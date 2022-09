BVB: Schmerzgrenze bei Jude Bellingham angeblich niedriger als gedacht - ManCity in Pole Position?

Die Dortmunder Schmerzgrenze bei Jude Bellingham ist angeblich niedriger als zunächst angenommen. Das will jedenfalls die englische Boulevardzeitung Sun erfahren haben.

Demnach soll Bellingham bereits für eine Ablöse von 83 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 93 Millionen Euro) zu haben sein. Voraussetzung wäre allerdings, dass der vollständige Betrag auf einmal gezahlt wird.

In diesem Zusammenhang soll sich Manchester City die besten Chancen auf eine Verpflichtung des 19-Jährigen ausrechnen, da der englische Meister im Vergleich zu den anderen potenziellen Mitbewerbern wohl über die beste finanzielle Ausgangssituation verfügt.

Neben den Skyblues wurden zuletzt auch dem FC Liverpool, dem FC Chelsea und Manchester United Interesse am Dortmunder Mittelfeldstar nachgesagt. In den vergangenen Tagen wurde die mögliche Ablösesumme für den Sommer 2023 noch auf 150 Millionen Euro geschätzt, dies meldete das Portal The Athletic.

Wie die Sun weiter berichtet, soll City-Trainer Pep Guardiola Bellingham so stark einschätzen, dass er glaubt, der Youngster könnte eines Tages in Kevin De Bruynes Fußstapfen treten. Bei City träfe Bellingham zudem auf seine Ex-BVB-Kameraden Erling Haaland und Manuel Akanji.

Bellingham war 2020 für 25 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City zu Borussia Dortmund gewechselt. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2025.