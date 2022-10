BVB, News und Gerüchte: Modeste-Transfer landet wohl vor Gericht

Ein Transfer von BVB-Stürmer Anthony Modeste landet offenbar vor Gericht. Das Comeback von Marco Reus lässt weiter auf sich warten. Die News und Gerüchte über Borussia Dortmund im Überblick.

BVB, News: Modeste-Transfer wohl vor Gericht

Offenbar wird erneut über einen Transfer von Anthony Modeste vor Gericht verhandelt. Das berichtet die Rheinische Post.

Allerdings geht es nicht um den Wechsel des Stürmers nach Dortmund, sondern um seine Rückkehr nach Köln im Jahr 2018. Ein Spielervermittler soll an dem Deal beteiligt gewesen sein. Demnach fordert dieser vor dem Landgericht Kleve nun 360.000 Euro. Allerdings soll das Geld nicht von den Geißböcken kommen, denn die Beklagte soll ebenfalls eine Spielerberaterin sein.

"Der Kläger macht Ansprüche auf Zahlung eines Honorars aufgrund seiner behaupteten Mitwirkung am Wechsel eines Profifußballers aus der ersten Bundesliga von einem chinesischen Klub zum 1. FC Köln im November 2018 geltend", heißt es vom Landgericht Kleve. Des Weiteren heißt es, der Kläger sei "als sogenannter 'Vermittler' im Profi-Fußball-Bereich tätig, insbesondere führt er Parteien beim Abschluss von Spielerverträgen, Transferverträgen und Beteiligungsverträgen an Klubs zusammen."

Modeste hatte bereits zwischen 2015 und 2017 für Köln gespielt, ehe er nach China zu Tianjin Quanjian gewechselt war. Nur ein Jahr später kehrte der Franzose in die Domstadt zurück, weil er seinen Vertrag wegen ausbleibender Gehaltszahlungen aufgelöst hatte.

2018 hatte es eine Gerichtsverhandlung wegen des China-Wechsels gegeben. Damals verklagte Berater Giacomo Petralito den 1. FC Köln, da er mit seiner Firma beim Transfer vermittelt haben sollte. Die Klage wurde allerdings vom Oberlandsgericht abgeschmettert.

Die nun anstehenden Verhandlungen sollen dem Vernehmen nach am 7. November beginnen. Modeste selbst ist während den Verhandlungen nicht als Zeuge geladen.

BVB, News: Reus-Rückkehr verzögert sich

Das Comeback von BVB-Kapitän Marco Reus verzögert sich offenbar. Denn wie die Bild berichtet, ist ein Einsatz gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend ausgeschlossen. Demnach nimmt Reus immer noch nicht am Mannschaftstraining der Dortmunder teil.

Weiter heißt es, dass er nach der Rückkehr gegen Union Berlin große Schmerzen verspürte. Dort stand er 45 Minuten auf dem Platz. Inzwischen soll Reus dem Bericht zufolge Kontakt mit Spezialist Ralph Frank aus München haben.

Die Ruhr Nachrichten hatten am Donnerstag ebenfalls berichtet, dass Reus wohl keine Option gegen die SGE ist.

Bis zur Weltmeisterschaft in Katar stehen nur noch vier Spiele mit dem BVB an, weshalb Reus die Zeit wegläuft, um bis dahin fit zu werden.

BVB, News: Bensebaini wohl Thema in Dortmund

Borussia Dortmund bemüht sich offenbar intensiv um eine Verpflichtung von Gladbachs Ramy Bensebaini. Das berichten die Ruhr Nachrichten.

BVB, News: Adeyemi mit Start in Dortmund unzufrieden

Karim Adeyemi ist mit seinem Start beim BVB unzufrieden, das sagte gegenüber Sky. "Ich bin noch nicht so zufrieden. Ich hatte im ersten Spiel ein bisschen Pech. Dann war ich länger verletzt, aber ich möchte es auch nicht darauf schieben", sagte der Nationalspieler.

