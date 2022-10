BVB - Alarmierende Mängelliste bei Borussia Dortmund: So ist die Qualitätsfrage nicht mehr weit entfernt

Vier Niederlagen nach zehn Bundesligapartien, ein negatives Torverhältnis, eine schwache Offensive und immer wieder altbekannte Mängel: Borussia Dortmund spielt in dieser Saison bislang biederen Fußball. Der nächste Versuch einer Analyse der BVB-Probleme.

Genauso naiv wie der verunglückte Versuch mit der Hacke war Karim Adeyemis Auftritt nach Spielschluss am DAZN-Mikro, als der zur Pause Ausgewechselte als Erster vorgeschickt wurde, um die 0:2-Pleite von Borussia Dortmund beim 1. FC Union Berlin zu erklären.

Als "Hacke-Spitze-hoch-das-Bein-Thematik" wurde dort die Kritik von Mats Hummels nach dem Remis gegen Sevilla bezeichnet, wonach der BVB einfacher spielen müsse, anstatt zu oft auf das Besondere aus zu sein. Adeyemi schien zunächst nicht ganz klar, worauf die Frage abzielte. Er verneinte daher eher reflexartig, als sich tatsächlich darüber bewusst zu sein, dass seine Antwort als Widerspruch zu Hummels' Äußerungen gedeutet werden könnte.

"Nein, würde ich jetzt nicht sagen", sagte Adeyemi und ließ einen Satz folgen, der im Grunde nicht minder naiv war: "Heute haben wir eine andere Formation gewählt, vielleicht hat es daran gelegen." Schließlich ließe sich dies als Kritik an der von Edin Terzic erstmals auserkorenen Herangehensweise mit einer Dreierkette auslegen.

Immerhin erklärte Dortmunds Trainer wenige Minuten später, dass diese Ausrichtung nicht ihren gewünschten Effekt erzielte. Allerdings nicht zwingend aus taktischen Gründen, sondern weil man - eben unter anderem durch Adeyemis Aktion, aus der das 0:2 resultierte - die beiden Gegentore herschenkte. Das, was gegen Union nicht passieren darf, nämlich früh in Rückstand zu geraten, passierte viel zu leichtfertig.

