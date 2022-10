BVB, News und Gerüchte: Karim Adeyemi mit überraschender Sicht auf strittige Elferszene

Nach der viel diskutierten Elfmeterszene im Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB hat "Übeltäter" Karim Adeyemi seine Sicht der Dinge mitgeteilt. Nico Schlotterbeck hat die Kritik von Mats Hummels befürwortet und sich zur bevorstehenden WM in Katar geäußert. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB, News: Karim Adeyemi schildert Elferszene gegen Jesper Lindström

BVB-Profi Karim Adeyemi hat mit seiner ganz eigenen Sicht auf die im Nachgang als Fehlentscheidung eingestufte Szene zwischen ihm und Jesper Lindström für Irritationen gesorgt.

"Ich war erstmal hinten, dann stand er vor mir. Für mich war das gar kein Foul. Also gefühlt war ich Körper an Körper mit ihm. Deswegen fand ich, dass es richtig vom Schiedsrichter war", kommentierte Adeyemi bei Sport1 seinen klaren Schubser gegen den Frankfurter. Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte nicht auf Elfmeter entschieden, bekam aber auch keinen Hinweis vom Videoassistenten. Hinterher sprach Stegemann von einer Fehlentscheidung.

Entsprechend groß war der Ärger bei Eintracht Frankfurt. SGE-Boss Markus Krösche schimpfte mit deutlichen Worten über den VAR ("Stampf den Keller ein"). Für den Frust der Frankfurter hatte Adeyemi nur ein müdes Lächeln übrig. "Das ist deren Sache. Wir haben drei Punkte, das ist mir eigentlich ganz egal", sagte der Angreifer.

Die Dortmunder siegten dank der Treffer von Julian Brandt und Jude Bellingham glücklich mit 2:1 in Frankfurt. Der mögliche Elfmeter kurz vor der Pause beim Stand von 1:1 hätte dem Spiel womöglich eine andere Wende gegeben.

BVB-Noten: Flicks WM-Kandidaten machen keine gute Figur © imago images 1/16 Borussia Dortmund hat einen insgesamt schmeichelhaften 2:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt eingefahren - und konnte sich dafür bei Keeper Gregor Kobel bedanken. Gleich mehrere Kandidaten für Flicks WM-Kader machten eine schlechte Figur. Die Noten. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Beim 1:1 kalt erwischt, sah Kamadas Schuss wohl auch erst spät. Darüber hinaus lange beschäftigungslos - und dann mit Glanzparaden gegen Lindström (54., 58.) und Kolo Muani (57.). Note: 1,5. © imago images 3/16 NIKLAS SÜLE: Wieder Rechtsverteidiger, mit vielen Ballkontakten und gelegentlichen Ausflügen zum gegnerischen Sechzehner. Kein glanzvoller, aber ein solider Arbeitstag, auch gegen den SGE-Druck in Halbzeit zwei. Note: 3,5. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Bester Mann in der BVB-Abwehr, erstickte viele Angriffe im Keim und gab der Defensive Struktur. Zu lässig aber, wie er vor dem Ausgleich per Hacke klärte. Einmal von Kolo Muani ausgetanzt (62.), bei der Gelben zu spät. Note: 3. © imago images 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Strahlte einmal hell, als er auf der Linie rettete, darüber hinaus aber mit viel Schatten. Genereller Unsicherheitsfaktor auf links zusammen mit Hazard, dazu der kapitale Ausrutscher im eigenen Sechzehner. Note: 4,5. © imago images 6/16 THORGAN HAZARD: Offenbarte hinten links Schwächen im Stellungsspiel und Zweikampf. Auch nach vorn nur selten ein Faktor, in Halbzeit zwei fast komplett hinten reingedrängt. Note: 4,5. © imago images 7/16 SALIH ÖZCAN: Schöner öffnender Ball auf Malen vor dem 1:0, ansonsten fast nur gegen den Ball im Einsatz. Beim 1:1 zu spät dran, dazu ein horrender Fehler vor dem eigenen Kasten, der aber nicht bestraft wurde (54.). Note: 4,5. © imago images 8/16 JUDE BELLINGHAM: Bis zum 2:1 ein schwaches Spiel von ihm mit ungewohnten Fehlern und einem seltsam passiven Zweikampf vor dem Gegentor. Dann aber überragend, wie er vor Trapp vollstreckte. Hielt in der Schlussphase körperlich dagegen. Note: 2,5. © imago images 9/16 KARIM ADEYEMI: Anfangs eifrig, suchte offensiv und defensiv die Zweikämpfe. Verzettelte sich aber und machte kaum einen Stich, wirkte zunehmend frustriert. Viel Glück, dass er gegen Lindström keinen Elfer verursachte. Musste in der 69. runter. Note: 5. © imago images 10/16 JULIAN BRANDT: Meistens gut, wenn er Ball und Platz hatte, aber auch ein paar Fehlpässe und Phasen, in denen er nicht auffiel. Dafür beim 1:0 vor Trapp eiskalt. Machte nach einer Stunde Platz für Emre Can. Note: 3,5. © imago images 11/16 DONYELL MALEN: Starke Vorbereitung vor dem 1:0, zunächst im Zweikampf und dann mit viel Übersicht. Danach mit mehr Selbstvertrauen, Bellingham hätte aus seiner Vorlage mehr machen müssen (37.). Bekam den Ball zu selten. Note: 3. © imago images 12/16 YUSSOUFA MOUKOKO: In Halbzeit eins komplett unsichtbar, körperlich unterlegen und nahezu ohne Bälle in seine Richtung. In seiner einzigen Szene mit schöner Ablage auf Bellingham beim 2:1. Machte dann Platz für Modeste. Note: 4,5. © imago images 13/16 EMRE CAN: Kam in der 61. Minute für Brandt, um die schwimmende Defensive zu stabilisieren. Leistete seinen Beitrag, auch wenn er nach nicht einmal zehn Minuten Gelb sah. Note: 3,5. © getty 14/16 ANTHONY MODESTE: Kam nach 61 Minuten für Moukoko, sollte mehr Körperlichkeit ins Spiel bringen. Da Dortmund in der finalen halben Stunde aber nicht mehr nach vorn spielte, blieb er ohne auffällige Szene. Note: 4. © imago images 15/16 GIOVANNI REYNA: Kam in der 61. Minute für Malen, ihm ging es in der Schlussviertelstunde aber wie den übrigen BVB-Offensivspielern - sie fanden nicht statt. Scheute aber defensiv die Zweikämpfe nicht. Note: 3,5. © getty 16/16 MARIUS WOLF: Durfte noch knapp 20 Minuten für Adeyemi ran. Verteidigte im Kollektiv erfolgreich den Vorsprung über die Zeit. Note: 3,5.

