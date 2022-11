BVB, News und Gerüchte: Edin Terzic erklärt frühe Auswechslung von Kobel und Hummels

BVB-Coach Edin Terzic hat erklärt, warum Mats Hummels und Gregor Kobel das Feld in Kopenhagen bereits früh verlassen mussten. Für einen Youngster war die Partie eine ganz besondere. Nach der Partie war Anthony Modeste sauer auf einen Mitspieler. News und Gerüchte zu den Schwarzgelben gibt es hier.

BVB, News: Terzic gibt Update zu Kobel und Hummels

Beim 1:1 zum Abschluss der Gruppenphase in Kopenhagen mussten Mats Hummels und Gregor Kobel das Feld bereits in der Halbzeit verlassen und wurden durch Ersatzkeeper Alexander Meyer sowie Niklas Süle ersetzt. Nach der Partie erklärte Coach Edin Terzic, warum es zu dieser Maßnahme kam.

"Sowohl Gregor als auch Mats haben in der Pause signalisiert, dass sie ein bisschen Probleme haben. Es sah nach nichts Wildem aus, aber heute wollten wir nullkommanull Risiko eingehen, sodass wir entschieden haben, beide rauszunehmen." Somit scheint es durchaus möglich, dass das Duo in der Bundesligapartie am Samstag gegen den VfL Bochum wieder mitwirken kann.

BVB-Noten: Sechsmal Note 5 - ein Joker-Duo überzeugt © getty 1/17 Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase zittert sich Borussia Dortmund zu einem 1:1-Unentschieden gegen den FC Kopenhagen. Beim BVB enttäuscht ein Großteil der Mannschaft, zwei Joker stechen heraus. Die BVB-Noten. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: Parierte mehrmals stark gegen Daramy und Haraldsson und war somit einer der Hauptgründe, warum der BVB "nur" einen Gegentreffer zur Halbzeit schluckte. In Halbzeit zwei dann von Meyer vertreten. Note: 2. © getty 3/17 FELIX PASSLACK: Zugutehalten muss man ihm seinen schönen Lauf und Assist vor Hazards 1:0. Defensiv aber mit riesigen Problemen gegen den quirligen Daramy. Ließ Claesson zudem vor dem 1:1 entkommen. Note: 4,5. © imago images 4/17 MATS HUMMELS: Betrieb nach zuletzt starken Leistungen keine weitere Eigenwerbung in Sachen WM-Teilnahme. Präsentierte große Unsicherheiten im Passspiel und im Zweikampf. Musste nach der Pause dann für Süle Platz machen. Note: 5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Spielte in Halbzeit zwei einen katastrophalen Fehlpass auf Daramy, davon abgesehen aber noch der sicherste BVB-Verteidiger. Gewann 100 Prozent seiner Zweikämpfe und sorgte für die meisten BVB-Ballgewinne (12). Note: 3. © getty 6/17 THORGAN HAZARD: Wurde nominell als Linksverteidiger aufgeboten, interpretierte seine Rolle aber sehr offensiv. Technisch stark bei seinem Tor, als der den schwierigen Ball per Volley ins Netz jagte. Defensiv aber auch mit Schwächen. Note: 3,5. © imago images 7/17 EMRE CAN: Ließ sich aufgrund der sehr offensiv eingestellten Außenverteidiger oftmals zwischen Hummels/Süle und Schlotterbeck fallen. Hatte trotzdem Probleme, das BVB-Spiel aufzuziehen. Bekam Gegenspieler Claesson nie zu packen. Note: 5. © getty 8/17 SALIH ÖZCAN: Bekam zu keinem Zeitpunkt Zugriff zum Spiel. Ganz schwach im Zweikampf und mit keinerlei Akzenten nach vorne. Ließ vor dem 1:1 Haraldsson aus den Augen, welcher dann unbedrängt einschieben konnte. Note: 5,5. © getty 9/17 KARIM ADEYEMI: Der Sommer-Neuzugang wirkt nach wie vor wie ein Fremdkörper im Dortmunder Spiel. Defensiv ohne jegliche Unterstützung für den überforderten Passlack, auch in der Vorwärtsbewegung ohne Akzente. Note: 5. © imago images 10/17 GIOVANNI REYNA: Offensiv noch einer der besten Dortmunder. Hatte ein, zwei gute Momente, in denen er Malen und Adeyemi einsetzte. Spielte auf der anderen Seite aber auch den entscheidenden Fehlpass vor dem Ausgleichstreffer. Note: 4,5. © getty 11/17 DONYELL MALEN: Vergab in der 53. Spielminute trotz freier Schussbahn kläglich. Schon zuvor mit einigen guten Gelegenheiten, die er aber allesamt liegen ließ. Hatte nach Modeste die zweitwenigsten Ballkontakte aller BVB-Startelfspieler. Note: 5. © getty 12/17 ANTHONY MODESTE: Fiel in Halbzeit eins primär durch seine Gelbe Karte auf, die er sich nach einem Frust-Foul abholte. Davon abgesehen ohne Ballaktionen und Durchschlagskraft. Bekam zugegeben aber auch wenig Unterstützung aus dem Mittelfeld. Note: 5,5. © getty 13/17 ALEXANDER MEYER: Durfte die zweite Halbzeit für den starken Kobel ran. Hatte im Gegensatz zum BVB-Stammkeeper weniger Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Wurde er geprüft, war er zur Stelle. Note: 3,5. © imago images 14/17 NIKLAS SÜLE: Im Zweikampf deutlich sicherer als Hummels zuvor. Präsentierte aber ebenfalls hier und da Schwächen im Aufbau- und Passspiel. Ließ sich immerhin nichts zu Schulden kommen. Note: 4. © imago images 15/17 JULIAN BRANDT: Strotzte nach seiner Einwechslung vor Spielfreude und belebte zusammen mit Moukoko die bis dato völlig ungefährliche BVB-Offensive. Trat außerdem einige gefährliche Ecken und Freistöße. Note: 2,5. © getty 16/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Versprühte in den ersten Sekunden nach seiner Einwechslung schon mehr Gefahr als Modeste in den 63 Minuten zuvor. Hatte Pech bei seinem Pfostenschuss. Gab die meisten Torschüsse aller Dortmunder ab. Note: 2,5. © imago images 17/17 SOUMAÏLA COULIBALY: Durfte für die letzten 20 Minuten für Hazard. Keine Bewertung.

