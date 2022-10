BVB - Dietmar Hamann empfiehlt Mats Hummels für WM in Katar: "Auf alle Fälle mitnehmen"

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann hat Mats Hummels für die WM in Katar auf seinem Zettel. "Er war in den vergangenen Monaten mit Sicherheit einer der besten drei, vier deutschen Innenverteidiger. Mats Hummels würde ich auf alle Fälle mitnehmen", schrieb der Sky-Experte in seiner Kolumne über den Routinier von Borussia Dortmund.

In wichtigen Spielen fehle "mal ein (Niklas, d. Red.) Süle oder ein (Nico, d. Red.) Schlotterbeck in der Startelf, aber Hummels spielt immer", so Hamann: "Das zeigt seine Form und was er für eine Wertschätzung genießt. Ich wüsste nichts, was gegen ihn spricht."

Dazu lobte der 49-Jährige, dass sich Hummels regelmäßig kritisch äußert. "Wenn er nach nicht so guten Spielen den Finger in die Wunde legt, dann ist das so", schrieb Hamann: "Du kannst nicht immer wieder die gleichen Fehler machen und sie unkommentiert lassen."

Auch Mario Götze von Eintracht Frankfurt ist für Hamann ein ernstzunehmender Kandidat für Katar. "Wenn wir mit Blick auf die WM über Niclas Füllkrug sprechen, dann müssen wir auch über Götze reden", so Hamann. Der WM-Held von 2014 habe "Fähigkeiten, die in Deutschland sonst niemand besitzt".

Bundestrainer Hansi Flick dürfe 26 Spieler zum Turnier mitnehmen, "und wenn Mario so weitermacht, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er dabei ist".