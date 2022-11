Auftakt in den 13. Spieltag der Bundesliga! Im Abendspiel am Freitag empfängt Borussia Mönchengladbach das Team vom VfB Stuttgart. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum insgesamt 101. Mal in der Bundesligageschichte stehen sich Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart gegenüber. Liegt in diesem historischen Duell doch der Vorteil aufseiten der Schwaben, so haben sie im aktuellen Tabellenvergleich das eindeutige Nachsehen. In zwölf Spieltagen haben die Fohlen genau 16 Punkte einsammeln können, die Stuttgarter dagegen nur elf.

Dennoch suchen die Gladbacher weiterhin ihre Form. So verlor die Mannschaft von Trainer Daniel Farke die letzten drei Pflichtspiele am Stück; darunter auch die unglückliche 1:2-Pleite im DFB-Pokal bei Zweitligist Darmstadt 98. Schuld an der derzeitigen Abwärtsspirale sei unter anderem auch die angespannte personelle Lage, so der Coach. Mit Yann Sommer, Florian Neuhaus, Jonas Hofmann, Hannes Wolf, Stefan Lainer und Ko Itakura fehlen dem Team aktuell zahlreiche Leistungsträger.

Aber auch Stuttgart befindet sich derzeit nicht in der einfachsten Saisonphase. Erst kürzlich trennten sich die Roten vom Aufstiegstrainer Pellegrino Matarazzo. Unter Interimscoach Michael Wimmer fuhr die Mannschaft zuletzt jedoch wieder einige Erfolge ein. Aus den letzten vier Pflichtspielen wurden drei gewonnen, weshalb man vorerst die akute Abstiegszone verlassen konnte. Aktuell hält man wieder einen Vorsprung von zwei Punkten auf den Leverkusen an Rang 16.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 13. Spieltag

13. Spieltag Datum: Freitag, 4. November

Freitag, 4. November Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Borussia-Park in Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Um das Spiel live zu sehen, müsst Ihr in Besitz des Abonnements von DAZN sein. Die Streamingplattform verfügt nämlich über die exklusiven Übertragungsrechte der Partie. Alle Infos zu den Übertragungszeiten und Abo-Preisen findet Ihr im folgenden.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Der Kostenpunkt für ein solches DAZN-Abo liegt derzeit bei 29,99 Euro pro Monat oder, wer sich für den längerfristigen Jahrestarif entscheidet, bei 19,99 Euro pro Monat. Für den Preis bekommt Ihr Zugriff auf die größte Livesport-Bibliothek Deutschlands: Bundesliga, Champions League, NFL, NBA, UFC und WWE sind nur einige der Inhalte, die Euch das Unternehmen zur Verfügung stellt. Alle weiteren Infos gibt's über diesen Link.

Die Ausstrahlung des heutigen Bundesliga-Freitagsspiels wird um 19.45 Uhr ihren Anfang nehmen. Als Kommentatoren sind Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl im Einsatz.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, die Partie im linearen Fernsehen zu verfolgen. Hierfür müsst Ihr allerdings Inhaberin oder Inhaber eines sogenannten Sky Q-Receivers sein. In dem Fall lassen sich die beiden geradlinigen Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 zum Preis von 19,99 Euro pro Monat zum regulären Programm hinzubuchen. Alles weitere erfahrt Ihr hier.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Dagegen komplett kostenfrei ist nur unser hauseigener Liveticker. Hier liefern wir Euch die aktuellsten Informationen zur Partie im Minutentakt. Schaut gerne einmal vorbei.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Bor. Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bor. M'Gladbach: Sippel - Bensebaini, Elvedi, Friedrich, Scally - Manu Koné, Kramer, Weigl - Pléa, Thuram, Stindl

Sippel - Bensebaini, Elvedi, Friedrich, Scally - Manu Koné, Kramer, Weigl - Pléa, Thuram, Stindl Stuttgart: Müller, Sosa, Ito, Anton, Mavropanos - Führich, Ahamada, Endo, Silas - Guirassy, Tomás

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die aktuelle Tabelle am 13. Spieltag