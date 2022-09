BVB, News und Gerüchte: Sebastian Kehl wehrt sich gegen Manuel Akanjis Vorwürfe

Borussia Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl hat sich gegen die Vorwürfe von Manuel Akanji gewehrt. Abwehrchef Mats Hummels verbittet sich Kritik an der Defensive gegen Erling Haalands Siegtor im Champions-League-Spiel gegen Manchester City. Und Schalke-Keeper Alexander Schwolow blickt voraus auf das Revierderby. Aktuelle News und Gerüchte zum BVB.

Weitere News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Kehl wehrt sich gegen Akanji-Vorwürfe

Ex-Dortmund-Verteidiger Manuel Akanji, mittlerweile bei Manchester City, hatte dem BVB vorgeworfen, dass kein Leistungsprinzip mehr geherrscht habe und er aus politischen Gründen beim BVB nicht zum Zug gekommen sei. Dagegen hatte sich am vor dem Champions-League-Duell gegen ManCity am Mittwochabend auch schon Trainer Edin Terzic gewehrt ( "Eigentlich ist alles einen ganz normalen Gang gegangen.").

Am DAZN-Mikrofon legte dann Sportchef Sebastian Kehl nach. "Wir hätten gerne mit Manuel verlängert, weil er einfach ein guter Spieler ist und jetzt nicht umsonst bei Manchester City auftaucht. Trotzdem hätte ich mir die Aussagen, die im Nachgang gekommen sind, erspart", kritisierte er am Rande des CL-Spiels.

Akanji habe seinen Wechselwunsch frühzeitig geäußert, betonte Kehl. Deshalb habe der Klub in Niklas Süle und Nico Schlotterbeck zwei weitere Innenverteidiger geholt. Der 27 Jahre alte Akanji verbrachte insgesamt viereinhalb Jahre in Dortmund (158 Pflichtspiele, 4 Tore).

BVB, Spielbericht: Dortmund verliert bei ManCity

Borussia Dortmund hat nach dem Auftaktsieg gegen den FC Kopenhagen das zweite Gruppenspiel in dieser Champions-League-Saison verloren. Bei Manchester City setzte es für den BVB eine 1:2 (0:0)-Niederlage. Hier findet Ihr unsere Analyse zum Spiel.

