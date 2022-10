Der BVB absolviert in diesem Jahr während der WM in Katar eine Tour durch Asien. Datum, Termine, Gegner, Testspiele - hier bei SPOX erfahrt Ihr alles über die Asientour von Borussia Dortmund.

Die spielfreie Zeit während der WM nutzt der BVB in diesem Jahr und bestreitet eine Asientour. Neben einigen Marketingterminen wird der BVB in Asien gleich drei Testspiele absolvieren.

Hier liefern wir Euch alle Infos zu der Asientour des BVB.

BVB, Asientour: Datum, Termine, Gegner, Testspiele

Am 21. November beginnt für den BVB die Asientour 2022. Bis zum 1. Dezember reist der BVB durch Asien - auf dem Programm der Dortmunder stehen neben einigen Fantreffen und Projekten mit der Bundesliga gleich drei Testspiele.

Im ersten Testspiel am Donnerstag, den 24. November, duelliert sich der BVB mit den Lion City Sailors, die in der Singapore Premier League antreten, der höchsten Spielklasse in Singapur. Vier Tage später ist das Team von Edin Terzic erneut im Einsatz. Am Montag, den 28. November, trifft Borussia Dortmund in Malaysia auf die Johor Southern Tigers.

Das Highlight der BVB-Asientour findet am 30. November statt. An diesem Mittwoch bestreitet der BVB in Hanoi eine Partie gegen die Nationalmannschaft Vietnams.

Die WM in Katar startet in diesem Jahr am 20. November. Die Asientour des BVB fällt damit genau in diesen Zeitraum. Folglich werden die WM-Fahrer die Asientour des BVB nicht antreten. Borussia Dortmund wird die Reise mit den restlichen Teil des Profis-Kaders absolvieren. Zu den Profis stoßen zudem weitere Spieler aus den Nachwuchsmannschaften des BVB.

© getty Nimmt Bundestrainer Hansi Flick Mats Hummels mit zur WM in Katar? In diesem Fall würde der BVB-Verteidiger nicht an der Asientour teilnehmen.

BVB, Asientour: Die Testspiele im Überblick

24. November: BVB vs. Lion City Sailors, Singapur

BVB vs. Lion City Sailors, Singapur 28. November: BVB vs. Johor Southern Tigers, Malaysia

BVB vs. Johor Southern Tigers, Malaysia 30. November: BVB vs. Vietnam, Hanoi

Der BVB plante ursprünglich ein Testspiel in Indonesien zu absolvieren. Anfang Oktober kam es in Indonesien jedoch zu einer verheerenden Stadionkatastrophe, der viele Menschen zum Opfer gefallen sind. Staatliche Vorgaben zu der Verbesserung der Sicherheit in den Stadien Indonesiens verbieten deswegen aktuell die Austragung eines Testspiels.

BVB, Asientour: Diese Nationalspieler sind aller Voraussicht nach bei der WM in Katar

Als europäisches Spitzenteam besitzt der BVB einen von Nationalspielern gespickten Kader. Einige davon werden ab dem 20. November bei der WM in Katar für ihr Land spielen. Diese Profis werden die Asientour des BVB folglich nicht antreten.

Im DFB-Kader von Hansi Flick gelten die BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck und Niklas Süle als sichere WM-Fahrer. Zudem spielt Julian Brandt eine gute Saison, auch er dürfte für Deutschland zur WM fahren. Hoffnungen auf ein WM-Ticket dürfen sich auch die Youngster Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko machen.

Ein größeres Fragezeichen steht dagegen hinter Marco Reus, Mats Hummels und Emre Can. Marco Reus legte einen starken Saisonstart hin, kämpft seit einige Zeit jedoch mit einer Sprunggelenksverletzung. Emre Can war seit Jahren ein fester Bestandteil im DFB-Kader, seine Rolle im Team ist jedoch aktuell umstritten. Das gilt auch für Mats Hummels, der zuletzt nicht zur Nationalmannschaft eingeladen war, sich dank guter Leistungen allerdings wieder in den Fokus von Hansi Flick gespielt hat.

Neben den zahlreichen DFB-Profis hat der BVB weitere potentielle WM-Fahrer im Kader. Als gesetzt für ihrer Nationen gelten Jude Bellingham (England), Raphael Guerreiro (Portugal), Donyell Malen (Niederlande), Gregor Kobel (Schweiz) und Giovanni Reyna (USA) sowie die Belgier Thomas Meunier und Thorgan Hazard.

BVB, Asientour: Diese Nationalspieler sind aller Voraussicht nach bei der WM in Katar - Die Spieler im Überblick

Spieler Nation Nico Schlotterbeck Deutschland Niklas Süle Deutschland Julian Brandt Deutschland Youssoufa Moukoko Deutschland Karim Adeyemi Deutschland Marco Reus Deutschland Mats Hummels Deutschland Thomas Meunier Belgien Thorgan Hazard Belgien Jude Bellingham England Raphael Guerreiro Portugal Donyell Malen Niederlande Giovanni Reyna USA Gregor Kobel Schweiz

