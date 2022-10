Im letzten Spiel des 12. Spieltags empfängt der 1. FC Köln die Mannschaft der TSG Hoffenheim. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nur knapp 50 Stunden nach dem 1:0-Erfolg in der Conference League gegen Slovacko steht der 1. FC Köln erneut auf dem Platz. Der Grund für die Extrembelastung: Der wetterbedingte Spielabbruch unter der Woche. Wegen anhaltendem Starknebel musste die eigentlich für Donnerstag angesetzte Partie am Freitag um 13 Uhr fortgesetzt werden.

Effzeh-Coach Baumgart zeigte sich am Donnerstag zwar einverstanden mit der Spielverlegung, wusste jedoch um den für seine Mannschaft entstehenden Nachteil hinsichtlich des Sonntagsspiels gegen Hoffenheim: "Da kriegen wir die Retourkutsche. Aber es ist nun einmal nicht zu ändern." Dabei sind die Rheinländer in der Liga mehr denn je auf Punkte angewiesen. Nach zwei satten Niederlagen innerhalb der letzten drei Spiele (2:5 vs. M'gladbach, 0:5 vs. Mainz 05) droht Köln den Anschluss an das Führungsdrittel in der Tabelle zu verlieren.

Aber auch die TSG kann nicht vollends zufrieden mit ihren Vorstellungen der letzten Wochen sein. Gerade einmal fünf Punkte sammelte die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter in den letzten fünf Ligaspielen ein. Das Resultat ist der Verlust von Platz vier. Aktuell grüßen die Sinsheimer wieder vom siebten Rang. Die Devise lautet also: Wer oben dranbleiben will, muss Zählbares einfahren.

© imago images Der gefeierte Held: Dank Dudas Treffer hat Köln das Conference League-Duell gegen Slovacko mit 0:1 gewonnen.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 12. Spieltag

12. Spieltag Datum: Sonntag, 30. Oktober

Sonntag, 30. Oktober Anstoß: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielort: Rhein-Energie-Stadion in Köln

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte des Spiels liegen in Händen des Streamingdienstes DAZN. Welche Voraussetzungen geschaffen sein müssen, um auf die Ausstrahlung zuzugreifen und welche Kosten damit verbunden sind, erfahrt Ihr im folgenden.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Die einfachste aller Möglichkeiten das Spiel live zu verfolgen, ist gewiss der Livestream über die Website oder die App von DAZN. Alles was Ihr haben müsst, ist das entsprechende Abonnement. Dieses beläuft sich zum aktuellen Zeitpunkt auf entweder 29,99 Euro pro Monat oder aber nur 19,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Wer eine solche Mitgliedschaft besitzt, kann auf zahlreiche Sportinhalte zugreifen. Dazu gehören unter anderem alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, der Großteil aller Champions League-Partien sowie diverse Matches der amerikanischen Sportligen NBA und NFL. Wer sich ein genaues Bild des Programmangebots machen will, gelangt über diesen Link direkt zur Website von DAZN.

Wenn Ihr jetzt oder bereits seit Längerem Kunde von DAZN seid, dann müsst Ihr nur noch den entsprechenden Stream aufrufen. Dieser nimmt bereits ab 18.45 Uhr mit den Vorberichten seinen Anfang. Das Moderationsteam besteht aus Tobi Wahnschaffe, Tom Kirsten und Experte Sascha Bigalke.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit das Spiel im linearen Fernsehen zu verfolgen. Möglich ist das aufgrund einer Kooperation von DAZN mit Sky. Davon profitieren können all diejenigen, die in Besitz des Sky Q-Fernsehreceivers sind. In diesem Fall lassen sich nämlich die beiden geradlinigen DAZN-Kanäle einfach zum regulären Programm hinzubuchen. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

Wenn Ihr für diese Voraussetzungen bereits gesorgt habt, dann müsst Ihr ab 18.45 Uhr nur noch den Sender DAZN1 einschalten. Hier wird die gesamte Übertragung zu sehen sein.

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Komplett kostenfrei kommt dagegen nur eine Alternative daher: Unser hauseigener Liveticker. Hier versorgen wir Euch zudem im Minutentakt mit allen wichtigen Infos rund um das Spielgeschehen in Köln. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Köln vs. Hoffenheim

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: Schwäbe - Schindler, Hübers, Soldo, Schmitz - Martel, Skhiri - Adamyan, Duda, Kainz - Tigges

Schwäbe - Schindler, Hübers, Soldo, Schmitz - Martel, Skhiri - Adamyan, Duda, Kainz - Tigges Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Nsoki - Skov, Angelino - Geiger - Prömel, Baumgartner - Rutter, Kramaric

1. FC Köln vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle am Sonntag des 12. Spieltages