Noten: BVB-Sorgenkind trotzt Kritikern - ein Cityzen ragt heraus © getty 1/31 Borussia Dortmund lag beim 1:2 gegen Manchester City lange auf Kurs Auswärtssieg und gab das Spiel doch noch her. Die Einzelkritiken der Spieler beider Mannschaften. © imago images 2/31 MANCHESTER CITY - EDERSON: Der Brasilianer hatte kaum Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Beim Gegentor machtlos, im Spielaufbau beteiligt, wenn er gebraucht wurde. Note: 3,5. © imago images 3/31 JOHN STONES: Bemüht, das Spiel auf der rechten Seite zu beleben. Schaffte es aber nur selten, Gefahr nach vorne auszustrahlen. Dafür dann aber im entscheidenden Moment, als er nach 80 Minuten den Ball zum 1:1 ins Tor hämmerte. Defensiv solide. Note: 2,5. © imago images 4/31 MANUEL AKANJI: Gegen seinen Ex-Klub kaum mit Fehlern, aber auch mit wenig Risiko. Verschleppte hin und wieder den Spielaufbau. Note: 3,5. © imago images 5/31 NATHAN AKÉ: Deutlich aktiver im Spielaufbau als Akanji. Dribbelte immer wieder gut an und bekam so etwas Tempo in das ansonsten recht träge City-Spiel. Spielte mehrere kluge Verlagerungen und ließ sich auch defensiv nichts zu Schulden kommen. Note: 2,5. © imago images 6/31 JOĀO CANCELO: Immer gut eingebunden ins Spiel, fast immer mit guten Freilaufbewegungen. War oft das Ziel von Verlagerungen und konnte dann seine Qualität zeigen. Auch im Zentrum stark. Manchmal glücklos, aber starke Vorlage zum 2:1. Note: 2. © imago images 7/31 KEVIN DE BRUYNE: Schaffte es nicht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. War zwar sehr bemüht um Ballkontakte und Offensivaktionen, dabei kam aber zu wenig herum. Spielte ungewohnt viele Fehlpässe. Note: 4. © imago images 8/31 RODRI: Keine schlechte, aber auch keine überragende Leistung. Machte souverän sein Ding, ohne in irgendeine Richtung aufzufallen. Seine klugen Verlagerungen führten zu selten zu sinnvollen Angriffen, wofür er aber nichts konnte. Note: 3,5. © imago images 9/31 ILKAY GÜNDOGAN: Hatte zwar 52 Ballkontakte, war aber der mit Abstand unauffälligste Mittelfeldspieler bei City. Auch defensiv hin und wieder zu spät. Folgerichtige Auswechslung nach gut einer Stunde. Note: 4. © imago images 10/31 RIYAD MAHREZ: Ein fahriger Auftritt des Rechtsaußen, der seine Durchschlagskraft viel zu selten auf den Rasen bekam. Auch wenn er mal Raum hatte, gelang ihm wenig. Note: 4. © imago images 11/31 JACK GREALISH: Nicht so unpräzise wie Mahrez auf der anderen Seite, dafür aber mit deutlich weniger Drang zum Tor. Hatte deshalb so gut wie keinen Einfluss auf das Spiel - weder positiv noch negativ. Note: 4. © imago images 12/31 ERLING HAALAND: Dortmund nahm ihn gut aus dem Spiel, aber City schaffte es auch nicht, ihn in gute Abschlusspositionen zu bringen. Dabei war er viel unterwegs und auch oft in den richtigen Räumen. So wie beim 2:1. Weltklasse-Tor. Note: 2,5. © imago images 13/31 BERNARDO SILVA: Aktiver als Gündogan, aber ebenfalls glücklos. Hatte kaum gefährliche Aktionen. Note: 4. © imago images 14/31 PHIL FODEN: Nach 58 Minuten für Grealish eingewechselt. Belebte das Spiel und brachte den tiefen BVB-Block in größere Schwierigkeiten als Grealish oder Mahrez. Note: 3. © imago images 15/31 JULIÁN ÁLVAREZ: Kam für Mahrez, blieb aber größtenteils blass, weil er fast nie an den Ball kam. Note: 4. © imago images 16/31 KALVIN PHILLIPS: Seine Einwechslung für Haaland nahm noch etwas Zeit von der Uhr. Keine Bewertung. © getty 17/31 BORUSSIA DORTMUND – ALEXANDER MEYER: Wirkte lange so, als hätte er schon 30 CL-Spiele auf dem Buckel. Aber beim 1:1 kann man ihn nicht von der Schuld freisprechen. Muss er halten. Beim 1:2 schuldlos, aber auch kein Unhaltbarer. Note: 4. © imago images 18/31 THOMAS MEUNIER: Defensiv ordentlich, nach vorne aber zu zaghaft, wenn Dortmund Umschaltsituationen hatte und die rechte Seite nicht besetzte. Mag auch eine Vorgabe gewesen sein, aber offensiv mit vielen falschen Entscheidungen. Note: 4,5. © imago images 19/31 NIKLAS SÜLE: Scharf und oft kritisiert zuletzt, zeigte er, dass er ein klasse Fußballer ist. Manche Lösungen in Pressing-Situationen auf Topniveau und auch defensiv sehr wachsam. Suchte bei hohen Bällen den Körperkontakt zu Erling Haaland. Note: 2. © imago images 20/31 MATS HUMMELS: Ein Spiel auf ganz großem Niveau. Überragendes Stellungsspiel, antizipierte bei hohen (und auch flachen) Bällen stark und verarbeitete sie dann schnörkellos. Überragend die Rettungsaktion in der 71. Minute. Note: 2. © imago images 21/31 RAPHAEL GUERREIRO: Aktiver als sein Gegenpart Meunier, ging die Linie in den Umschaltmomenten dann auch mal mit hohem Tempo nach vorne. Beim 1:2 ist er im Geschehen, aber auch nicht mit der Chance ranzukommen. Note: 3,5. © imago images 22/31 SALIH ÖZCAN: Arbeitsbiene wie immer, hatte dann auch früh eine gute Schusschance. Ging ein hohes Pensum und war 75 Minuten lang einer der Besten auf dem Platz. Dann ging die Kraft aus, die Zweikämpfe wurden weniger intensiv. Note: 2,5. © imago images 23/31 EMRE CAN: Etwas überraschend in die Mannschaft gerutscht, aber ein richtig guter Schachzug von Edin Terzic, denn Can war sehr konzentriert, arbeitete sehr gut gegen den Ball, aggressiv im Zweikampf. Aber beim 1:2 dann zu weit weg. Note: 3. © imago images 24/31 JUDE BELLINGHAM: Beim Vorspiel gegen einen potenziellen Interessenten wieder überall auf dem Platz, seine Heatmap glühte wieder in allen Bereichen. Hellwach bei der Flanke vor dem 1:0 und als Torschütze zur Stelle. An ihm lag es nicht. Note: 2. © imago images 25/31 MARCO REUS: Hatte nicht die zentrale Position wie zuletzt, sodass er viel auf die Halbpositionen ausweichen musste, um dann bei Kontern da zu sein. In der 53. muss er das 1:0 machen, Minuten später dann überragende Flanke zum Tor. Note: 2,5. © imago images 26/31 GIOVANNI REYNA: Wertvoll, wenn sich Umschaltsituationen ergeben haben, dann mit viel Tempo auf der rechten Seite. Auch fleißig in der Rückwärtsbewegung. Man hätte ihn ruhig öfter suchen können. Nach 62 Minuten runter. Note: 3. © imago images 27/31 ANTHONY MODESTE: Nicht sein Spiel, weil weder das Geschehen in der City-Hälfte stattfand und auch keine Flanken kamen. Und so auch nur elf Ballkontakte im ersten Durchgang. Bis zur 79. waren es 21. Immerhin ein paar Kopfbälle geholt. Note: 4. © getty 28/31 DONYELL MALEN: Ab der 62. Minute für Reyna im Spiel und gleich mal mit einer überragenden Defensivaktion gegen Alvarez, als er hervorragend zustellt. Vergab in der Nachspielzeit eine Großchance zum 2:2. Note: 3,5. © getty 29/31 NICO SCHLOTTERBECK: Ab der 79. Minute für Modeste im Spiel, um die Fünferkette herzustellen. Beim 1:2 entwischt ihm Haaland. Keine Bewertung. © getty 30/31 YOUSSOUFA MOUKOKO: Zwei Minuten vor Schluss für Reus im Spiel. Ohne Einfluss. Keine Bewertung. © getty 31/31 KARIM ADEYEMI: Zwei Minuten vor Schluss für Özcan im Spiel. Es war gelaufen. Keine Bewertung.

