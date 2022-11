BVB, News und Gerüchte: Dortmund nutzt WM-Pause für Tour durch Asien

Borussia Dortmund wird die anstehende WM-Pause für eine Reise durch Asien nutzen. Karim Adeyemi rudert nach der VAR-Kontroverse gegen Eintracht Frankfurt zurück, Mats Hummels muss sich Kritik von Lothar Matthäus gefallen lassen. Und ein Gladbacher steht beim BVB wohl weiterhin hoch im Kurz. Aktuelle News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben.

Hier gibt es weitere News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Gegner der Asien-Reise stehen fest

Borussia Dortmund wird für die WM in Katar jede Menge Spieler an die Nationalmannschaften abstellen, auch wenn noch nicht klar ist, wie viele es am Ende genau sein werden. Der restliche Kader wird den Klub dann während des Turniers bei einer Asien-Reise begleiten. Die Einzelheiten zur anstehenden Tour hat der BVB jetzt veröffentlicht.

So wird der Verein insgesamt elf Tage unterwegs sein, nämlich vom 21. November bis zum 1. Dezember. Gegner sind am 24. November die Lion City Sailors aus Singapur, am 28. November die Johor Southern Tigers in Malaysia und am 30. November die Nationalmannschaft Vietnams. Ein Spiel in Indonesien musste nach der Stadionkatastrophe vom Oktober abgesagt werden.

Hier findet Ihr weitere Informationen zur Asien-Tour des BVB.

BVB, News: Interesse an Gladbachs Ramy Bensebaini?

Borussia Dortmund ist offenbar erneut an dem Gladbacher Linksverteidiger interessiert. Das berichtet die Bild. Schon im Sommer soll der BVB ihn auf dem Zettel gehabt haben. Der Algerier wäre 2023 ablösefrei zu haben.

Allerdings kämpft Gladbach um einen Verbleib des 27-Jährigen. Laut Sportdirektor Roland Virkus habe man Bensebaini ein Angebot gemacht, dabei habe sich "der Verein bis an die Decke gestreckt". Ein Abschied Bensebainis gilt aber als wahrscheinlich.

Bayers Talente-Jagd ohne Treffer: USA-Studium und Karriereende mit 22 © getty 1/17 Bayer Leverkusen ist vor allem für deutsche Talente wie Kai Havertz oder Florian Wirtz bekannt. Doch in den letzten Jahren hat sich die Werkself viele junge Spieler aus dem Ausland als Verstärkung für U17 und U19 geholt. SPOX nimmt sie unter die Lupe. © imago images 2/17 ISAIAH OKAFOR: Als jüngster der drei Okafor-Brüder (Noah bei Salzburg, Elijah bei Paderborn) verließ Isaiah im Januar 2022 den gemeinsamen Heimatklub FC Basel und schloss sich der Werkself-U17 an. Der Defensivmann ist jetzt Stammspieler in der U19. © getty 3/17 OLEKSANDR PETRENKO: Der Ukrainer verließ nach Kriegsausbruch 2022 seine Heimat Kiew und wechselte nach gut vier Monaten aus Kisvarda weiter zur Bayer-U17. Der Keeper durfte im ersten Spiel die gesperrte Nummer Eins vertreten, seitdem hütet er die Bank. © imago images 4/17 YANNICK SCHAUS: Über den FC Metz kam der Luxemburger 2016 zu Leverkusen, doch bereits nach zwei Jahren war Schluss. Er wechselte in die belgische 2. Liga zu RE Virton, setzte sich jedoch auch da nicht durch. Mittlerweile spielt er wieder in Luxemburg. © imago images 5/17 ABDUL SESAY: Der Rechtsaußen kam 2021 aus der Jugend von Vitesse Arnheim zur U17 der Werkself. Dort machte er elf Pflichtspiele. Seit dem Aufrücken in die U19 im Folgejahr kam er jedoch nicht mehr zum Einsatz. © getty 6/17 ARTEM STEPANOV: Im Sommer 2022 verließ er seine ukrainische Heimat. Von Donezk ging es zur Werkself, wo der 15-jährige Stürmer sofort eine Rolle spielte. Er lief in allen U17-Spielen auf und traf dabei gegen den SC Paderborn doppelt. © imago images 7/17 ERIC VEIGA: Aus der Jugend des FC Union Luxemburg wechselte der Linksverteidiger im Februar 2013 zur Werkself-U17, doch weil er in der U19 keine Rolle spielte, ging er nach Braunschweig. Dort stand er sogar einmal im Profikader, doch mehr war nicht drin. © imago images 8/17 JORDAN ZIRKZEE: Wie Bayern-Bruder Joshua wechselte auch er von Feyenoord nach Deutschland. Nach seinem Aufstieg in Leverkusens U19 traf der Mittelstürmer direkt beim Bundesliga-Debüt, seitdem jedoch nicht mehr. © imago images 9/17 IKER BRAVO: Ein Stürmer-Talent aus "La Masia" vom FC Barcelona ist etwas besonderes. Doch trotz eines Bundesliga-Einsatzes litt er unter einer fehlenden Bayer-U23. Daher verbringt er die laufende Saison auf Leihbasis bei Real Madrids U23. © getty 10/17 ANDREJS CIGANIKS: Der beidfüßige Außenverteidiger kam 2013 aus seiner Heimat Lettland zur U19 der Werkself. In 65 Pflichtspielen konnte er 19 Tore erzielen. Doch bei den Profis bekam er nie eine Chance. Mittlerweile spielt er in der Slowakei. © imago images 11/17 TIAGO ESTEVÃO: Der Torhüter ist in Deutschland geboren, trat aber 2018 den Weg von M'gladbach zum FC Porto. 2020 ging es nach Leverkusen. Ohne Stammplatz bei der Werkself-U19 folgte der schnelle Abschied. Aktuell spielt er Regionalliga für Rödinghausen. © imago images 12/17 JARDELL KANGA: Der junge Schwede wechselte erst im Januar 2022 von IF Brommapojkarna nach Leverkusen in die U17. Schon im ersten Halbjahr wurde er zeitweise in die U19 hochgezogen. Doch in der laufenden Saison spielt der Stürmer nur sporadisch. © getty 13/17 TOMASZ KUCZ: Nach seinem Wechsel 2015 von Polonia Warschau in die U19 von Bayer stand der Keeper 2018 sogar in einem Pflichtspiel im Kader. Doch bei mehreren Stationen setzte er sich nicht durch. Im Januar 2022 beendete er mit nur 22 seine Profikarriere. © imago images 14/17 FILIP MILOJEVIC: Der Österreicher kam im Sommer 2022 von AKA Vorarlberg zu Bayer. Die ersten drei Pflichtspiele machte er über je 90 Minuten, doch seitdem spielt er keine Rolle mehr. Wohl nicht verletzungsbedingt. © getty 15/17 MADI MONAMAY: Im Sommer 2022 erst holte Leverkusen den Belgier von KRC Genk in die eigene U19. Obwohl er mit 16 Jahren noch U17 spielen könnte, ist der Innenverteidiger gesetzter Stammspieler bei den A-Junioren. Zudem ist er U17-Nationalspieler Belgiens. © getty 16/17 JAN PIRRETAS: Die kurioseste Karriere dieser Liste. Mit 16 ging er 2014 aus Spanien zu Blackburn, dann 2016 nach Leverkusen. Nach nur einem U19-Einsatz ging er 2017 zum Studieren in die USA an die Virginia Tech. Ein Jahr später wechselte er nach Kanada. © imago images 17/17 ROY STEUR: 2021 wechselte der niederländische U18-Nationaltorwart von Ajax Amsterdam in die Werkself-Akademie. Abgesehen von einer Verletzungspause in der Rückrunde 2022 stand er seitdem fast alle Pflichtspiele im Kasten der Bayer-U19.

