BVB, News und Gerüchte: "Fatal!" Dietmar Hamann vermisst Selbstkritik nach City-Niederlage

Dietmar Hamann hat das Verhalten der BVB-Verantwortlichen nach der Niederlage gegen Manchester City hart kritisiert. Mats Hummels darf weiterhin auf eine Teilnahme an der WM in Katar hoffen. Am Samstag steht zudem das Revierderby an. Aktuelle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, News: Hamann vermisst Selbstkritik nach City-Pleite

Beim 1:2 in der Champions League bei Manchester City verkaufte sich der BVB über weite Strecken sehr ordentlich, gab das Spiel in der Schlussphase mit zwei Gegentreffern aber noch aus der Hand. Für Sky-Experte Dietmar Hamann waren die Aussagen der Protagonisten nach Spielende aber nicht haltbar.

"Ich habe City selten so hilf- und planlos gesehen, wie in der ersten Hälfte oder den ersten 75-80 Minuten", zollte Hamann der Dortmunder Leistung Respekt. Aber: "Du darfst so ein Spiel nicht verlieren. Wenn ich danach höre, dass Sebastian Kehl sagt, dass er auf die Mannschaft stolz ist, Edin Terzic spricht von einem sehr guten Spiel, Emre Can von einem extrem guten Spiel. Dann fehlt mir ein Stückweit die Selbstkritik."

Hamanns Fazit: "Dieser Mangel an Selbstkritik ist meiner Meinung nach fatal." Lediglich Mats Hummels habe sich am DAZN-Mikrofon über die Passivität bei den Gegentoren geärgert. "Hummels ist für mich der Einzige, der selbstkritisch ist und der die Dinge so benennt, wie sie sind. Das sollten die anderen auch machen", forderte Hamann. Er "habe das Gefühl, es geht so los wie letzte Saison. Man spielt nicht gut, gewinnt Spiele, das ist wunderbar und wenn man verliert, dann redet man sich das schön."

BVB, Gerücht: Liverpool strebt Transfer von Bellingham an

Neue Gerüchte um Jude Bellingham und den FC Liverpool: Der Telegraph schreibt, die Reds hätten im Rennen um den Mittelfeldstar des BVB die Nase vorn und wollten sich um ihn bemühen, sollte der englische Nationalspieler im Sommer 2023 einen Abschied aus Dortmund anstreben.

Liverpool gilt seit Monaten als grundsätzlich interessiert an Bellingham. Teammanager Jürgen Klopp scherzte vor einigen Wochen, das "einzige Problem" bei dem 19-Jährigen sei, dass dieser nicht auf dem Markt sei.

Bellingham steht beim BVB nach einer Vertragsverlängerung im Sommer 2021 noch bis 2025 unter Vertrag. Im Vorfeld des Spiels gegen ManCity war er zu seiner Zukunft befragt worden und meinte, er beschäftige sich einzig mit der Borussia. Es sei "verrückt", über andere Dinge nachzudenken.

Neben Liverpool werden auch einige andere namhafte Klubs mit Bellingham in Verbindung gebracht: Real Madrid, Manchester United und Chelsea sollen ihre Fühler nach dem zentralen Mittelfeldmann ausgestreckt haben.

BVB, News: Hummels weiter im Blickfeld von Flick

Mats Hummels steht nicht im Kader für die beiden anstehenden Länderspiel gegen Ungarn und England. Dennoch muss der BVB-Routinier die WM in Katar noch nicht abschreiben. "Jeder hat noch eine Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen", betonte Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag.

Für Hummels gab es dabei ein Lob, als Flick über das BVB-Spiel gegen Manchester City sprach: "Mir hat ganz besonders auch Mats Hummels gefallen." Der habe eine "gute Form" und wirke "sehr, sehr fit".

BVB, News: Schalke will "mit positiver Emotionalität" ins Derby

Am Samstag trifft der BVB im Revierderby nach einem Jahr Pause wieder auf den FC Schalke 04. Knappen-Trainer Frank Kramer erklärte gegenüber der Funke-Gruppe: "Die Jungs freuen sich sehr darauf. Das ist die beste Voraussetzung, mit einer positiven Emotionalität in ein Spiel zu gehen."

Kramer zeigte sich zudem von der Emotionalität auf Schalke beeindruckt: "Die ist noch größer und wuchtiger, als sie mir beschrieben und berichtet wurde. Es ist super, wenn man in diesem Punkt noch einmal positiver überrascht wird als ohnehin schon. Diese Direktheit und Offenheit muss man einfach selbst erleben."

