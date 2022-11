Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart eröffnen den 13. Spieltag der Bundesliga. SPOX tickert das Freitagabendspiel live mit.

Zu Beginn des 13. Spieltags der Bundesliga stehen sich Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart gegenüber. Wer setzt sich durch? Die 90 Minuten im SPOX-Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Fohlen gehen sicherlich nicht nur wegen des Heimvorteils als Favorit in die 90 Minuten. In der Tabelle befinden sie sich zwar nur auf dem elften Platz, damit stehen sie jedoch besser da als der VfB, der mit fünf Punkten weniger auf dem Konto 15. ist. Zur Wahrheit gehört aber auch: Stuttgart hat einen 2:1-Sieg gegen Augsburg im Rücken, Gladbach dafür seine letzten drei Pflichtspiele allesamt verloren.

Vor Beginn: Spieltag Nummer 13 steht in der Bundesliga an. Los geht es dabei am heutigen Freitag mit dem Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart. Die Begegnung findet im Borussia Park statt, los geht es dort um 20.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Borussia Mönchengladbach will zurück in die Erfolgsspur.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Gladbach: Sippel - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné - Stindl, Kramer, Plea - Thuram

Sippel - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl, Koné - Stindl, Kramer, Plea - Thuram Stuttgart: Müller - Anton, Mavropanos, Zagadou, Sosa - Ahamada, Endo - Silas, Führich - Pfeiffer, Guirassy

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wo wird Borussia Mönchengladbach gegen VfB Stuttgart übertragen? Freitags zeigt in Deutschland immer DAZN die Bundesliga live, ebenso wie sonntags, während Sky samstags für die Ausstrahlung zuständig ist.

Der Streamingdienst beginnt mit den Vorberichten heute um 19.45 Uhr. Lukas Schönmüller moderiert, kommentieren wird Uli Hebel. Experte ist Seb Kneißl, Reporter Mario Rieker. Für ein Monatsabo zahlt man 29,99 Euro monatlich, für ein Jahresabo 24,99 Euro monatlich.

Bundesliga: Tabelle vor dem 13. Spieltag