurz vor dem Beginn der WM (20. November bis 18. Dezember) die Endrunden-Vergabe nach Katar und die internationalen Fußball-Verantwortlichen heftig kritisiert.

"Es gab eine Choreographie im Stadion mit den Kritikpunkten an der WM - und alle stimmen", sagte Streich nach dem 4:1 (4:0) am Sonntag gegen Union Berlin bei DAZN.

Streich weiter: "Es sind Leute an der Macht im Fußball - die wären besser nicht an der Macht."

Die Freiburg-Anhänger hatten in der Kurve einen Banner mit der Aufschrift "Boycott Qatar" aufgehangen. In den vergangenen Tagen und Wochen hatten bereits zahlreiche weitere Fans in Deutschlands Profi-Ligen in diese Kerbe geschlagen.