BVB-Noten: Note 5 für Kobel und vier weitere! Nur einer in Normalform © imago images 1/17 Der BVB hat nach einem schwachen Auftritt verdient mit 0:2 bei Union Berlin verloren. Neben Keeper Kobel, der die Pleite mit seinem Bock einleitete, erwischten auch einige andere Dortmunder einen schwarzen Tag. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 GREGOR KOBEL: In den ersten Minuten mit dem Kopf woanders. Erst unsicher gegen Schöfer (5.), dann mit dem Blackout vor dem 0:1, als er ausrutschte (8.). Beim 0.2 chancenlos (21.). Stark gegen Baumgartl (56.). Note: 5. © imago images 3/17 NIKLAS SÜLE: Der sicherste und klar kreativste der drei Innenverteidiger in der Spieleröffnung. Spielte mehr Pässe ins letzte Drittel als seine beiden Partner zusammen (23). Eine rundum solide Leistung, auch als Rechtsverteidiger. Note: 3. © getty 4/17 MATS HUMMELS: Versuchte zu Beginn vergeblich, Ruhe in die Partie zu bekommen. Ließ sich vor 0:2 ein wenig zu leicht abkochen von Jordan, auch wenn er nicht die Hauptschuld trägt. In anderen Situationen dafür sehr aufmerksam. Note: 4,5. © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK: Behäbig am Ball. Brauchte häufig den einen Moment zu lange, bis er einen Mitspieler fand. Wichtige Grätsche gegen Jordan (31.). In der zweiten Hälfte kaum mehr gefordert. Note: 4,5. © imago images 6/17 THOMAS MEUNIER: Bis auf eine Flanke völlig unsichtbar in der ersten Hälfte. Dabei kam über seine Seite nur wenig Betrieb. Dazu mit zahlreichen Ballverlusten (16). Blieb in der Kabine. Note: 5. © getty 7/17 JUDE BELLINGHAM: Gab wieder den offensiven Part im Mittelfeld, hatte aber bei weitem nicht den Einfluss wie in den vergangenen Wochen. Nach der Pause etwas griffiger, aber weiterhin unglücklich. Note: 5. © getty 8/17 EMRE CAN: Gab den tiefen Sechser, hatte großen Anteil am teils unstrukturierten Spielaufbau. Schaute ab und an tatenlos zu, fand selten in die Zweikämpfe. Hätte früh auf 1:0 stellen können (7.). Note: 5. © imago images 9/17 SALIH ÖZCAN: Hatte kaum Zugriff und biss sich gegen das kompakte Mittelfeld der Gastgeber die Zähne aus. Fiel der Umstellung nach dem Seitenwechsel zum Opfer, weil Edin Terzic auf Offensivpower bedacht war. Note: 4,5. © getty 10/17 RAPHAEL GUERREIRO: Offensiv ungewöhnlich passiv in den ersten 45 Minuten, was auch an der starken rechten Seite Berlins mit Trimmel und Becker lag. Im zweiten Abschnitt bemüht, gefährlich wurde es aber nie. Note: 4,5. © getty 11/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ließ sich im Vergleich zu seinem Sturmpartner häufiger fallen, um Lücken zu reißen. Das klappte nur bedingt. Es fehlte ihm an Durchschlagskraft. Sorgte nur einmal ernsthaft für Gefahr (80.). Note: 4,5. © getty 12/17 KARIM ADEYEMI: Wich häufig auf links aus, spielte seine Schnelligkeit aber zu selten aus. Unnötig verspielt bei seinem Ballverlust vor dem 0:2. Zur Pause ausgewechselt. Note: 5. © getty 13/17 JULIAN BRANDT: Betrat den Platz für Adeyemi (46.) und reihte sich auf der rechten Außenbahn ein. Nach Hazards Einwechslung zentraler und wurde dort aktiver. Den Bock umstoßen konnte er aber nicht. Note: 4. © imago images 14/17 DONYELL MALEN: Ersetzte den schwachen Meunier (46.). Eine Verbesserung der linken Angriffsseite war allerdings nicht wirklich zu erkennen. Kam über Ansätze nicht hinaus. Note: 4,5. © imago images 15/17 MARCO REUS: Feierte seine Rückkehr nach Verletzung, als er nach der Halbzeit für Özcan kam (46.). Brachte deutlich mehr Plan und Zug in das zuvor blasse Angriffsspiel. Hatte die bis dahin beste Chance (78.). Note: 3,5. © getty 16/17 THORGAN HAZARD: Für Süle eingewechselt, um endlich für Druck zu sorgen (70.). Mit einigen guten Ansätzen und Laufwegen, mehr aber auch nicht. Note: 3,5. © imago images 17/17 GIOVANNI REYNA: Kam kurz vor Schluss für Can (82.), um die müden Berliner zu knacken. Auch dieser Plan ging nicht auf. Ohne Bewertung.

BVB: "Gesamtsituation komischerweise irgendwie in Ordnung"?

Doch mit Blick auf die Saison des BVB, in der nun ein gutes Drittel bereits gespielt ist, war dies nicht das einzig Negative, das passiert ist. Nur einen Kopfball von Anthony Modeste in letzter Sekunde ist die Borussia entfernt, sonst hätte sie die Hälfte ihrer zehn Bundesligaspiele verloren. So stehen dennoch nicht minder stattliche vier Pleiten, ein negatives Torverhältnis und mit Platz acht tabellarisches Mittelmaß zu Buche.

Wenngleich Hummels hinsichtlich des ordentlichen Abschneidens in der Champions League sagte, die Gesamtsituation sei "komischerweise irgendwie in Ordnung", ist sie zumindest in der Liga historisch schlecht - nämlich so mies wie seit 2014 nicht mehr, als der BVB in Jürgen Klopps finaler Saison einen Absturz vollführte, der erst in der Rückrunde gestoppt werden konnte.

Und so muss intern mal wieder eine knallharte Analyse folgen, wie diesmal Niklas Süle forderte. Auch extern und somit medial ist nun erneut die Zeit gekommen, die Stagnation des Vereins, die genau betrachtet bereits Jahre andauert, zu erklären. Beispielsweise mittels dieses Textes, wobei man als Autor in ungeschminkter Offenheit behaupten darf, dass hier nicht der Anspruch analytischer Unfehlbarkeit erhoben wird. Die eierlegende Wollmichsau einer Erklärung für das, was beim BVB regelmäßig im Großen wie im Kleinen passiert, gibt es schlicht nicht.