BVB, News: Haalands Siegtreffer nicht zu verteidigen

BVB-Verteidiger Mats Hummels hat sich angesichts der Pleite gegen ManCity frustriert gezeigt. "Wir hatten City. Wir hatten sie genau da, wo wir sie haben wollten", analysierte er nach der Partie bei DAZN: "Sie hatten viel Ballbesitz, aber genau da, wo es okay war." Deshalb sei die Niederlage so "bitter".

Hummels kritisierte, dass man bei den beiden Gegentreffern nicht über die Schmerzgrenze gegangen sei, um die ballführenden Spieler zu attackieren. Allerdings betonte er in Zusammenhang mit Haalands sensationellem Treffer: "Es soll niemand auf die Idee kommen, irgendeinem die Schuld zu geben, Schlotti oder so. Das ist nicht zu verteidigen. Also wenn ich da irgendeinen lese, der sagt, wir kommen zu spät im Zweikampf, der kann sich direkt vom Sportjournalismus abmelden."

BVB, News: Bobic von Haalands Stärke überrascht

13 Tore hat Erling Haaland in seinen ersten neun Pflichtspielen für Manchester City schon erzielt, gegen den BVB lieferte er mal wieder einen Beweis seiner Klasse. Dortmund habe den 22-Jährigen lange "gut im Griff" gehabt, analysierte Fredi Bobic im kicker. "Dass der Norweger am Ende das Siegtor schoss, zeigt: Mit Haaland ist immer zu rechnen."

Bobic zeigte sich überrascht darüber, dass Haaland "bei ManCity ohne jede Anlaufzeit derart konstant auf höchstem Niveau abliefert". Sein Fazit: "Es spricht für seine Klasse - und dafür, dass Pep Guardiola seine Abneigung gegen eine klassische Neun überwunden hat."

BVB, News: Schalke-Keeper Schwolow über die Südtribüne

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) steht für den BVB endlich wieder das Revierderby gegen Schalke 04 an. S04-Keeper Alexander Schwolow hat im kicker über das Duell gesprochen, bei dem er auch eine Halbzeit lang die Südtribüne im Signal Iduna Park hinter sich haben wird. "Wenn man so eine Masse an Menschen hinter sich hat, kann einem das den Sauerstoff rauben", gab Schwolow zu. Und: "Mir ist absolut bewusst, dass vielleicht der eine oder andere Pfiff kommen wird."

"Als Aufsteiger gegen diesen teureren und möglicherweise individuell stärkeren Kader" könne man wohl auch mit einer Punkteteilung zufrieden sein, analysierte Schwolow. "Klar ist aber, dass wir gewinnen wollen. Immer. Auch in Dortmund." Denn: "Unsere Fans lechzen nach einem Derbysieg, es ist unser aller Traum, dort zu gewinnen."

BVB, News: Dortmund hätte Elfmeter bekommen müssen

Der DFB hat nach einer Analyse der Schiedsrichter-Entscheidungen der letzten Wochen Fehlentscheidungen eingeräumt. Auch Borussia Dortmund ist betroffen: Beim knappen 1:0-Sieg über die TSG Hoffenheim am 5. Spieltag hätte es einen Handelfmeter für den BVB geben müssen - Ozan Kabak hatte den Ball regelwidrig berührt.

"Nach dem Flankenball geht der linke Unterarm nach außen, in die Flugbahn des Balles und wehrt den Ball ab. Aufgrund der Bewegung des Armes zum Ball handelt es sich um Absicht, und ein Strafstoß wäre die logische Konsequenz", sagte Peter Sippel, Sportlicher Leiter Bundesliga. "Weil die Bilder diesen Vorgang eindeutig belegen, hätte der Video-Assistent auch eingreifen und dem Schiedsrichter die Möglichkeit geben müssen, über einen zweiten Blick auf die Situation zur richtigen Entscheidung zu kommen."

BVB: Die kommenden Spiele