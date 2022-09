BVB, News und Gerüchte: Mats Hummels spricht über Rückkehr zum DFB

Mats Hummels darf trotz zuletzt ausbleibender Nominierung auf eine Teilnahme an der WM hoffen. Für Nico Schulz gibt es offenbar keine Zukunft bei den BVB-Profis. Youssoufa Moukoko musste angeschlagen von der deutschen U21 abreisen, der Trainer gab allerdings Entwarnung. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zu den Schwarzgelben.

BVB, News: Hummels spricht über Rückkehr zum DFB

Seit der bitteren Niederlage bei der EM gegen England im Juni 2021 wurde Mats Hummels nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert - trotz zuletzt starker Leistungen im Verein. Ein Comeback rechtzeitig zur WM im Winter ist allerdings keinesfalls ausgeschlossen: "Wir sind in einem regelmäßigen Austausch und besprechen immer wieder, wie wir die Lage sehen", sagte Hummels der Bild über sein Verhältnis zu Bundestrainer Hansi Flick.

Die Tür für Hummels ist weiter offen, einem Bericht der Bild zufolge soll dieser seine Zusagen gegeben haben, zur Not auch mit einer Rolle als Reservist zufrieden zu sein und das Mannschaftsgefüge nicht zu gefährden. Doch blickt man auf die vergangenen sieben Partien, in denen das deutsche Team jeweils mindestens ein Gegentor kassierte (in England sogar drei), so scheint auch eine größere Rolle denkbar.

Konkurrenz gibt es unter anderem mit dem wohl gesetzten Antonio Rüdiger sowie den Mannschaftskollegen Niklas Süle und Nico Schlotterbeck. Weitere Optionen wären Matthias Ginter sowie der erstmals nominierte Armel Bella-Kotchap (Southampton). Flick sagte zuletzt über die defensiven Pläne: "Unsere Innenverteidiger haben schon eine hohe Qualität. Es ist natürlich auch so, wir haben zwei Innenverteidiger aus Dortmund - mit Mats wäre es der dritte. Da wird sich schon alleine herauskristallisieren, was da passiert. Deswegen gucken wir da auch genau hin."

