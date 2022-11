Ein letztes Mal wird vor der Weltmeisterschaft noch Bundesliga-Fußball gespielt, dazu treffen sich heute der SC Freiburg und Union Berlin. Hier gibt's alle Aktionen im Liveticker.

Zweiter gegen Dritter - zumindest vor dem Start dieses Spieltags - das Duell von Union Berlin und dem SC Freiburg verspricht viel Spektakel. Wer sich durchsetzt, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

SC Freiburg vs. Union Berlin: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Teams erleben bislang eine herausragende Saison, vor Beginn des Spieltags befanden sie sich punktgleich auf den Plätzen zwei und drei. Sowohl Berlin als auch Freiburg haben heute die Möglichkeit, RB Leipzig wieder vom zweiten Rang zu vertreiben - die Bullen haben sich durch den gestrigen 2:1-Sieg über Werder Bremen vorerst vorbeigeschoben.

Vor Beginn: Wie gewohnt fängt die zweite Sonntagspartie auch heute um 17.30 Uhr an. Spielstätte ist das Freiburger Europa-Park Stadion

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Partie zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin!

© getty Union Berlin trifft heute auf seinen Tabellennachbarn aus Freiburg.

Bundesliga, SC Freiburg vs. Union Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

SC Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart - Sildillia, M. Eggestein, Höfler, Günter - Doan, Grifo - Gregoritsch

Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart - Sildillia, M. Eggestein, Höfler, Günter - Doan, Grifo - Gregoritsch Union Berlin: Grill - Jaeckel, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, Seguin, Ryerson - Thorsby, Haberer - Becker, K. Behrens

SC Freiburg vs. Union Berlin: Bundesliga heute im TV und Livestream

Bundesliga am Sonntag - das bedeutet, dass DAZN heute für die Übertragung von Freiburg vs. Union verantwortlich ist. Eine Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff, also um 16.45 Uhr, könnt Ihr dort einschalten. Das Team besteht aus Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Freddy Harder, Experte Sascha Bigalke und Reporter Tom Kirsten.

Ihr möchtet Euch DAZN und damit zahlreiche Sportevents aus dem Fußball (Freitags-, Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, Ligue 1, Serie A und Primera Division), US-Sport (NBA, NFL) und mehr sichern? Dann könnt Ihr das hier für 29,99 Euro im Monats- oder 24,99 Euro monatlich im Jahresabo tun.

© getty Der SC Freiburg spielt eine sensationelle Hinrunde.