"Ein paar gute Spiele hatte ich schon, aber ein Tor habe ich in Dortmund noch nicht geschossen. Ich bin hierhergekommen, um Assists und Tore zu machen und der Mannschaft zu helfen", ergänzte er.

Am wichtigsten sei jedoch, "dass wir Spiele gewinnen. Da kann ich noch so schlecht spielen, Hauptsache, wir gewinnen die Spiele". Bislang verzeichnet Adeyemi für die Schwarz-Gelben in 13 Partien zwei Tore. In der Bundesliga traf der Angreifer noch nicht.

Einmal Note 1 und neun Flops: Die ablösefreien Bundesliga-Transfers im Check © getty 1/50 Insgesamt 49 Spieler verpflichteten die Bundesliga-Klubs im vergangenen Sommer ablösefrei. SPOX hat sich die bisher gezeigten Leistungen dieser Neuzugänge angeschaut und bewertet. Die ablösefreien Buli-Transfers im Check. © getty 2/50 FC Schalke 04 – JORDAN LARSSON: Der Sohn von Ex-Barca-Star Hendrik Larsson ist in der Bundesliga noch nicht richtig angekommen. Ex-Trainer Kramer schenkte ihm einige Male das Vertrauen, das zahlte er aber nur selten zurück. Note: 5. © getty 3/50 CÉDRIC BRUNNER: Aufgrund mangelnder Alternativen auf der rechten Defensivseite der Schalker konkurrenzlos und gesetzt. Nicht immer sattelfest, dennoch in einer schwachen Schalker Mannschaft noch einer der Besseren. Note: 4. © getty 4/50 LEO GREIML: Vier Spiele absolvierte der Innenverteidiger, elf Gegentore kassierten die Schalker in diesen Begegnungen. Aktuell wegen einer Verletzung des Meniskus zum Zuschauen verdammt. Note: 5,5. © getty 5/50 MAYA YOSHIDA: Der japanische Routinier stand in bislang jedem Schalker Pflichtspiel in dieser Saison auf dem Platz. Wirkt trotz seiner Erfahrung dennoch oft überfordert und patzte überdies schon mehrere Male. Note: 6. © getty 6/50 KENAN KARAMAN: Kaum ein Faktor in Schalkes Offensive. Darf, wenn überhaupt, meist nur wenige Minuten ran, wo er sich nicht für weitere Einsätze empfahl. Stand noch kein einziges Mal in der Startelf. Note: 5,5. © getty 7/50 IBRAHIMA CISSÉ: Bei den Profis noch ohne Einsatz. Immerhin mit sechs Einsätzen bei S04 II in der Regionalliga West. Keine Bewertung. © imago images 8/50 VfL Bochum – LYS MOUSSET: Ist erst zweimal in den Spieltagskader der Bochumer berufen worden, ein Einsatz blieb ihm aber noch verwehrt. Quälte sich zuletzt immer wieder mit Rückfällen nach einer Muskelverletzung herum. Note: 5. © getty 9/50 PHILIPP HOFMANN: Als direkter Nachfolger für den abgewanderten Polter einer der wenigen Lichtblicke der bisherigen Bochumer Saison. Schon an insgesamt sieben Toren (vier Treffer, drei Vorlagen) in 13 Spielen beteiligt. Note: 2,5. © getty 10/50 JANNES HORN: Verlor bei Köln im Laufe der vergangenen Spielzeit seinen Stammplatz, weshalb er sich Bochum anschloss. Doch auch beim VfL ist der Verteidiger nach wie vor außen vor. Nur zwei Kurzeinsätze absolvierte er bislang. Note: 5. © getty 11/50 JACEK GORALSKI: Schon drei verschiedene Verletzungen zog sich der Pole in der noch recht jungen Saison schon zu, weshalb Einsätze bei ihm noch Mangelware sind. Nur dreimal durfte er ran, dabei reichte es nie zu mehr als 75 Minuten. Note: 5. © getty 12/50 KEVIN STÖGER: Sollte bei den Bochumern den Spielmacher und kreativen Kopf der Offensive geben, viel ist