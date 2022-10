BVB - Erkenntnisse zu Borussia Dortmund nach dem 1:1 gegen Sevilla

Borussia Dortmund liefert beim 1:1 gegen den FC Sevilla in der Champions League eine biedere Vorstellung ab und verpasst den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse. Drei Erkenntnisse zum Spiel des BVB.

BVB: Jude Bellingham muss seine Emotionen zügeln

14 Pflichtspiele hat Borussia Dortmund in dieser Saison nun absolviert. Jude Bellingham hat keine Sekunde davon verpasst. Man merkt dem Engländer mittlerweile aber deutlich an, dass seine Energie schwindet und die Kräfte nachlassen.

BVB-Trainer Edin Terzic wird nicht daran vorbeikommen, Bellinghams Einsatzzeit demnächst einmal zu reduzieren. Allerdings hätte Dortmunds dritter Kapitän in seinem Spiel auch noch ein paar Möglichkeiten, um Energie einzusparen. Das wurde beim 1:1 gegen den FC Sevilla sichtbar, nicht zum ersten Mal.

Bellingham ist teils zu sehr damit beschäftigt, sich beim Schiedsrichter zu beschweren, auffällig zu hadern oder genervt abzuwinken. Das tut er selbst gegenüber seinen Mitspielern. Gegen Sevilla war das nach nur 24 Minuten Spielzeit bereits zweimal zu sehen. Damit bricht er ein im Mannschaftssport übliches Tabu.

Einige Male hat man auch schon beobachten können, dass der oft stark attackierte Bellingham recht lange auf dem Boden liegen bleibt und sich beschwert, anstatt zu realisieren, dass ein Pfiff des Schiedsrichters ausgeblieben ist und sich das Spiel fortsetzt. Auch Amazon-Experte Matthias Sammer kritisierte Bellinghams Verhalten: "Das macht keinen Sinn. Die Mannschaft muss das regulieren."

Zumal der 19-Jährige trotz seines jungen Alters bereits ein Spieler ist, an dem sich andere orientieren. Zeigt er dann keine gute Körpersprache, ist das kontraproduktiv für ihn und vor allem das Team. Bellingham will manchmal zu viel auf einmal und mit dem Kopf durch die Wand, wenn bisweilen auch ein einfacher Pass die Lösung wäre.

