BVB, News und Gerüchte: Hansi Flick bestätigt "klare Absprache" mit Mats Hummels

Zwischen BVB-Verteidiger Mats Hummels und Bundestrainer Hansi Flick gibt es eine klare Absprache hinsichtlich der WM. Für Jude Bellingham wollen offenbar mehrere Teams an ihre Schmerzgrenze gehen. Beim Gruppenfinale in der Champions League fehlt der Kapitän erneut. News und Gerüchte zur Borussia gibt es hier.

BVB, News: Flick bestätigt "klare Absprache" mit Hummels

Bundestrainer Hansi Flick hat eine Nominierung von Dortmunds Abwehrroutinier Mats Hummels für die WM weiterhin offen gelassen. "Es gibt eine klare Absprache mit ihm, wie wir verfahren in Bezug auf die WM. Aber das bleibt unter uns", sagte Flick im Interview mit dem Stern. Für Flick stelle sich die Frage: "Nehmen wir einen erfahrenen Spieler mit nach Katar? Oder denken wir an die Zukunft, nominieren einen jungen und geben ihm die Chance, sich auf höchstem Niveau zu beweisen?"

Ähnlich hatte sich Flick bereits in der Vergangenheit geäußert und ein klares Statement vermieden. Bei RTL erklärte er, dass das deutsche Team in jedem Falle über eine "gute Innenverteidigung" verfüge.

Zahlreiche Experten hatten sich zuletzt für eine Nominierung von Hummels stark gemacht, der beim BVB eine starke Saison spielt und überzeugender auftritt als die Teamkollegen Nico Schlotterbeck und Niklas Süle. Antonio Rüdiger von Real Madrid gilt für die WM als gesetzt. Ihm traut Flick "eine noch größere Rolle im Nationalteam zu".

BVB, Gerücht: Für Bellingham an Schmerzgrenze?

Der BVB will Mittelfeldjuwel Jude Bellingham, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft, unbedingt halten. Dafür ist man laut der Sport Bild sogar bereit, das eigene Gehaltsgefüge zu sprengen und ihm bis zu 15 Millionen im Jahr zu zahlen. Derzeit kassiert der Engländer etwa sechs Millionen jährlich. In Dortmund selbst schätze man die Chance darauf, dass Bellingham nicht im Sommer wechselt, aber als gering ein. Für den Fall eines Abgangs rufe der BVB allerdings 150 Millionen Euro als Ablöse auf.

Der 19-Jährige steht bei zahlreichen Top-Klubs in Europa auf dem Zettel, die Sport Bild nennt vier Teams mit ernsthaftem Interesse. Der FC Liverpool und Jürgen Klopp wollen Bellingham unbedingt: Klopp und Besitzer Mike Gordon hätten sich darauf verständigt haben, für Bellingham alles zu versuchen, die Rede ist allerdings "nur" von einer Ablöse von 100 Millionen Euro. Bei Manchester City könnte Bellingham Ilkay Gündogan ersetzen, dessen Vertrag ausläuft.

Real Madrid buhle "seit Monaten" um Bellingham, die Ablöse wäre für die Königlichen kein Problem. Beim 4:1 gegen den FC Sevilla seien zwei Real-Scouts im Stadion gewesen. Allerdings hängt ein Transfer hier auch von der Zukunft von Luka Modric und Toni Kroos ab. Gehandelt wird Bellingham zudem beim FC Chelsea mit dem neuen Besitzer Todd Boehly. Dieser wolle im Sommer ein Zeichen setzen und habe Kontakte zum engsten Umfeld des Spielers.

Im Rahmen des direkten Aufeinandertreffens in der Champions League hatte zudem ManCity-Coach Pep Guardiola jüngst von Bellingham geschwärmt: "Es geht nicht nur um die Qualität, es geht auch darum, wie er schreit und das Team anführt oder zum Schiedsrichter geht. Dieser Junge ist etwas Besonderes in Sachen Mentalität." Das Gesamtpaket" sei "beeindruckend". Auch der Spieler tendiere zu einem Wechsel auf die Insel, generell gelte ein Abgang vom BVB als "fast sicher".

BVB, News: Dortmund ohne Reus nach Kopenhagen

Borussia Dortmund hat die Reise zum sportlich bedeutungslosen Gruppenfinale der Champions League beim FC Kopenhagen am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) ohne Marco Reus angetreten. Der Kapitän ging am Dienstag nicht mit an Bord der Sondermaschine nach Dänemark, nach einem zu frühen Comeback hat er weiterhin Probleme mit dem Sprunggelenk.

"Marco hat gestern mit uns trainiert. Das Ziel ist, dass er am Samstag verfügbar ist", sagte Trainer Edin Terzic bei der PK am Dienstag. Am Samstag empfängt der BVB in der Liga den VfL Bochum zum Derby. Marius Wolf fühle sich zudem nach seinem Infekt immer noch "unwohl", sagte Terzic: "Das wollen wir jetzt noch mal genauer untersuchen."