davon aber noch nicht zu sehen. Nur ein Tor und eine Vorlage steuerte er im laufenden Wettbewerb bei. Note: 4,5. © getty 13/50 JORDI OSEI-TUTU: Überzeugte am vergangenen Wochenende beim Sieg gegen Union Berlin, in den Spielen zuvor pendelte er oft zwischen Startelf und Ersatzbank. Wurde primär als Konterspieler für die Schlussphase gebracht. Note: 4,5. © getty 14/50 VfB Stuttgart – DAN-AXEL ZAGADOU: Wurde als Transfercoup der Stuttgarter gefeiert, bislang wird er seinem Talent und Namen aber noch nicht gerecht. In seinen vier Einsätzen für den VfB kassierten die Schwaben immerhin zehn Gegentreffer. Note: 5. © getty 15/50 Hertha BSC – FILIP UREMOVIC: Seit Anfang Oktober laboriert der Kroate an einer Sprunggelenksverletzung, zuvor bildete er mit Kempf das neue Innenverteidiger-Duo der Berliner Hertha. Dort meist souverän und fehlerlos. Note: 3,5. © getty 16/50 JEAN-PAUL BOETIUS: War wochenlang aufgrund einer Hodenkrebs-Diagnose und anschließender Operation außer Gefecht, feierte am vergangenen Wochenende gegen Schalke dann sein umjubeltes Comeback. Zuvor oft blass. Note: 4,5. © getty 17/50 JONJOE KENNY: Seit seiner Ankunft Stammrechtsverteidiger der Berliner. Offensiv zwar noch sehr zurückhaltend und deshalb ohne eine einzige Torbeteiligung, defensiv dafür meist sicher und grundsolide. Note: 3,5. © getty 18/50 FC Augsburg – ERMEDIN DEMIROVIC: Auf Anhieb eine Bereicherung für die in den letzten Jahren nicht immer treffsichere Augsburger Offensive. Fünf Tore stehen für den Bosnier schon zu Buche. Ergänzt sich wunderbar mit Niederlechner. Note: 2,5. © getty 19/50 MAXIMILIAN BAUER: Kam von Absteiger Fürth und ist trotz seiner erst 22 Jahre neben Abwehrchef Gouweleeuw in der Innenverteidigung des FCA gesetzt. Musste lediglich gegen Köln wegen einer Gelbsperre passen. Note: 3. © imago images 20/50 JULIAN BAUMGARTLINGER: Der Routinier wurde vor der Saison mehr als emotionale und erfahrene denn qualitative Komponente verpflichtet. Soll jungen Spielern bei der Entwicklung helfen. Für ihn selbst springen nur Kurzeinsätze heraus. Note: 5. © getty 21/50 Werder Bremen – NIKLAS STARK: In den ersten sieben Bundesliga-Spielen mit nur 59 Minuten Einsatzzeit, spätestens seit seinem starken Auftritt gegen Gladbach (5:1) aber gesetzt. Stand in drei der vier letzten Spiele 90 Minuten auf dem Platz. Note: 3,5. © getty 22/50 AMOS PIEPER: Hat sich neben Stark und Kapitän Friedl als dritter Part der Bremer Dreierkette etabliert. Verleiht durch sein ruhiges und abgeklärtes Spiel der Werder-Defensive neue Stabilität, auch wenn man in den letzten Spielen patzte. Note: 3. © getty 23/50 OLIVER BURKE: Bremens Edeljoker. Durfte noch kein einziges Bundesliga-Spiel von Beginn an ran, erzielte aber nach Einwechslung schon einige wichtige Last-Minute-Tore (unter anderem mit Treffern gegen Stuttgart und den BVB). Note: 3,5. © getty 24/50 LEE BUCHANAN: Konkurriert zusammen mit Anthony Jung auf der Position des linken Mittelfeldspielers, im bisherigen Saisonverlauf zog der Engländer aber meist den Kürzeren. Trotzdem absolvierte er schon 368 Minuten im Werder-Trikot. Note: 4. © getty 25/50 MITCHELL WEISER: Scheint bei den Norddeutschen endlich seine sportliche