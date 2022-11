Englische Woche in der Bundesliga! Heute findet die erste Hälfte des 14. Spieltags statt. Doch wer zeigt / überträgt die Spiele live im TV und Livestream - DAZN oder Sky? SPOX hat die Antwort.

In der letzten Bundesligawoche vor der Weltmeisterschaft in Katar wird es noch einmal richtig stressig. Zwei ganze Spieltage finden innerhalb von nur sechs Tagen statt. Der erste davon, Spieltag Nummer 14, beginnt am heutigen Dienstag (8. November) mit vier Spielen. Um 18.30 Uhr eröffnen der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund die Spielrunde. Um 20.30 Uhr steigen dann folgende drei Begegnungen: FC Bayern München vs. Werder Bremen, VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach und VfB Stuttgart vs. Hertha BSC.

Bundesliga: Die heutigen Spiele des 14. Spieltags

Datum Anpfiff Heim Auswärts Di., 08.11. 18.30 Uhr VfL Wolfsburg Borussia Dortmund Di., 08.11. 20.30 Uhr FC Bayern München Werder Bremen Di., 08.11. 20.30 Uhr VfL Bochum Borussia Mönchengladbach Di., 08.11. 20.30 Uhr VfB Stuttgart Hertha BSC

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Bundesligaspiele heute live im TV und Livestream?

Die meisten Fußballfans in Deutschland wissen wohl, dass DAZN am Freitag und am Sonntag die Spiele der Bundesliga überträgt, Sky sich dagegen um alle Samstagsspiele kümmert. Ausnahmsweise finden nun aber Spiele am Dienstag statt. Wie sieht es also heute mit der Übertragung aus?

© imago images / Poolfoto Sky überträgt heute die Dienstagsspiele der Bundesliga.

Alle vier Partien des heutigen Dienstags werden von Sky live und in voller Länge übertragen. Wolfsburg vs. BVB ist ab 17.30 Uhr bei Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga 6 (HD) zu sehen. Später wird Sky Sport Top Event für FC Bayern gegen Bremen genutzt, Frank Buschmann kommentiert das Spielgeschehen von Anfang bis Ende durch. Die Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD) bis Sky Sport Bundesliga 4 (HD) sind ebenfalls für Bundesliga-Action reserviert. Neben den Einzelspielen wird heute auch eine Konferenz angeboten. Diese beinhaltet die drei Spiele, die um 20.30 Uhr losgehen.

Die Einzelspiele und die Konferenz können auch auf eine andere Art und Weise verfolgt werden - via Sky-Livestream. Dafür verlangt der Pay-TV-Sender entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Eines der vier Spiele lässt sich zudem auch im Free-TV verfolgen. Dabei handelt es sich um das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen, das bei Sat.1 zu sehen ist. Die Vorberichterstattung diesbezüglich beginnt um 20 Uhr, während der ganzen Übertragung kommt folgendes Personal zum Einsatz:

Experte: Markus Babbel

Moderator: Matthias Opdenhövel

Kommentatoren: Wolff-Christoph Fuss, Andrea Kaiser und Matthias Killing

Wie Sky bietet auch Sat.1 einen Livestream zu FC Bayern vs. Bremen an. Dieser ist kostenlos und bei ran.de und JOYN auffindbar.

