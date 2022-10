SC Freiburg: Christian Streich fehlt auch in Berlin - neuer Coronafall im Trainerteam

Der SC Freiburg muss auch beim Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Sonntag ohne seinen positiv auf Corona getesteten Cheftrainer Christian Streich auskommen. Zudem vermeldete der Sport-Club einen weiteren Coronafall im Trainerteam.

Demnach wurde auch Patrick Baier positiv getestet und reist ebenso wie Streich und Stürmer-Coach Florian Bruns nicht mit in die Hauptstadt. Baier hatte den erkrankten Streich am Donnerstag in der Europa League gegen den FC Nantes (2:0) noch vertreten.

Am Sonntag wird - wie schon gegen Nantes - Ex-Profi Julian Schuster auf der Bank sitzen, Unterstützung erhält er von Co-Trainer Lars Voßler. Wie der SC weiter mitteilte, fielen die Coronatests innerhalb der Mannschaft negativ aus.

Entwarnung gaben die Breisgauer bei Michael Gregoritsch, der gegen Nantes wegen einer Beckenprellung schon vor der Halbzeitpause ausgewechselt werden musste. Der Österreicher reiste mit nach Berlin.