Heimat gefunden zu haben. Mittlerweile zum Rechtsverteidiger umgeschult war Weiser bereits an acht Toren (drei Treffer, fünf Vorlagen) beteiligt. Absolut gesetzt. Note: 2. © getty 26/50 DIKENI SALIFOU: Bei den Profis schafft es der gebürtige Münchner erst ein einziges Mal in den Kader, auch bei Werders Zweiter mit erst einem Einsatz über 45 Minuten. Kam allerdings auch erst von einer schweren Verletzung zurück. Note: 5. © getty 27/50 1. FC Köln – KRISTIAN PEDERSEN: Hat mit Vereinslegende Hector einen beinahe unüberwindbaren Konkurrenten auf seiner Position vor sich, an welchem er nicht vorbeikommt. Kommt nur vereinzelt zu Kurzeinsätzen. Note: 4,5. © getty 28/50 LINTON MAINA: An seiner Torgefahr muss der Außenstürmer noch etwas arbeiten (nur ein Treffer in 17 Spielen), mit seiner Schnelligkeit ist er aber schon jetzt einer der Eckpfeiler der Kölner Offensive. Note: 3. © getty 29/50 RB Leipzig – JANIS BLASWICH: Wegen des Kreuzbandrisses von Stammkeeper Gulacsi plötzlich die Nummer eins in Leipzig. "Wir vertrauen Janis. Er strahlt Ruhe, Klarheit aus, macht das mit Ball sehr ordentlich", lobte RB-Coach Rose zuletzt. Note: 3. © getty 30/50 TSG Hoffenheim – GRISCHA PRÖMEL: Einer der Taktgeber in der Hoffenheimer Mittelfeldzentrale. Hat einerseits eine feine Technik, kann notfalls aber auch den aggressiven Terrier raushängen lassen. Ein Top-Transfer für Hoffenheim. Note: 2. © getty 31/50 FINN OLE BECKER: Kommt hauptsächlich bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. Zu den Profis wird er nur mitgenommen, wenn unbedingter Bedarf herrscht. Nur zwei Minuten Spielzeit bekam er bislang ab. Note: 5. © getty 32/50 1. FSV Mainz 05 – ANTHONY CACI: Hatte einige Anlaufschwierigkeiten, hat sich nach der Systemumstellung auf Viererkette aber mittlerweile neben Hack als zweiter Stamm-Innenverteidiger etabliert. Note: 3. © getty 33/50 DANNY DA COSTA: Verpasste den Saisonstart wegen einer Schambeinverletzung, fand danach aber immer besser zurecht und hat mittlerweile den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. In den letzten drei Spielen immer in der Startelf. Note: 3. © getty 34/50 AYMEN BARKOK: Schon in Frankfurt hatte der Deutsch-Marokkaner Probleme, sich in der ersten Elf festzuspielen. Das hat sich in Mainz kaum geändert. Barkok sitzt meist auf der Bank, nur als Joker bekommt er seine Minuten. Note: 5. © getty 35/50 Borussia Dortmund – NIKLAS SÜLE: Sollte beim BVB der neue Abwehrchef werden und zusammen mit Schlotterbeck langfristig das Defensivproblem des BVB lösen. Davon ist noch kaum etwas zu sehen, zu unsicher präsentiert sich Süle teilweise. Note: 4. © getty 36/50 MARCEL LOTKA: War als Stammkeeper für die zweite Mannschaft eingeplant und genau dort kommt er auch zum Einsatz. Rückte in den Profikader, als Kobel verletzt ausfiel. Kommt auch perspektivisch für die erste Mannschaft in Frage. Note: 3,5. © getty 37/50 ALEXANDER MEYER: Kam unverhofft bereits zu sieben Saisonspielen, weil Kobel aufgrund eines Muskelfaserrisses länger ausfiel. Machte dabei seinen Job sehr ordentlich, rückte danach aber wieder ins zweite Glied. Note: 2,5. © getty 38/50 Eintracht Frankfurt – RANDAL KOLO MUANI: Vielleicht DIE