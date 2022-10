Conference League: Slovacko vs. 1. FC Köln heute im Liveticker

In der Conference League wird am heutigen Freitag die Partie des 1. FC Köln beim tschechischen Pokalsieger Slovacko fortgesetzt, nachdem die Partie am Donnerstag wegen starken Nebels abgebrochen werden musste. Hier bei SPOX könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Slovacko vs. 1. FC Köln: Conference League jetzt im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Am Donnerstag musste die Partie nach sechs gespielten Minuten aufgrund starken Nebels abgebrochen werden, Tore waren noch nicht gefallen. Schon der Anpfiff war um 75 Minuten nach hinten verlegt worden.

Vor Beginn: Im Vergleich zu den Tschechen steht Köln mit dem Rücken zur Wand. Bei einer Niederlage könnte das vorzeitige Aus schon besiegelt sein. Ein Sieg bei Slovacko würde ein zweites "Endspiel" in einer Woche gegen den OGC Nizza bedeuten.

Vor Beginn: Spielbeginn im Mestky fotbalovy stadion Miroslava Valenty ist um 13 Uhr. Die Partie wird ab der 7. Spielminute fortgesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Conference-League-Spiel Slovacko vs. 1. FC Köln.

Slovacko vs. 1. FC Köln: Conference League heute live im TV und Livestream

Slovacko gegen den 1. FC Köln wird heute nicht live im Free-TV übertragen, sondern nur mit einem Abonnement bei RTL+. Dort könnt Ihr das Spiel wie schon am Donnerstag im Livestream verfolgen. Das Abo bei RTL+ ist aber kostenpflichtig (4,99 Euro pro Monat) - Ihr könnt das Angebot jedoch einen Monat lang kostenlos testen und danach jederzeit kündigen.

Slovacko vs. 1. FC Köln, Conference League: Die Aufstellungen

Slovacko: Nguyen - Tomic, Hofmann, Kadlec, Kalabiska - Danicek, Havlik, Travnik, Petrzela, Doski - Mihalik

Nguyen - Tomic, Hofmann, Kadlec, Kalabiska - Danicek, Havlik, Travnik, Petrzela, Doski - Mihalik 1. FC Köln: Schwäbe - Schindler, Kilian, Hübers, Pedersen - Skhiri, Martel, Huseinbasic, Kainz - Dietz, Adamyan