BVB und die lange Liste an Mängeln

Als Begrifflichkeit taugt am ehesten noch das Wort Inkonstanz, auch die von Ex-Coach Marco Rose ins Feld geführte "fehlende Nachhaltigkeit" kann man gelten lassen. Die Gründe für das stete Auf und Ab innerhalb Dortmunds eigenen Dampfes sind vielschichtig, sie sind kurz- wie langfristiger Natur, teils bedingen sie sich einander.

Man kann gewiss erneut Problemfelder aufzählen, das wird hier auch zwei Sätze weiter noch geschehen. Entgegen der inhaltlich meist sehr guten Aspekte, die Hummels in seinen Interviews stets und als zweiter Kapitän natürlich auch vollkommen zu Recht anspricht, fehlen derzeit nicht "ein bis zwei Siege in der Bundesliga". Es fehlen vielmehr Dinge, die die Basis sind, um ausreichend Siege auf diesem Niveau einfahren und die Ansprüche des Klubs erfüllen zu können.

Die aktuellste Auflistung der Mängel, in ungeordneter Reihenfolge:

Die Körpersprache wirkt immer verheerender. Besonders nach (den aktuell häufigen) Rückständen oder in schwierigen Spielsituationen fehlen Spieler, die den Kopf oben behalten, vorangehen und die Mannschaft mit ihrer Aura positiv beeinflussen, um zumindest gegen Widerstände ankämpfen und sie idealerweise sogar überwinden zu können.

Der BVB produziert exorbitant viele unnötige Ballverluste, weil man sich zu oft in aussichtslose und zu enge Räume kombiniert. Es wird zu oft das Risiko gesucht, im Passspiel fehlt es an der Einsicht zum klaren, einfachen Ball.

© getty Der BVB ist unter Edin Terzic auf Platz acht abgerutscht.

BVB fehlt unter Trainer Edin Terzic eine Spielidee in Ballbesitz

Ein Klassiker: Trotz der Transfers von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck sowie des starken Augenmerks auf defensive Stabilität und Konzentration - die Anzahl an Gegentoren wurde auch tatsächlich reduziert - fehlt der gesamten Mannschaft im Block weiterhin die nötige Gier beim Verteidigen und den einzelnen Spielern die Lust beim Erledigen von Aufgaben, "auf die sie weniger Bock haben", wie es Terzic eindeutig wie vielsagend ausdrückte. Die Bereitschaft zu hoher Intensität in allen Spielphasen über die vollen 90 Minuten fehlt.

Der Fokus auf Defensivthemen geht auf Kosten der Offensive. Das überrascht durchaus, denn dort verfügt der BVB über herausragendes individuelles Potential und schaffte es dadurch seit Jahren, Probleme beim Verteidigen zu kaschieren, indem man genügend Tore erzielte. Nun stehen ohne Ausnahmespieler wie Jadon Sancho und Erling Haaland 13 Tore in zehn Ligaspielen zu Buche - so viele wie Kellerkind Stuttgart und 17 weniger als der FC Bayern.

Dortmund ist offensiv deshalb harmlos, weil es Terzic auch aufgrund der in dieser Saison wieder zahlreichen Ausfälle in rund vier Monaten noch nicht geschafft hat, dem Team eine stringente Spielidee in Ballbesitz zu vermitteln. Bis zur urplötzlichen Siegesserie war Terzics Fußball bereits in seiner Interimsamtzeit, die freilich unter erschwerten Bedingungen begann, nicht besonders schön anzuschauen. Denn ...