Entdeckung der bisherigen Bundesliga-Saison. Ist mit seinen vier Toren und neun Vorlagen einer der Hauptverantwortlichen des aktuellen SGE-Höhenflugs. Im Liga-Scorer-Ranking auf Rang vier. Note: 1. © imago images 39/50 JÉRÔME ONGUÉNÉ: Absolvierte aufgrund von Verletzungen noch keine einzige Sekunde im Eintracht-Trikot. Zunächst fiel er wegen einer Oberschenkelverletzung aus, aktuell fällt er mit Adduktorenbeschwerden aus. Keine Bewertung. © getty 40/50 AURÉLIO BUTA: Ähnlich sieht es beim Portugiesen aus. Seit seinem Transfer zur Eintracht laboriert der 25-Jährige an den Folgen einer Knie-Operation. Keine Bewertung. © getty 41/50 FARIDE ALIDOU: Als schneller Konterspieler kommt der Linksaußen meist dann erst zum Einsatz, wenn der Gegner schon einige Kilometer in den Knochen hat. So kommt er zwar auf insgesamt neun Einsätze, keiner ging jedoch über die volle Distanz. Note: 4. © getty 42/50 MARCEL WENIG: Wurde als Perspektivspieler für die zweite Mannschaft verpflichtet, bei den Profis darf er dennoch hin und wieder mitmachen. Insgesamt drei Minuten Bundesliga-Luft durfte er schon schnuppern. Note: 3,5. © getty 43/50 SC Freiburg – MATTHIAS GINTER: Sollte nach Schlotterbecks Abgang in Richtung Dortmund den neuen Freiburger Abwehrchef geben – das gelingt ihm bravourös. Verpasste noch keine einzige Minute, darüber hinaus sehr torgefährlich. Note: 2. © getty 44/50 MICHAEL GREGORITSCH: Auch der zweite ablösefreie Transfer des SCF erwies sich als absoluter Glücksgriff. Der Österreicher steht nach 17 Spielen bereits bei acht Treffern und einer Vorlage. Damit ist er gefährlichster Freiburger überhaupt. Note: 1,5. © getty 45/50 FC Bayern – NOUSSAIR MAZRAOUI: Wurde als Dauerlösung für die vakante rechte Defensivseite der Bayern verpflichtet, nach wie vor zieht ihm Coach Julian Nagelsmann aber Benjamin Pavard vor. Muss sich für einen Stammplatz definitiv steigern. Note: 4,5. © getty 46/50 Union Berlin – DANILHO DOEKHI: Sechsmal stand der Innenverteidiger bislang auf dem Platz, nur ein Spiel davon verlor Union. Dennoch gehört Doekhi nicht zum unumstrittenen Stammpersonal und teilt sich den Platz mit Baumgartl und Jaeckel. Note: 3. © getty 47/50 JANIK HABERER: Kam nach sechs Jahren in Freiburg in die Hauptstadt und avancierte unter Trainer Urs Fischer sofort zum unverzichtbaren Mittelfeld-Motor. Netzte zuletzt sogar zweimal im Top-Duell gegen Borussia Dortmund. Note: 2. © getty 48/50 PAUL SEGUIN: Muss im zentralen Mittelfeld meist Haberer, Schäfer und Khedira den Vortritt überlassen und darf sich, wenn überhaupt, nur für jeweils ein paar Minute beweisen. Stand bislang lediglich 141 Minuten auf dem Platz. Note: 4,5. © getty 49/50 MILOS PANTOVIC: Ähnlich wie Seguin ein Leidtragender des personellen Überangebots im zentralen Mittelfeld sowie der Tatsache, dass die Eisernen beinahe immer mit Fünferkette auflaufen und daher eher offensiv ausgerichtete Spieler opfern. Note: 4,5. © getty 50/50 TIM SKARKE: Hinter Becker, Leweling, Jordan und Michel nominell nur Stürmer Nummer fünf. Dementsprechend gering fallen auch seine bisherigen Einsatzzeiten aus. Schafft er den Sprung in den Kader, darf er hier und da einige Minuten ran. Note: 5.

