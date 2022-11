Wegen des Zeitdrucks ausgelöst durch die Winter-WM in Katar sind die Bundesliga-Teams in einer englischen Woche gefordert. Am heutigen Dienstag stehen sich dabei der VfL Wolfsburg und der BVB gegenüber. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Anpfiff: 18.30 Uhr

VfL Wolfsburg vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dortmund-Trainer Edin Terzic verändert seine Startaufstellung im Vergleich zum 3:0 gegen den VfL Bochum nur an einer Position. Auf der Rechtsaußen-Position startet Karim Adeyemi anstelle von Giovanni Reyna. Marco Reus steht nicht im Kader, nachdem er am Sonntag das Training wegen seines angeschlagenen Sprunggelenks verletzt abbrechen musste.

Vor Beginn: Trainer Niko Kovac rotiert nach dem 3:0-Auswärtssieg in Mainz etwas in der Offensive und bringt Omar Marmoush und Jonas Wind für Patrick Wimmer und Lukas Nmecha.

Vor Beginn: Als Schiedsrichter des Spiels wird Christian Dingert im Einsatz sein. Als VAR-Assistent fungiert Markus Sinn.

Vor Beginn: Das Duell wird um 18.30 Uhr seinen Anfang nehmen und markiert damit den Auftakt in den 14. Bundesliga-Spieltag. Als Austragungsort dient die Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund.

VfL Wolfsburg vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Casteels - R. Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold, F. Nmecha, Gerhardt, Marmoush, Kaminski - Wind Dortmund: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Adeyemi, Brandt, Malen - Moukoko

VfL Wolfsburg vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund wird ausschließlich über die Übertragungswege von Hauptlizenzinhaber Sky zu sehen sein.

Wer im linearen Fernsehen live dabei sein möchte, muss dazu in Besitz des Bundesliga-Paketes inklusive Sky Q-Receiver sein. Der Kostenpunkt liegt hier bei 20 Euro pro Monat im Jahrestarif.

Unkomplizierter gestaltet sich dagegen das Livestream-Modell auf der Plattform WOW. Hier müsst Ihr lediglich das Livesport-Abo kaufen und schon könnt Ihr über Website oder App losstreamen. Alle Infos dazu findet Ihr über den folgenden Link.

VfL Wolfsburg vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Die Tabelle vor dem 14. Spieltag