Reus kann sich vor der WM in Katar nur noch in den Bundesligaspielen gegen Bochum und beim VfL Wolfsburg bei Bundestrainer Hansi Flick aufdrängen. Schon vor dem letzten Ligaspiel des Jahres bei Borussia Mönchengladbach nominiert Flick seinen WM-Kader.

Neben Guerreiro und Wolf fehlt den Dortmundern noch ein dritter Außenspieler: Tom Rothe (Knieverletzung). Erwartet wird, dass Terzic zudem Vielspielern wie Jude Bellingham eine Pause gibt. "Egal, wer auf welcher Position spielt: Wenn wir alle bei einhundert Prozent sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir das Spiel gewinnen", betonte er.

Zwölfmal England! Die 20 teuersten Teams in Europas Top-Ligen © imago images 1/21 605 Millionen Euro! Das ist die teuerste durchschnittliche Ablösesumme der Startelf in den Top-5-Ligen. Doch welcher Klub steckt dahinter? CIES Football Observatory hat ein Ranking erstellt. Wir zeigen euch die Top-20. Stand: Bis 26.10.2022. © imago images 2/21 Platz 20 - LEICESTER CITY: Durchschnittlich 180 Millionen Euro - Maximum: 203 Millionen Euro gegen Brighton & Hove am 4. September. © imago images 3/21 Platz 19 - BORUSSIA DORTMUND: Durchschnittlich 188 Millionen Euro - Maximum: 221 Millionen Euro gegen Bayer 04 Leverkusen am 6. August. © imago images 4/21 Platz 18 - LEEDS UNITED: Durchschnittlich 189 Millionen Euro - Maximum: 218 Millionen Euro gegen Chelsea am 21. August. © imago images 5/21 Platz 17 - WEST HAM UNITED: Durchschnittlich 199 Millionen Euro - Maximum: 245 Millionen Euro gegen den FC Fulham am 9. Oktober. © imago images 6/21 Platz 16 - FC WOLVERHAMPTON: Durchschnittlich 202 Millionen Euro - Maximum: 259 Millionen Euro gegen Newcastle United am 28. August. © imago images 7/21 Platz 15 - ASTON VILLA: Durchschnittlich 212 Millionen Euro - Maximum: 266 Millionen Euro gegen Brentford am 23. Oktober. © imago images 8/21 Platz 14 - SSC NEAPEL: Durchschnittlich 228 Millionen Euro - Maximum: 268 Millionen Euro gegen Hellas Verona am 15. August. © imago images 9/21 Platz 13 - Tottenham Hotspur: Durchschnittlich 230 Millionen Euro - Maximum: 288 Millionen Euro gegen Fulham am 3. September. © imago images 10/21 Platz 12 - ATLÉTICO MADRID: Durchschnittlich 251 Millionen Euro - Maximum: 348 Millionen Euro gegen Getafe am 15. August. © imago images 11/21 Platz 11 - NEWCASTLE UNITED: Durchschnittlich 257 Millionen Euro - Maximum: 291 Millionen Euro gegen Brighton & Hove am 13. August. © imago images 12/21 Platz 10 - FC BAYERN MÜNCHEN: Durchschnittlich 294 Millionen Euro - Maximum: 405 Millionen Euro gegen VfL Bochum am 21. August. © imago images 13/21 Platz 9 - JUVENTUS TURIN: Durchschnittlich 300 Millionen Euro - Maximum: 346 Millionen Euro gegen US Sassuolo am 15. August. © imago images 14/21 Platz 8 - FC BARCELONA: Durchschnittlich 334 Millionen Euro - Maximum: 447 Millionen Euro gegen Real Madrid am 16. Oktober. © imago images 15/21 Platz 7 - REAL MADRID: Durchschnittlich 370 Millionen Euro - Maximum: 457 Millionen Euro gegen Real Betis am 3. September. © imago images 16/21 Platz 6 - FC ARSENAL: Durchschnittlich 382 Millionen Euro - Maximum: 398 Millionen Euro gegen Crystal Palace am 5. August. © imago images 17/21 Platz 5 - FC CHELSEA: Durchschnittlich 393 Millionen Euro - Maximum: 494 Millionen Euro gegen Crystal Palace am 1. Oktober. © imago images 18/21 Platz 4 - FC LIVERPOOL: Durchschnittlich 409 Millionen Euro - Maximum: 480 Millionen Euro gegen FC Arsenal am 9. Oktober. © imago images 19/21 Platz 3 - MANCHESTER UNITED: Durchschnittlich 480 Millionen Euro - Maximum: 640 Millionen Euro gegen Newcastle United am 16. Oktober. © imago images 20/21 Platz 2 - PARIS SAINT-GERMAIN: Durchschnittlich 510 Millionen Euro - Maximum: 610 Millionen Euro gegen Olympique Marseille am 16. Oktober. © imago images 21/21 Platz 1 - MANCHESTER CITY: Durchschnittlich 605 Millionen Euro - Maximum: 726 Millionen Euro gegen Brighton & Hove am 22. Oktober.

BVB: Die verbliebenen Spiele bis zur WM-Pause