Noten: BVB-Talent zahlt Lehrgeld - Modeste hängt wieder in der Luft © getty 1/17 Jude Bellingham hadert, die BVB-Offensive bleibt grötenteils blass. Im Team von Edin Terzic überzeugt beim 1:1 gegen den FC Sevilla kaum jemand. Dafür enttäuschen auch nur wenige. Die BVB-Noten zum Remis in der Champions League. © imago images 2/17 GREGOR KOBEL: Chancenlos beim 0:1, dann lange nicht gefordert. In der zweiten Halbzeit aber mit einer Glanztat, als er aus kürzester Distanz angeschossen wurde - oder einfach richtig stand. Note: 3. © imago images 3/17 THOMAS MEUNIER: Defensivabstimmung mit Adeyemi wieder schlecht, schwamm mehrfach gegen Lamela. Wichtiger Assist zum ersten Tor. Sonst aber durchwachsen wie immer, mit Höhen und Tiefen. Schwache Flanken. Note: 3,5. © imago images 4/17 NIKLAS SÜLE: Defensiv meist solide, im Spielaufbau gab er viel Verantwortung an Hummels ab. Dafür offensiv mit einigen guten Szenen. Beispielsweise ein Abschluss per Volley aus gut 18 Metern (54.). Note: 3. © imago images 5/17 MATS HUMMELS: Sah beim 0:1 nicht gut aus, verlor Nianzou aus den Augen, half Rothe anschließend meist souverän und war auch im zweiten Durchgang ein guter Rückhalt für das manchmal wacklige Mittelfeld. Note: 3. © imago images 6/17 TOM ROTHE: Bezahlte Lehrgeld und hatte große Probleme mit seinen Gegenspielern. Ließ sich oft aus der Position ziehen, weshalb Hummels zu sehr mitverteidigen musste. Das brachte Sevilla viel Raum. Ein Spiel zum Lernen für den 17-Jährigen. Note: 5. © imago images 7/17 SALIH ÖZCAN: Konnte nicht an seine stabilen Leistungen zuletzt anknüpfen. Fehlte vor allem bei Hereingaben des Gegners in den Rückraum mehrfach. Nicht sein stärkster Auftritt in Schwarz-gelb. Note: 4. © imago images 8/17 JUDE BELLINGHAM: Haderte früh mit dem Schiedsrichter und seinen Mitspielern, machte dann das wichtige 1:1 und spielte ähnlich weiter wie zuvor. Oft glücklos, oft hadernd, aber immer aktiv und mit Aggressivität. Note: 3. © getty 9/17 JULIAN BRANDT: Im Mittelfeld ein wichtiger Kombinationsspieler für den BVB, kompensierte die nicht so starke Leistung von Rothe im Mittelfeld etwas mit. Trotzdem ohne Präzision im Angriffsdrittel. Note: 3,5. © imago images 10/17 KARIM ADEYEMI: Defensiv wieder nicht gut, offensiv zu fahrig. Schlechter Pass nach gutem Ballgewinn bei großer Chance zum 1:1 (24.), direkt danach mit ein paar ordentlichen Szenen. Tauchte anschließend aber zunehmend ab. Note: 3,5. © getty 11/17 DONYELL MALEN: Sehr bemüht und aktiv, wollte das BVB-Spiel über links spürbar ankurbeln. Agierte dabei aber genauso glücklos wie zuletzt. Hatte kaum nennenswerte Offensivszenen. Bis auf die Entstehung des 1:1, das war stark. Note: 3,5. © imago images 12/17 ANTHONY MODESTE: Im ersten Durchgang ohne Ballkontakt im gegnerischen Strafraum, insgesamt keine Flanken auf seinen Kopf. Bemüht darum, sich auch mal tiefer anzubieten, meist aber ohne Erfolg. Hing also wieder in der Luft. Note: 4,5. © getty 13/17 RAPHAËL GUERREIRO: Kam zur Pause für Rothe und stabilisierte die linke Seite etwas. Mitte der zweiten Halbzeit mit einem katastrophalen Fehlpass, wofür er sich ein Gespräch mit Hummels einhandelte. Ansonsten in keine Richtung auffällig. Note: 3,5. © getty 14/17 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ersetzte nach gut 64 Minuten den glücklosen Modeste. Vor allem gegen den Ball ein kleiner Unterschied, weil der 17-Jährige aggressiver anlief, ansonsten aber ähnlich blass wie sein Vorgänger. Note: 4. © getty 15/17 THORGAN HAZARD: In der 71. Minute für Adeyemi eingewechselt. Konnte sich nicht mehr nennenswert in Szene setzen. Keine Bewertung. © getty 16/17 GIOVANNI REYNA: Ebenfalls nach 71 Minuten eingewechselt. Ersetzte Malen. Bärenstarkes Dribbling kurz vor Spielende gegen mehrere Gegenspieler, doch auf seine Hereingabe reagierte niemand. Keine Bewertung. © getty 17/17 NICO SCHLOTTERBECK: Wurde von Terzic für den angeschlagenen Meunier eingewechselt (83.) und übernahm die Position von Hummels. Der rückte in der Viererkette ebenso eine Position nach rechts wie Süle. Keine Bewertung.

BVB: Jude Bellingham "darf auch mal meckern"

"Fußball ist eigentlich ein simples Spiel. Wir aber machen es immer sehr kompliziert", sagte Mats Hummels nach der Partie bei Prime Video. Unter anderem Bellingham darf sich da angesprochen fühlen.

Allerdings: Angesichts von Bellinghams herausragender Klasse und dem überbordenden Talent sind diese Unzulänglichkeiten Jammern auf hohem Niveau sowie dem emotionalen, aggressiven Spielstil des Nationalspielers geschuldet, den dieser auch unbedingt beibehalten muss. Doch das im negativen Sinne Wilde und Unberechenbare sollte Bellingham sich selbst austreiben.

"Ich finde, er hat ein bisschen mehr Balance, ein bisschen mehr Kontrolle in sein Spiel bekommen", sagte Terzic kürzlich zu genau diesem Thema. "Wichtig ist halt einfach, dass er seine Emotionen im Griff behält. Da arbeiten wir weiter dran. Damit meine ich jetzt nicht, dass er sich über den Schiedsrichter aufregt, sondern dass er nicht auf einmal anfängt, sein eigenes Spiel zu spielen, und auf einmal anfängt, den gegnerischen Torhüter allein anzulaufen."

Auch Hummels äußerte sich dazu und verzichtete im Gegensatz zu seinen Ausführungen zur biederen BVB-Vorstellung auf Kritik an Bellinghams gegen Sevilla wieder einmal sichtbar gewordene Attitüde: "Jude will immer gewinnen, in jedem Training, in jedem Spiel. Er investiert sehr viel. Wir alle lieben diesen Jungen. Dass er mit 19 gewisse Energien hat, die ich auch gern noch hätte, und diese manchmal kanalisieren muss, ist normal. Der hat jede Minute gespielt diese Saison. Wenn einer jede Minute alles investiert, dann darf er auch mal meckern."