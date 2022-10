Zum Auftakt des 10. Spieltags der Bundesliga duellieren sich am heutigen Abend Schalke und die TSG Hoffenheim. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr das heutige Freitagsduell der Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Auf Schalke 04 wartet am heutigen Abend erneut ein schwerer Gegner. Gegen Bayer Leverkusen zeigte sich der Aufsteiger am vergangenen Wochenende letztendlich chancenlos. Wie schlägt sich Schalke heute gegen die TSG Hoffenheim?

Schalke vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Freitagabend, den 14. Oktober, empfängt Schalke die TSG Hoffenheim zum Duell. Die erste Begegnung des 10. Bundesligaspieltags wird um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen angestoßen.

Aufsteiger Schalke hat weiterhin einige Probleme in der Bundesliga. Nach dem hoffnungsvollen 3:1-Erfolg der Schalker gegen den VfL Bochum am 6. Spieltag hagelte es zuletzt drei Niederlagen am Stück. Am vergangenen Wochenende gingen die heutigen Gastgeber gar mit 0:4 gegen das kriselnde Bayer Leverkusen baden. Das Team von Frank Kramer zeigte eine harmlose Vorstellung und verhalf so Xabi Alonso zu einem perfekten Trainer-Debüt für die Werkself. Nach neun Spielen hat Schalke sechs Zähler auf dem Konto. Das bedeutet aktuell nur Rang 16 in der Tabelle. Eine heutige Niederlage würde die Kritik an Kramer nicht leiser werden lassen.

© getty Kann die TSG Hoffenheim nach zuletzt drei sieglosen Spielen heute wieder drei Punkte einfahren?

Auch für die TSG Hoffenheim verliefen die vergangenen Wochen nicht nach den eigenen Vorstellungen. Nach einem starken Saisonstart ist die Mannschaft von André Breitenreiter nun schon seit drei Pflichtspielen ohne Sieg. Am 9. Spieltag musste die TSG Hoffenheim zudem eine bittere 1:2-Pleite gegen Werder Bremen hinnehmen. Dank des starken Saisonstarts befinden sich die Hoffenheimer dennoch weiterhin in Tuchfühlung zu den Champions-League-Rängen. Kann Breitenreiter heute seinen Ex-Club schlagen und damit, zumindest vorübergehend, den dritten Platz in der Tabelle erobern?

Schalke vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Schalke vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt am heutigen Freitagabend das Bundesligaduell zwischen Schalke und der TSG Hoffenheim exklusiv im TV und Livestream. Der TV-Sender und Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte aller Bundesligaspiele am Freitag-und Sonntag gesichert - und hält damit auch die Übertragungsrechte an der heutigen Partie.

Im Pay-TV seht Ihr auf DAZN 1 das Spiel zwischen Schalke und der TSG Hoffenheim live und in voller Länge. Die Vorberichte beginnen heute um 19.45 Uhr. Für DAZN ist Moderator Lukas Schönmüller, Kommentator Michael Born, Experte Jonas Hummels sowie Reporter Mario Rieker im Einsatz.

Im Livestream zeigt DAZN die Partie zwischen Schalke und der TSG Hoffenheim ebenfalls live und vollumfänglich. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser. Ein DAZN-Abo kostet Euch im Monat 29,99 Euro im Jahr. DAZN bietet alternativ ein Jahres-Abonnement an, welches mit 274,99 Euro zur Buche schlägt. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA, Handball und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Schalke vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Schwolow - Brunner, Kral, Greiml - Aydin, Krauß, Flick, Ouwejan - Mollet, Bülter - Terodde

Schwolow - Brunner, Kral, Greiml - Aydin, Krauß, Flick, Ouwejan - Mollet, Bülter - Terodde TSG Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Nsoki - Skov, Geiger, Angelino - Prömel, Kramaric - Baumgartner, Dabbur

Schalke vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Schalke vs. TSG Hoffenheim könnt Ihr am heutigen Abend hier bei SPOX im Liveticker erleben. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Szene der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