BVB, News: Modeste genervt von Malen

Auch wenn Platz zwei in der Gruppe bereits vor der Partie gegen Kopenhagen feststand, konnte der BVB mit der Leistung und dem Ergebnis in Dänemark überhaupt nicht zufrieden sein. Dies machte auch Stürmer Anthony Modeste im Nachgang deutlich und rückte bei der Beschreibung einer Szene auch Mitspieler Donyell Malen in den Mittelpunkt seines Ärgers.

Dieser hatte dem Ex-Kölner kurz nach der Halbzeit den Ball vom Fuß genommen, obwohl sich dieser in einschussbereiter Position befand und deutlich bessere Chancen auf einen Torerfolg als der Niederländer gehabt hätte. "Es ist nicht das erste Mal", wurde Modeste in der Mixed Zone deutlich, lenkte aber direkt ein: "Wir müssen zusammenarbeiten. Und ich will keine Kritik üben. Wir sind ein Team."

BVB-Erkenntnisse: Terzic-Experiment misslingt!

Modeste ersetzte Youngster Youssoufa Moukoko in vorderster Front und durfte durchspielen, in Szene setzen konnte er sich jedoch kaum. Stattdessen verbesserte sich das Spiel der Gäste für kurze Zeit, als im Laufe der zweiten Halbzeit Moukoko und auch Julian Brandt eingewechselt wurden.

BVB, News: Coulibaly mit emotionalem Profidebüt

Trotz sportlich bedeutungsloser Partie war das Spiel für einen Borussen ein ganz besonderes. Soumaila Coulibaly wurde in der 73. Minute eingewechselt und kam somit fast eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel nach Dortmund zu seinem ersten Einsatz. Der 19-jährige Franzose befand sich zum Zeitpunkt des Transfers im Aufbautraining nach einem Kreuzbandriss und hatte auch in der Folge immer wieder Verletzungsprobleme.

In Kopenhagen ersetzte der groß gewachsene Linksfuß in der Schlussphase Thorgan Hazard auf der linken Abwehrseite. Zuvor hatte der Youngster aus der PSG-Jugend auch nach seiner Genesung keine Rolle bei den Profis gespielt und schaffte es in der vergangenen Saison nur zweimal in den Kader. Stattdessen sammelte er Einsätze in der U19 und U23. In der aktuellen Spielzeit gehörte er häufiger dem Profiaufgebot an und brachte es in er 3. Liga bereits auf 587 Spielminuten.

© imago images Soumaila Coulibaly kam in Kopenhagen zu seinem ersten Profieinsatz für den BVB.

BVB, News: "Wir sind nur rumgejoggt"

Unisono brachten die Dortmunder Spieler nach dem Remis in Kopenhagen ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck: "Das müssen wir so schnell wie möglich abhaken und weitermachen. Das war kein gutes Spiel von uns heute. Wir haben nie die Intensität gehabt, wir sind nur rumgejoggt und waren nie giftig genug", erklärte Emre Can bei DAZN. Es sei "egal, ob es ums Weiterkommen geht. Da geht es um viel Geld. Jeder will sich zeigen und beweisen, das haben wir heute auf jeden Fall nicht erfüllt."

Teamkollege Nico Schlotterbeck stimmte dem zu und sprach von Glück sowie einem guten eigenen Torwart, der den Punkt gerettet hat: "Uns hat die Sauberkeit im Passspiel gefehlt. Dann ist es auch nicht leicht hier vor 40.000."

Weitere Stimmen gibt es hier.

