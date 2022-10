BVB, News und Gerüchte: Dortmund droht Ausfall von Marco Reus gegen Frankfurt

Borussia Dortmund hat offenbar erste Gespräche mit Wunschspieler Mohammed Kudus aufgenommen. Marco Reus droht gegen Eintracht Frankfurt auszufallen. Außerdem: Jude Bellingham spricht über die bevorstehende Weltmeisterschaft in Katar. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Reus droht Ausfall gegen Frankfurt

Gegen Union Berlin feierte Marco Reus vor knapp zwei Wochen sein Verletzungs-Comeback nach überstandener Sprunggelenksverletzung. Wie die Ruhr Nachrichten schreiben, könnte der Einsatz jedoch zu früh gewesen sein.

Schon am vergangenen Wochenende war Reus gegen den VfB Stuttgart nicht mehr im Kader, das Champions-League-Spiel gegen Manchester City verpasste er ebenso. Dem Bericht zufolge soll der Offensivspieler einen Rückschlag bei der Genesung kassiert haben und nun weiter ausfallen.

Denn auch im Topspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag ist ein Reus-Einsatz offenbar ausgeschlossen. Am Mittwoch trainierte der BVB nicht im Mannschaftsverbund, für einen Einsatz bei der SGE fehlt Reus also wohl zu viel Zeit auf dem Trainingsplatz.

BVB, News: Bellingham spricht über WM mit England

Weniger als einen Monat ist es noch bis zur Weltmeisterschaft in Katar hin. Für Dortmunds Jude Bellingham ist das jedoch kein Grund, schon jetzt nervös zu werden. "Bei der Häufigkeit der Spiele - wie schnell und wie hart sie kommen - hat man nicht wirklich die Möglichkeit, ein paar Wochen vorauszuschauen", erzählte der Youngster im Interview mit der Sun. "Du denkst nicht: 'In ein paar Wochen könnte ich bei einer Weltmeisterschaft spielen!'"

Dort wird er aller Voraussicht nach an der Seite von West-Ham-Mittelfeldspieler Declan Rice spielen. "Ist jemand, den ich sehr bewundere. Er ist ein Top-Spieler, ein Top-Spieler", schwärmte Bellingham vom 23-Jährigen. "Ich habe jetzt ein paar Mal mit ihm für England gespielt und es war ein Vergnügen. Er erlaubt mir, das zu tun, was ich mit dem Ball tun will, nach vorne zu gehen, zu versuchen, in und um den Strafraum herum zu kommen, er gibt dir Schutz, also ergänzen wir uns sehr gut", so der Dortmunder.

Bellingham gehört in dieser Spielzeit zu den absoluten Stammkräften in der Dortmunder Mannschaft. In 18 Spielen erzielte er acht Tore, zwei weitere Treffer bereitete er vor. Seine Leistungen weckten die Begehrlichkeiten einiger internationaler Topklubs, der 19-Jährige ist vertraglich aber noch bis 2025 an den BVB gebunden.

BVB, News: Lotst Addo Kudus zum BVB?

Das Interesse von Borussia Dortmund an Ajax Amsterdams Mohammed Kudus kursiert schon seit einigen Wochen durch die Gerüchteküche. Laut dem Pay-TV-Sender Sky soll es nun aber erstmals Gespräche zwischen den Parteien gegeben haben.

Demnach könnte auch Talente-Manager Otto Addo eine Rolle spielen. Neben seiner Tätigkeit in der Nachwuchsabteilung der Schwarz-Gelben trainiert der 47-Jährige nämlich auch die Nationalmannschaft Ghanas - des Heimatlandes Kudus'.

Beim BVB war Kudus vor allem als Nachfolger für Jude Bellingham im Gespräch, sollte der Engländer die Dortmunder im kommenden Sommer tatsächlich verlassen. Einige Spitzenklubs klopfen beim 19-Jährigen an, ein Transfer ist nicht mehr unwahrscheinlich.

Dann könnte Kudus auf den Plan treten. Der 19-Jährige kann im Mittelfeld sowohl offensiv als auch zentral eingesetzt werden. Für Ajax lief er in dieser Saison sogar einige Male als Mittelstürmer auf. Sein Vertrag bei den Niederländern ist noch bis Juni 2025 datiert.