Warum beim BVB die Qualitätsfrage nicht mehr weit ist

... Dortmund geht schlicht die nötige Zielstrebigkeit ab. Der BVB spielt viel zu sehr in die Breite, dem Passspiel fehlt das Tempo. Die Spieler bieten nur wenige Läufe hinter die gegnerischen Ketten an, es gibt im Freilaufverhalten kaum gegenläufige Bewegungen oder Finten, um den Gegner aus seiner Position zu locken. Der enorme und über den gesamten Platz verteilte Radius von Jude Bellingham hilft dem Team sehr, sorgt jedoch auch für unklare Positionierungen seiner Gegenspieler. Es fehlt gerade in aussichtsreichen Situationen die Konsequenz, da man meist zu viele Ballkontakte und zusätzliche Schnörkel in Kauf nimmt, bevor der Abschluss gesucht wird. Aktuelles Beispiel: Marco Reus' Chance auf den Anschlusstreffer gegen Union (78.), als er vor Keeper Frederik Rönnow stehend sofort schießen muss, sein weiterer Ballkontakt aber den Winkel erschwert.

Weitere Punkte, die zum biederen Offensivfußball führen: Akteure wie Karim Adeyemi, Donyell Malen oder Thorgan Hazard sind formschwach, Spieler wie Sebastién Haller, Jamie Bynoe-Gittens oder Mahmoud Dahoud fallen aus. Zudem fehlt dem BVB ein Neuner, der ausreichend abliefert. Das Spiel auf Modestes Stärken im Strafraum zuzuschneiden, schlug bislang eklatant fehl. Der Ex-Kölner ist eher Fremdkörper als Verstärkung. Youssoufa Moukoko hingegen ist endlich verletzungsfrei und hat körperlich auch enorm aufgeholt, die physischen Defizite des 17-Jährigen sind jedoch noch längst nicht ausgemerzt. Ob Modeste oder Moukoko, beide Angreifer leiden auch unter der geringen Unterstützung der Reihe dahinter. Die Strafraumbesetzung ist in vielen Fällen mangelhaft.

Terzic betont nach Rückschlägen stets, dass sich seine Spieler intern anschließend einsichtig zeigen. Sie wüssten, worum es ginge und sähen selbst den großen Spielraum an Verbesserungen. Der Trainer nannte sein Team schon "vergesslich", wenn es um die Umsetzung geht. Wenn dies allerdings so konstant Probleme bereitet, dann ist es nicht mehr weit hin, die Frage nach der nötigen Qualität zu stellen.

