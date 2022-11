BVB selbstkritisch nach Kopenhagen-Spiel: "Waren nie giftig genug"

Gegen den FC Kopenhagen ist der BVB am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Die Dortmunder Spieler zeigten sich im Anschluss selbstkritisch.

"Das müssen wie so schnell wie möglich abhaken und weitermachen. Das war kein gutes Spiel von uns heute. Wir haben nie die Intensität gehabt und waren nie giftig genug", sagte Mittelfeldspieler Emre Can nach Abpfiff bei DAZN. Auch wenn es für den BVB sportlich um nichts mehr ging, "spielst du hier Champions League. Es ist egal, ob es ums Weiterkommen geht. Da geht es um viel Geld. Jeder will sich zeigen und beweisen, das haben wir heute auf jeden Fall nicht erfüllt. Wir hatten ab und zu gute Aktionen, aber es war nicht gut genug."

Auch Teamkollege Nico Schlotterbeck attestierte den Dortmundern "kein gutes Spiel. Wir hatten ein bisschen Glück. Gregor (Kobel; Anm. d. Red.) macht heute wieder ein gutes Spiel und hält sehr gut. Uns hat die Sauberkeit im Passspiel gefehlt. Dann ist es auch nicht leicht hier vor 40.000."

Insgesamt könne der BVB mit der CL-Vorrunde aber zufrieden sein. "Wir sind weiter. Wenn es am letzten Spieltag um nichts mehr geht, dann hast du eine ordentliche Gruppenphase gespielt. Wir freuen uns auf den Achtelfinalgegner", so Schlotterbeck. Auch sein Coach Edin Terzic sprach von einer "sehr zufriedenstellende Gruppenphase. Wir haben uns einen Spieltag vor Ende für die K.o.-Runde qualifiziert. Das war in der Vergangenheit nicht häufig so."

Dennoch hätten die Dortmunder vor allem in der ersten Halbzeit keine gute Partie abgeliefert. "In der ersten Halbzeit haben wir wenig Torchancen kreieren können und sehr viele Bälle verloren. Da waren wir nicht im Spiel. Dadurch ist der Gegner immer wieder zu guten Chancen gekommen. In der Offensive hätten wir das deutlich besser gestalten können mit allen Spielern", so Terzic weiter.

Dennoch müsste man laut dem BVB-Trainer auch die in den vergangenen Wochen hohe Schlagzahl an Spielen berücksichtigen. "Es war die fünfte englische Woche, da muss man dem ein oder anderen auch verzeihen."