Borussia Dortmund gastiert am heutigen Freitag bei Borussia Mönchengladbach. Gladbach gegen BVB wird dabei sogar im Free-TV übertragen. SPOX erklärt, wie man sich die Bundesliga-Partie heute live im TV und Livestream ansehen kann.

In der Bundesliga steht der 15. und somit zugleich auch letzte Spieltag vor der Weltmeisterschaft 2022 (20. November bis 18. Dezember) an. Nachdem es erst unter der Woche am Dienstag und Mittwoch zur Sache ging, rollt der Ball im deutschen Oberhaus am heutigen Freitag, den 11. November, gleich wieder.

Den Anfang machen dabei die beiden Borussias: Borussia Dortmund gastiert im Borussia Park bei Borussia Mönchengladbach. Anstoß der Begegnung ist um 20.30 Uhr. Die Kontrahenten trennen in der Tabelle sechs Punkte, der BVB steht bei 25 Zählern, Gladbach bei 19. Auch aufgrund dessen gehen die Schwarz-Gelben wohl favorisiert in die 90 Minuten.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream

Das dürfte so einige Fußballfans freuen: Das Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und dem BVB wird man heute auch live im Free-TV erleben können. Sat.1 zeigt nämlich in der regulären Bundesliga-Saison fünf Partien in voller Länge - das dann auch gratis im Livestream auf ran.de und auf JOYN. Los geht es schon um 19 Uhr.

© getty Der BVB kassierte am Dienstag eine 0:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg.

Erst am Dienstag gab es die Partie zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen dort zu sehen. Nun folgt also gleich das Borussen-Duell. Konkret ist festgelegt: Sat.1 geht zu den Eröffnungsspielen von Hin- und Rückrunde auf Sendung, dazu auch am 14., 15. und 17. Spieltag, dem letzten der Hinrunde.

Parallel übertragen wird Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund natürlich auch im Bezahlfernsehen. Der Streamingdienst DAZN nimmt sich stets freitags und sonntags den Spielen der Bundesliga an.

Die Vorberichterstattung beginnt um 19.45 Uhr. Alex Schlüter moderiert, Kommentator ist Jan Platte. Als Experte steht Benny Lauth zur Verfügung, während Ann-Sophie Kimmel als Reporterin Interviews führt. Ein Monatsabo bei DAZN kostet 29,99 Euro monatlich, ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Borussia Mönchengladbach vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker

Wem es trotz der Free-TV-Übertragung nicht möglich ist, zu Gladbach gegen BVB im Fernsehen oder Livestream einzuschalten, ist bei SPOX dann erst recht gut aufgehoben. Hier informiert der Liveticker nämlich umgehend zu allem, was sich in Mönchengladbach tut.

BVB heute live im Free-TV? So seht Ihr das Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 15

15 Datum: 11. November 2022

11. November 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Borussia Park, Mönchengladbach

Borussia Park, Mönchengladbach Free-TV: Sat.1

Livestream: ran.de, DAZN, JOYN

Bundesliga: Duelle am 15. Spieltag

Termin Heim Gast 11.11., 20:30 M'gladbach Dortmund 12.11., 15:30 Leverkusen Stuttgart 12.11., 15:30 Hoffenheim Wolfsburg 12.11., 15:30 Augsburg Bochum 12.11., 15:30 Hertha BSC Köln 12.11., 15:30 Bremen Leipzig 12.11., 18:30 Schalke 04 Bayern München 13.11., 15:30 Mainz 05 Frankfurt 13.11., 17:30 Freiburg Union Berlin