Als Shevchenko beinahe in Bremen gelandet wäre: Die spektakulärsten Fast-Transfers von Werder © getty 1/20 Diego, de Bruyne, Özil - der SV Werder Bremen durfte über die Jahre einige namhafte Spieler an der Weser begrüßen. Ähnlich spektakulär ist die Liste der Stars, die beinahe beim SVW gelandet wären. SPOX gibt einen Überblick der größten Fast-Transfers. © getty 2/20 ANDRIJ SHEVCHENKO: Der damals noch weniger bekannte Ukrainer wurde Manager Willi Lemke und Trainer Wolfgang Sidka 1997 bei deren Reise nach Kiew quasi als Bonus zu Wunschspieler Jurij Maximov angeboten. Die Kasse sagte nein. © getty 3/20 Nachdem Sheva sich gegen den FC Barcelona durch drei Tore in der Königsklasse einen Namen machte, transferierte er zum AC Milan. Champions League, Europas Fußballer des Jahres - der Stürmer räumte ab. Und Maximov? Der ging nach vier Jahren in Liga zwei. © getty 4/20 MICHAEL BALLACK: Auch der Capitano wurde Werder bereits in jungen Jahren angeboten, im Gegensatz zu Shevchenko war Lemke sogar interessiert. "Wir wurden uns aber nicht einig", erinnerte sich der Manager bei transfermarkt.de. © getty 5/20 Ballacks Vater und Manager forderte 200.000 Mark, der SVW wollte aber nur 180.000 Mark hinblättern. Nach dem Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern gelang der Durchbruch, Trikots sammelte er von Bayer Leverkusen, dem FC Bayern, dem FC Chelsea und dem DFB-Team. © getty 6/20 PETR CECH: Mit dem FC Chelsea gewann Cech so ziemlich alle Pokale, die es im europäischen Vereinsfußball zu holen gibt - um ein Haar wäre der Schlussmann mit dem Helm am Osterdeich gelandet. © getty 7/20 Im Frühjahr 2001 legte Tschechiens Rekordnationalspieler eine Trainingseinheit in Bremen ein und überzeugte dabei Cheftrainer Thomas Schaaf. Das Problem: die Ablöse von einer Million Mark. Stattdessen ging es nach Prag. © getty 8/20 DAVOR SUKER: Auch beim kroatischen Mittelstürmer scheiterte es an der Ablösesumme. Im Jahr 1995 wollte der FC Sevilla umgerechnet 3,5 Millionen Euro haben, das konnte sich Werder nicht leisten. Ein Jahr später wechselte er zu Real Madrid. © getty 9/20 Bei den Königlichen avancierte Suker zum Weltstar, gewann 1998 die Champions League. Im selben Jahr wurde er beim Ballon d'Or auf den zweiten und bei der Wahl zum Weltfußballer auf den dritten Platz gewählt. © imago images 10/20 STEFAN EFFENBERG: Ein weiterer Deutscher im Fast-Katalog der Hanseaten ist Effe. "Der Coup war im Grunde perfekt", sagte Lemke - woran haperte es also im Sommer 1994? © getty 11/20 Richtig, an den Finanzen! Martina Effenberg legte ihrem Ehemann ans Herz, ein wenig mehr Gehalt zu verlangen. Für Werder zu viel, für Borussia Mönchengladbach kein Problem - es ging also zu den Fohlen. © getty 12/20 ROY MAKAAY: Miroslav Klose zu den Bayern, dafür Makaay in den Norden? Was Klaus Allofs sich wünschte, schloss der Niederländer dem kicker gegenüber aus: "Ich konnte nicht nach vier Jahren bei Bayern plötzlich zu einem damals großen Rivalen wechseln." © getty 13/20 Allofs war enttäuscht, hat "es aber verstanden". Makaay wechselte zurück in sein Heimatland und ließ seine Karriere bei Feyenoord Rotterdam ausklingen. © getty 14/20 FABIAN VARGAS und FALCAO: Gleich im Doppelpack waren die beiden Kolumbianer auf Allofs Liste. Der damalige Sportdirektor reiste im Juni 2008 extra zum Länderspiel nach Südamerika, "aber keiner von uns hat gespielt", offenbarte Falcao ESPN COLOMBIA. © getty 15/20 Allzu ernst schien es Allofs aber nicht gewesen zu sein, statt der beiden Kolumbianer holte er nämlich lieber Klublegende Claudio Pizarro an die Weser zurück. © getty 16/20 HAKAN CALHANOGLU: "Als wir nach Hause fuhren, fühlten wir uns schon wie Bremer", verriet Berater Bektas Demirtas der Hamburger Morgenpost im Bezug auf Verhandlungen der Grün-Weißen mit dem Offensivmann. Selbst ein Werder-Trikot habe er bereits besessen. © getty 17/20 Wie so oft scheiterte es am Geldbeutel. "Allofs wollte einen bestimmten Preis nicht übersteigen", sagte Karlsruhes damaliger Sportchef Oliver Kreuzer dem kicker. Die Hansestadt der Wahl hieß also Hamburg, mittlerweile ist Calhanoglu bei Inter Mailand. © getty 18/20 MARKO GRUJIC: In 2020 endete Grujics Leihe vom FC Liverpool an Hertha BSC, eine neue Station war fällig. Weil der damalige SVW-Trainer Florian Kohfeldt und Reds-Coach Jürgen Klopp befreundet sind, sei Werder "lange Zeit eine Geschichte" gewesen. © getty 19/20 Im selben Zuge verriet der damals 24-Jährige der serbischen Zeitung Alo aber auch, dass er bei Bremen "keine Perspektive gesehen" habe - zu tief waren die Hanseaten zu der Zeit im Abstiegskampf. Stattdessen ging der Zuschlag an den FC Porto. © getty 20/20 CASEMIRO: Ob man hier überhaupt von einem Fast-Transfer sprechen kann? Zumindest reiste Werder-Scout Frank Ordenewitz 2013 nach Sao Paulo, um sich ein Bild vom Brasilianer zu machen. Das Rennen machte aber Real Madrid für sechs Millionen Euro Ablöse.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Bundesligaspiele heute live im TV und Livestream? Die Spiele im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls im Einsatz und tickert alle vier Spiele live und ausführlich mit. Ab 20.30 Uhr wird zudem auch eine Konferenz angeboten.