BVB, News: Nico Schlotterbeck kritisiert WM-Vergabe

Der Dortmunder Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat die Vergabe der WM an das wegen Verstößen gegen Menschenrechte in der Kritik stehende Katar angeprangert. "Dass die WM nicht nach Katar gehört, das wissen wir alle. Dass die WM nicht in den Winter gehört, sondern in den Sommer, dass wissen wir auch", sagte Schlotterbeck im ZDF-Sportstudio.

Im Hinblick auf einen möglichen Boykott seinerseits stecke der 22-Jährige allerdings in einem gewissen Dilemma. "Als Sportler ist es das größte Ziel, bei einer WM dabei zu sein", erklärte der Innenverteidiger. "Ich bin 22, das ist meine erste Weltmeisterschaft, davon träumt man als kleiner Junge. Dann zu sagen, ich fahre da nicht hin - das ist schwer vorstellbar."

Schlotterbeck ergänzte: "Als die WM nach Katar vergeben worden ist, war ich sehr jung. Da hatte ich keinen Einfluss auf irgendetwas. Natürlich ist es ein Dilemma." Sofern er von Bundestrainer Hansi Flick in den WM-Kader berufen werde, werde er für sein Land so viel geben, "dass die Leute in Deutschland einfach glücklich sind". Er habe "auf die WM richtig Bock, obwohl es diese Differenzen mit Katar gibt".

© getty Nico Schlotterbeck (l.) hat die Kritik von Mats Hummels (r.) befürwortet.

BVB, News: Nico Schlotterbeck befürwortet Mats Hummels' Kritik

Nico Schlotterbeck hat seinen Defensivkollegen Mats Hummels für dessen öffentliche Kritik nach den Spielen gegen Sevilla in der Champions League und bei Union Berlin in Bundesliga gelobt.

"Es hilft alles. Mats hat das öffentlich angesprochen, er hat das aber auch intern angesprochen, dann ist alles gut. Wie Mats das gesagt hat, haben wir das auch alle verstanden, er hat ja auch recht. Das haben wir jetzt angenommen", sagte Schlotterbeck im ZDF-Sportstudio.

Hummels hatte insbesondere nach der 0:2-Pleite in Berlin an die Einstellung seiner Teamkollegen appelliert: "Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass besser, auch wenn er danach nicht auf Social Media kommt." Schon zuvor nach dem 1:1 gegen Sevilla hatte der Innenverteidiger betont, Fußball müsse nicht immer sexy sein. "Erfolgreicher Fußball ist nicht Hacke, Spitze, eins, zwei, drei auf fünf Metern."

Die Worte zeigten laut Schlotterbeck Wirkung: "Das Spiel danach haben wir 5:0 gegen Stuttgart gewonnen, danach haben wir auch in Hannover gewonnen. Deswegen war es vielleicht ganz gut, dass er das angesprochen hat, weil wir seitdem nicht mehr verloren haben."

Hummels erklärte nach dem 2:1-Sieg in Frankfurt, dass er die Kritik bereits mehrfach auch intern angebracht, sich zuletzt aber auch bewusst öffentlich geäußert habe. "Ich würde sagen, dass da etwas weitergeführt wurde", sagte Hummels bei Sky. "Ich würde auf keinen Fall sagen, dass meine Worte eine 180-Grad-Kehrtwende herbeigeführt haben. Das habe ich auch nicht erwartet."