BVB, News: Matthäus knöpft sich Mats Hummels vor

BVB-Führungsspieler Mats Hummels hat seine öffentliche Kritik an den Mannschaftskollegen nach dem Sieg am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (2:1) verteidigt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus konnte er damit aber nicht überzeugen.

"Mats soll weiterhin kritisch mit sich und seinen Mitspieler auch öffentlich umgehen, nur nicht so oft bitte", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Es sei ihm bei Hummels "in der Häufigkeit zu viel gewesen, "und ich kaufe es keinem Spieler ab, dass er alles vorher mit der Kabine abspricht, aber teilweise fünf Minuten nach Abpfiff am Sky-Tisch steht", so Matthäus: "Dann kann man vorher nicht die Mannschaft informiert haben."

Ob er Hummels dennoch zur WM in Katar mitnehmen würde, verriet Matthäus auch. Hier bekommt Ihr alle Infos.

BVB, News: Karim Adeyemi rudert nach Elfmeter-Zoff zurück

BVB-Flügelstürmer Karim Adeyemi hat seine Meinung über den nicht gepfiffenen Elfmeter im Spiel bei Eintracht Frankfurt korrigiert. Nachdem er nach dem Spiel auf Nachfrage noch auf "kein Foul" plädiert hatte, stellte er diese Aussage nun klar. Was er genau sagte, könnt Ihr hier nachlesen.

Sport1 berichtete derweil, dass Adeyemis anfängliche Nonchalance für große Wut bei Anhängern der SGE ausgelöst habe: "Es gab wahnsinnig viele Drohungen von Eintracht-Fans", erklärte Patrick Berger im Podcast "Die Dortmund-Woche". Dabei habe es auch "Beleidigungen unterhalb der Gürtellinie" gegeben.

© imago images Karim Adeyemi kam nach einem Schubser gegen Jesper Lindström ungestraft davon.

BVB, Gerücht: Ergreift Felix Passlack die Flucht?

Felix Passlack und Borussia Dortmund könnten schon bald getrennte Wege gehen. Wie die WAZ berichtet, ist der 24-Jährige über seine Situation bei den Borussen verärgert. Bei BVB-Coach Edin Terzic ist der Außenverteidiger nahezu komplett außen vor, weswegen selbst ein Abgang im Winter nicht ausgeschlossen sei.

Passlack ärgere sich, da ihm im Vorfeld der Saison niemand mitgeteilt habe, welch kleine Rolle er unter Terzic spielen würde. Intern bringe er diese Verärgerung zwar nicht zum Ausdruck - ein Abgang vom BVB scheint aber mittlerweile unausweichlich.

BVB, News: FC Kopenhagen zum CL-Abschluss

Bereits vorzeitig qualifizierte sich Dortmund in der vergangenen Woche für das Champions-League-Achtelfinale. Dementsprechend könnte Trainer Edin Terzic im abschließenden Gruppenspiel am Mittwochabend (21 Uhr) gegen den bereits ausgeschiedenen FC Kopenhagen rotieren. Die Pressekonferez vor dem Spiel findet am heutigen Dienstag um 17.15 Uhr statt.

So oder so sind die Dänen historisch gesehen ein Lieblingsgegner für den BVB: Es ist das sechste Spiel gegen eine dänische Mannschaft im Europapokal, verloren hat die Borussia dabei noch nie. Im Hinspiel gewann der BVB nach Toren von Marco Reus, Raphael Guerreiro und Jude Bellingham am Ende mit 3:0.

BVB: Die verbliebenen Spiele bis zur WM-Pause