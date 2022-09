Vereinslegende Claudio Pizarro wird heute mit einem Abschiedsspiel für seine Verdienste beim SV Werder Bremen Respekt gezollt. Wer das Spektakel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Claudio Pizarro spielt zwar bereits seit 2020 keinen Fußball mehr, doch am heutigen Samstag, den 24. September, findet nun endlich sein Abschiedsspiel statt, das bereits viel früher hätte stattfinden sollen, wegen der Coronavirus-Pandemie jedoch nie zustande kam. In seiner langen Karriere lief der heute 43-Jährige Peruaner für viele Klubs auf, nirgendwo anders konnte er jedoch so ein Vermächtnis hinterlassen wie beim SV Werder Bremen, wo er als Vereinslegende gefeiert wird.

In 320 Pflichtspielen traf er für die Werderaner 153-mal und bereitete 53 weitere Treffer vor. Doch Werder Bremen ist nicht der einzige Bundesligist, bei dem Pizarro in seiner Laufbahn abliefern konnte, auch für den FC Bayern München schoss er haufenweise Tore und war an zahlreichen Meisterschaften und anderen Titeln beteiligt. Beim FC Bayern hat er aktuell sogar die Position des Klubrepräsentanten inne.

Deshalb ist es nur recht, dass die beiden Klubs heute im Mittelpunkt stehen. Das Abschiedsspiel des Stürmers läuft nämlich folgendermaßen ab: Es werden drei Spiele zu je 30 Minuten gespielt, dabei spielen drei Mannschaften - der SV Werder Bremen, der FC Bayern München und Team International - je einmal gegeneinander. Pizarro wird dabei für jedes Team einmal auflaufen und dabei seine Nummer 14 tragen. Die ganze Veranstaltung findet im ausverkauften wohninvest Weserstadion in Bremen statt. Um 17.30 Uhr geht es los.

© getty Claudio Pizarro wird am 24. September im Weserstadion verabschiedet.

Wer zeigt / überträgt Abschiedsspiel von Claudio Pizarro heute live im TV und Livestream?

Alle drei Spiele werden exklusiv vom Privatsender Sat.1 übertragen und werden damit sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream zu sehen.

Den Programmplan haben wir Euch einmal im folgenden aufgelistet:

ab 17.00 Uhr: Vorberichte

Vorberichte ab 17.30 Uhr: Spiel 1: Team International vs. Werder Bremen

Spiel 1: Team International vs. Werder Bremen ab 18.15 Uhr: Spiel 2: Bayern München vs. Team International

Spiel 2: Bayern München vs. Team International ab 19.00 Uhr: Spiel 3: Werder Bremen vs. Bayern München

Um auf die Übertragung im Livestream zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich die Plattform JOYN aufrufen. Hier ist das Live-Programm von Sat.1 komplett kostenfrei zugänglich. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Wer zeigt / überträgt Abschiedsspiel von Claudio Pizarro heute live im TV und Livestream? - Die Teams

Wie es bei einem Abschiedsspiel nunmal so üblich ist, werden zahlreiche ehemalige Weggefährten Pizarros an den Spielen teilnehmen. Während die Kader von Bayern München und Werder Bremen im Wesentlichen bereits feststehen, bleiben die Spieler vom Team International noch ein Geheimnis. Pizarro selbst sagte dazu: "Mein Bruder Diego wird mitspielen, das kann ich sagen. Ansonsten besteht das Team aus Schauspielern, anderen Sportlern und Freunden."

Die Spieler von Bayern München

Giovane Élber

Paul Sergio

Philipp Lahm

Andreas Ottl

Owen Heargreaves

Franck Ribéry

Die Spieler von Werder Bremen

Maximilian Eggestein

Torsten Frings

Per Mertesackers

Tim Borowski

Philipp Bargfrede

Mikael Silvestre

Felix Wiedwald

Peter Niemeyer

Clemens Fritz

Marco Bode

Dieter Eilts

Max Kruse

Wer zeigt / überträgt Abschiedsspiel von Claudio Pizarro heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Veranstaltung : Abschiedsspiel von Claudio Pizarro

Abschiedsspiel von Claudio Pizarro Datum: 24. September

24. September Anpfiff: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Spielort: wohninvest Weserstation, Bremen

wohninvest Weserstation, Bremen Übertragung im TV: Sat.1

Übertragung im Livestream: ran.de

Abschiedsspiel: Claudio Pizarros Statistiken für Werder Bremen und den FC Bayern