Sport1 berichtete zwar, dass an diesen Gerüchten nichts dran sei, dennoch ist Moukoko gefragt. © getty 5/23 Denn auch international soll es mehrere Interessenten geben. Real Madrid streckt offenbar seine Fühler aus. Doch auch ein BVB-Verbleib ist nicht ausgeschlossen. In Dortmund hat Moukoko jedoch nur noch bis 2023 Vertrag. © getty 6/23 RAPHAEL GUERREIRO: Beständig ranken sich Gerüchte um einen Abschied des Portugiesen aus Dortmund. Im Sommer war der FC Barcelona interessiert, nun soll laut Tuttosport Juventus Turin an ihm dran sein. © getty 7/23 In Dortmund ist Guerreiro ohnehin nicht mehr unumstrittener Teil der ersten Elf. Zwar absolvierte er, wenn fit, jedes Bundesliga-Spiel der Schwarz-Gelben, beim BVB könnte man sich jedoch auch mit einem Abschied arrangieren. © getty 8/23 Zugänge - ORKUN KÖKCÜ: Laut Voetbalzone haben Scouts von Borussia Dortmund den zentralen Mittelfeldspieler von Feyenoord beim Europa-League-Spiel gegen Midtjylland am vergangenen Donnerstag (2:2) genau unter die Lupe genommen. © getty 9/23 Sind die Dortmunder vielleicht schon auf der Suche nach einem Nachfolger für Jude Bellingham? Kökcü hat sich in Rotterdam beeindruckend entwickelt und ist bereits Kapitän. Der türkische Nationalspieler kam 22/23 bislang auf vier Tore in zwölf Spielen. © getty 10/23 MALO GUSTO: Der Rechtsverteidiger steht bei einem Haufen an PL-Top-Teams auf dem Zettel. Arsenal, Chelsea und Manchester City sind nur einige davon. Doch auch der BVB macht sich Hoffnungen auf eine Verpflichtung. © getty 11/23 Der Vertrag des Top-Talents läuft bei Lyon noch bis 2024. Der BVB sucht dringend Verstärkung auf der rechten Abwehrseite, wo zuletzt Niklas Süle aushelfen musste und Thomas Meunier seit seiner Ankunft nur selten vollends überzeugen konnte. © getty 12/23 ZENO DEBAST: Der 18-Jährige vom RSC Anderlecht wäre eine weitere Verstärkung für die Defensive. Nach Informationen von 90min hätten die Dortmunder bereits Scouts nach Belgien geschickt, um Debast zu beobachten. © getty 13/23 Dem Bericht zufolge soll der Innenverteidiger bereits für einen Transfer im nahenden Winter in Frage kommen. Sein Vertrag in Anderlecht läuft noch bis 2025. Konkurrenz machen unter anderem der FC Liverpool und Jürgen Klopp. © getty 14/23 JUNIOR DIXON: Mit Bellingham und Jadon Sancho machten die Dortmunder in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit englischen Talenten. Der 17-Jährige könnte der nächste BVB-Neuzugang von der Insel werden. © getty 15/23 Einem Bericht des Telegraph zufolge beobachten die Dortmunder den Stürmer von Crystal Palace. In fünf Spielen erzielte er sieben Tore, hinzu kommen zwei Vorlagen. Auch der FC Everton und KRC Genk sollen Interesse haben. © getty 16/23 ANDREAS SCHJELDERUP: Spanische Medien berichten, dass Dortmund seine Fühler nach dem norwegischen Sturm-Talent ausgestreckt hat. In Dänemark erzielte er in dieser Saison bereits acht Tore in 13 Spielen. © getty 17/23 Konkurrenz gibt es aber auch dieses Mal aus der Premier League. Der FC Liverpool und der FC Arsenal sowie der FC Sevilla aus Spanien haben ebenfalls Interesse vermeldet. Der Klub soll bei einem Angebot von 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein. © getty 18/23 MOHAMMED KUDUS: Wie die Bild-Zeitung berichtet, hätten die Dortmunder den Ajax-Youngster als möglichen Neuzugang ins Visier genommen. Der Stürmer könnte ein möglicher Nachfolger für Moukoko sein, sollte dieser den Verein verlassen. © getty 19/23 Bereits im Mai 2020 schrieb die belgische Zeitung Het Belang van Limburg, dass mehrere namhafte Klubs an dem Nationalspieler Ghanas Interesse gezeigt hätten - darunter auch die Borussia. Brighton, Everton und West Ham sollen auch Interesse haben. © getty 20/23 NABY KEITA: Beim FC Liverpool läuft sein Vertrag aus und er könnte im Sommer 2023 die Reds ablösefrei verlassen. Nach Bild-Informationen will der Mittelfeldspieler bis zum Winter über eine Verlängerung nachdenken. © getty 21/23 Sollte er sich gegen eine weitere Zusammenarbeit entscheiden, würde sich der BVB als Abnehmer anbieten. Laut Mirror und Bild soll Dortmund Interesse verkündet haben. BVB: Winter-Depression statt neuer Begeisterung?

Angesichts der bis zur WM-Pause weiterhin atemlosen Abfolge an Spielen wird es Terzic kaum möglich sein, dieser Fülle an Schwierigkeiten auf dem Trainingsplatz zu begegnen. Das Videostudium und die Inhalte in der Theorie mündlich vor der Mannschaft zu wiederholen, sind momentan die einzigen Mittel des BVB-Trainers.

Der weiß um die volle Rückendeckung des Vereins, wird allerdings verstärkt in den Blickpunkt rücken, wenn er mit seinem Team innerhalb der nächsten vier Wochen nicht bald die Kurve bekommt. Sonst droht die nächste Winter-Depression. Schon jetzt ist die Mannschaft von der Begeisterung, die Terzic mit ihr am hoch emotionalen Fußballstandort Dortmund entfachen wollte, weit entfernt.

Für die Qualifikation zum Achtelfinale der Königsklasse fehlt noch ein Punkt aus zwei Partien. Drei Zähler Rückstand auf Abonnement-Platz zwei in der Liga sind nicht die Welt. Doch die Tabelle ist in Dortmunds derzeitigen Lage höchstens einer, aber bestimmt nicht der entscheidende Indikator.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund