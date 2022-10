Kommentar zum Videobeweis: Wir brauchen mehr VAR - oder gar keinen

Der nicht gegebene Elfmeter für Eintracht Frankfurt im Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend hat die Diskussion um den Videobeweis angefacht - längst nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Gibt es einen Ausweg aus dem VAR-Dilemma? Vielleicht - nämlich mit noch mehr VAR. Ein Kommentar.

Eins vorweg: Krasse, haarsträubende, himmelschreiende Fehlentscheidungen im Fußball werden wir nicht los. Nicht mit den besten Referees, nicht mit dem klügsten Regelwerk, nicht mit den schärfsten Augen am Videomonitor in Köln oder sonst wo. Foul? Notbremse? Strafstoß? Platzverweis? Darüber werden wir noch in 100 Jahren diskutieren - und den verantwortlichen Schiri als Vollblinden titulieren. Zumindest innerlich.

Daran hat der VAR nichts geändert, und daran wird der VAR auch weiterhin nichts ändern. Die Szene in Frankfurt, als ein hilfloser Karim Adeyemi Gegenspieler Jesper Lindström von hinten zu Boden stieß, um ein wohl sicheres Gegentor zu verhindern, ist das beste Beispiel dafür. Kein Elfmeter, trotz Videobeweis.

Erinnerungen wurden wach an das Pokalfinale 2018: Auch damals war die Eintracht beteiligt. Sie gewann am Ende mit 3:1 - weil ein glasklarer Elfmeter für die Bayern in der Schlussphase nicht gegeben wurde. Mit VAR. Fast viereinhalb Jahre ist das nun her, der Videobeweis steckte damals noch in den Kinderschuhen. Seitdem wurde getüftelt und gebastelt, Abläufe wurden angepasst, an der Technik gefeilt. Gefühlt sind wir dennoch keinen Schritt weiter.

Aha! Ein Argument für die Abschaffung des VAR? Im Gegenteil: Eine Situation wie im Deutsche Bank Park in Frankfurt aber, die in einem schimpfenden SGE-Sportvorstand Markus Krösche, einem zaghaft jubelndem BVB-Trainer Edin Terzic und einem bedröppelten Schiri Sascha Stegemann endete, kann verhindert werden. Mit mehr VAR.

BVB-Noten: Flicks WM-Kandidaten machen keine gute Figur © imago images 1/16 Borussia Dortmund hat einen insgesamt schmeichelhaften 2:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt eingefahren - und konnte sich dafür bei Keeper Gregor Kobel bedanken. Gleich mehrere Kandidaten für Flicks WM-Kader machten eine schlechte Figur. Die Noten. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Beim 1:1 kalt erwischt, sah Kamadas Schuss wohl auch erst spät. Darüber hinaus lange beschäftigungslos - und dann mit Glanzparaden gegen Lindström (54., 58.) und Kolo Muani (57.). Note: 1,5. © imago images 3/16 NIKLAS SÜLE: Wieder Rechtsverteidiger, mit vielen Ballkontakten und gelegentlichen Ausflügen zum gegnerischen Sechzehner. Kein glanzvoller, aber ein solider Arbeitstag, auch gegen den SGE-Druck in Halbzeit zwei. Note: 3,5. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Bester Mann in der BVB-Abwehr, erstickte viele Angriffe im Keim und gab der Defensive Struktur. Zu lässig aber, wie er vor dem Ausgleich per Hacke klärte. Einmal von Kolo Muani ausgetanzt (62.), bei der Gelben zu spät. Note: 3. © imago images 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Strahlte einmal hell, als er auf der Linie rettete, darüber hinaus aber mit viel Schatten. Genereller Unsicherheitsfaktor auf links zusammen mit Hazard, dazu der kapitale Ausrutscher im eigenen Sechzehner. Note: 4,5. © imago images 6/16 THORGAN HAZARD: Offenbarte hinten links Schwächen im Stellungsspiel und Zweikampf. Auch nach vorn nur selten ein Faktor, in Halbzeit zwei fast komplett hinten reingedrängt. Note: 4,5. © imago images 7/16 SALIH ÖZCAN: Schöner öffnender Ball auf Malen vor dem 1:0, ansonsten fast nur gegen den Ball im Einsatz. Beim 1:1 zu spät dran, dazu ein horrender Fehler vor dem eigenen Kasten, der aber nicht bestraft wurde (54.). Note: 4,5. © imago images 8/16 JUDE BELLINGHAM: Bis zum 2:1 ein schwaches Spiel von ihm mit ungewohnten Fehlern und einem seltsam passiven Zweikampf vor dem Gegentor. Dann aber überragend, wie er vor Trapp vollstreckte. Hielt in der Schlussphase körperlich dagegen. Note: 2,5. © imago images 9/16 KARIM ADEYEMI: Anfangs eifrig, suchte offensiv und defensiv die Zweikämpfe. Verzettelte sich aber und machte kaum einen Stich, wirkte zunehmend frustriert. Viel Glück, dass er gegen Lindström keinen Elfer verursachte. Musste in der 69. runter. Note: 5. © imago images 10/16 JULIAN BRANDT: Meistens gut, wenn er Ball und Platz hatte, aber auch ein paar Fehlpässe und Phasen, in denen er nicht auffiel. Dafür beim 1:0 vor Trapp eiskalt. Machte nach einer Stunde Platz für Emre Can. Note: 3,5. © imago images 11/16 DONYELL MALEN: Starke Vorbereitung vor dem 1:0, zunächst im Zweikampf und dann mit viel Übersicht. Danach mit mehr Selbstvertrauen, Bellingham hätte aus seiner Vorlage mehr machen müssen (37.). Bekam den Ball zu selten. Note: 3. © imago images 12/16 YUSSOUFA MOUKOKO: In Halbzeit eins komplett unsichtbar, körperlich unterlegen und nahezu ohne Bälle in seine Richtung. In seiner einzigen Szene mit schöner Ablage auf Bellingham beim 2:1. Machte dann Platz für Modeste. Note: 4,5. © imago images 13/16 EMRE CAN: Kam in der 61. Minute für Brandt, um die schwimmende Defensive zu stabilisieren. Leistete seinen Beitrag, auch wenn er nach nicht einmal zehn Minuten Gelb sah. Note: 3,5. © getty 14/16 ANTHONY MODESTE: Kam nach 61 Minuten für Moukoko, sollte mehr Körperlichkeit ins Spiel bringen. Da Dortmund in der finalen halben Stunde aber nicht mehr nach vorn spielte, blieb er ohne auffällige Szene. Note: 4. © imago images 15/16 GIOVANNI REYNA: Kam in der 61. Minute für Malen, ihm ging es in der Schlussviertelstunde aber wie den übrigen BVB-Offensivspielern - sie fanden nicht statt. Scheute aber defensiv die Zweikämpfe nicht. Note: 3,5. © getty 16/16 MARIUS WOLF: Durfte noch knapp 20 Minuten für Adeyemi ran. Verteidigte im Kollektiv erfolgreich den Vorsprung über die Zeit. Note: 3,5.

Videobeweis-Ärger: Stegemann entschied gegen sich selbst

Der Reihe nach: Das große Problem am Samstagabend war nicht die Fehlentscheidung Stegemanns. Das Problem war auch nicht die Tatsache, dass die Fehlentscheidung trotz dem zur Verfügung stehenden VAR am Ende Bestand hatte. Auch das ist nicht neu, siehe: Berlin, 19. Mai 2018.

Der Knackpunkt war, dass sich Stegemann nach Spielende den Sky-Kameras stellen und zugeben musste, dass er selbst ohne zu zögern auf Strafstoß entschieden hätte, hätte er die Bilder aus dem VAR-Keller gesehen. Heißt: Seine Einschätzung des Adeyemi-Schubsers deckte sich mit den über 40.000 Eintracht-Fans im Stadion. Stegemann entschied buchstäblich gegen sich selbst.

Warum? Weil er es nicht besser wusste.

Weshalb die zuständigen Unparteiischen in Köln an Stegemann letzten Endes die Rückmeldung gaben, dass es sich nicht um eine "klare Fehlentscheidung" gehandelt habe, werden sie in den kommenden Tagen intern begründen dürfen. Womöglich ist auch die Kommunikation zwischen Referee und VAR-Keller in der Hitze des Gefechts ein potenzieller Stolperstein, doch das Hauptproblem dürfte eben genau diese vielbeschworene Formulierung sein: "klare Fehlentscheidung".

Im Regelwerk wird von "klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen oder schwerwiegenden übersehenen Vorfällen" gesprochen. "Ausschließlich" in diesen Fällen darf der VAR eingreifen. Nur: Wo diese eindeutigen, über jeglichen Zweifel erhabenen Missgriffe des Schiris auf dem Rasen beginnen, da scheiden sich offenbar derart die Geister, dass Adeyemis Handgreiflichkeit nicht dazugehörte. Das kann nicht im Sinne des Erfinders gewesen sein.

© imago images

VAR-Lösung: Neues Regelwerk - für den mündigen Schiri

Deshalb muss das Regelwerk angepasst werden. Auch strittige, potenziell spielentscheidende Situationen und Ereignisse müssen vom VAR ins Stadion gespiegelt werden. Wie das final im Regelwerk festgehalten wird, darf gerne diskutiert werden. Aber wenn der VAR zu einem faireren Spiel und Ergebnis auf dem Platz beitragen soll, führt kein Weg daran vorbei.

Denn: Vor der Entmündigung des Schiedsrichters wurde bei der Einführung des Videobeweis gewarnt, die finale Entscheidung müsse weiterhin vor Ort getroffen werden. Genau das ist in Frankfurt jedoch nicht geschehen: Bei gleicher Informationslage hätten Stegemann und der Video Assistant Referee unterschiedlich entschieden - doch weil ersteren die nötigen Infos nicht erreichten, war er machtlos. Und das finale Urteil lag am Ende beim VAR.

So führte der VAR hier zu genau der Situation, die man eigentlich vermeiden wollte. Verhindert werden kann das nur, wenn der Referee das Heft des Handelns wieder selbst in die Hand nimmt und auch die "nicht-klaren" Fehlentscheidungen noch einmal überprüft.

Ja, das bedeutet mehr VAR, mehr Unterbrechungen. Und wenn schon: Lieber potenziell drei kurze Pausen mehr als ein "Jetzt wo ich die Bilder sehe, muss man konstatieren, dass es einen Strafstoß hätte geben müssen".

Und wenn das den Herrschaften von DFL und DFB zu viel Videobeweis ist: auch gut. Aber dann schaffen wir das Ding am besten gleich komplett ab.