FCB knapp vor BVB, PSG nicht Top 5: Wer das meiste Geld verbrennt © imago images 1/21 Bei den Summen, die von Klubs ausgegeben werden, kann einem schwindelig werden. Nehmt noch einen Schluck Wasser, setzt Euch hin und dann zeigen wir Euch die 20 Klubs, die zwischen 2013 und 2022 am meisten Kohle für neue Spieler rausgehauen haben. © imago images 2/21 Platz 20: SSC NEAPEL - 861 Millionen Euro: Die zwölf teuersten Transfers in der Klubgeschichte fallen allesamt in diese Zeitspanne. Darunter 75 Mio. Euro für Victor Osimhen (20/21) und 45 Mio. Euro für Hirving Lozano (19/20). © imago images 3/21 Platz 19: AC MILAN - 866 Millionen Euro: Auch beim amtierenden italienischen Meister finden sich in der Liste der Rekordzugänge einige Transfers der letzten Jahre. Beispielsweise Flop Leonardo Bonucci (42 Mio. Euro, 17/18) als teuerster Spieler. © imago images 4/21 Platz 18: WEST HAM UNITED - 869 Millionen Euro: Achtung, Spoiler! Das ist nicht der letzte englische Klub. Überraschend, oder? West Ham zahlte 2019 beispielsweise 50 Mio. Euro für Sébastien Haller oder diesen Sommer 42,95 für Lucas Paquetá. © imago images 5/21 Platz 17: BORUSSIA DORTMUND - 887 Millionen Euro: Der BVB hat viel Geld eingenommen, aber auch viel verbrannt. André Schürrle (16/17), Nico Schulz (19/20), Emre Can (20/21) und Maximilian Philipp (17/18) kosteten zusammen rund 100 Mio. Euro. © imago images 6/21 Platz 16: FC BAYERN MÜNCHEN - 918 Millionen Euro: Neben Rekordtransfer Hernández (80 Mio.) zahlte der FCB auch einiges für Flops wie Renato Sanches (35 Mio., 16/17) oder Douglas Costa (30 Mio., 15/16). Insgesamt aber noch mit überschaubaren Ausgaben. © imago images 7/21 Platz 15: AS ROM - 959 Millionen Euro: Bei der Roma summieren sich sehr viele Transfers, die zwischen 15 und 30 Mio. Euro gekostet haben. Tammy Abraham (40 Mio. Euro, 21/22) und Patrik Schick (42 Mio. Euro, 18/19) sind die Ausnahmen. © imago images 8/21 Platz 14: FC EVERTON - 1 Milliarde Euro: Jetzt sprechen wir nicht mehr von Millionen, sondern von Milliarden. Auch hier ist es vor allem die Summe an vielen mittelgroßen Transfers, die den Ausschlag gibt. 21 Spieler kamen für 20 Mio. oder mehr. Titel: 0. © imago images 9/21 Platz 13: INTER MAILAND - 1,008 Milliarden Euro: Auch der Meister von 2021 hat ordentlich zugepackt. Romelu Lukaku kostete 2019 stolze 74 Mio. Euro, Achraf Hakimi kam 2020 für 43 Mio. Euro. © imago images 10/21 Platz 12: AS MONACO - 1,037 Milliarden Euro: Wer hätte damit gerechnet? James Rodríguez (45 Mio. Euro) und Radamel Falcao (43 Mio.) kamen 2013. 2018 und 2019 gab Monaco zudem rund 350 Mio. Euro aus, nachdem man 180 Mio. für Kylian Mbappé bekommen hatte.. © imago images 11/21 Platz 11: TOTTENHAM HOTSPUR - 1,099 Milliarden Euro: Neben Tanguy Ndombélé (60 Mio. Euro, 19/20) und Richarlison (58 Mio. Euro, 22/23) sticht Cristian Romero heraus (50 Mio. Euro, 22/23). 17 von 20 Rekordtransfers datieren aus dem Jahr 2013 oder später. © imago images 12/21 Platz 10: ATLÉTICO MADRID - 1,115 Milliarden Euro: Ungefähr ein Zehntel dieser Summe floss 2019 in den Transfer von Joāo Félix (127,2 Mio. Euro). Auch Thomas Lemar (72 Mio., 18/19) und Diego Costa (60 Mio., 17/18) waren nicht gerade Schnäppchen. © imago images 13/21 Platz 9: FC ARSENAL - 1,116 Milliarden Euro: Auch die Gunners haben tief in die Tasche gegriffen. Beispielsweise für Nicolas Pépé (80 Mio. Euro, 19/20) oder Pierre-Emerick Aubameyang (63,75 Mio. Euro, 17/18). Nicht die besten Transfers von Arsenal. © imago images 14/21 Platz 8: FC LIVERPOOL - 1,178 Milliarden Euro: Vor allem in den letzten Jahren haben die Reds ordentlich investiert. Acht der zehn teuersten Transfers kamen 2017 oder später. Virgil van Dijk (84,65 Mio. Euro, 17/18) steht auf der Liste ganz oben. © imago images 15/21 Platz 7: REAL MADRID - 1,215 Milliarden Euro: Gareth Bale (101 Mio. Euro, 13/14), Aurélien Tchouameni (80 Mio. Euro, 22/23), Eden Hazard (115 Mio. Euro, 19/20) – wenn die Königlichen wollen, dann legen sie richtig Kohle auf den Tisch. © imago images 16/21 Platz 6: PARIS SAINT-GERMAIN - 1,459 Milliarden Euro: Das gilt auch für PSG, das allein mit Neymar (222 Mio. Euro, 17/18) und Kylian Mbappé (180 Mio. Euro, 18/19) einen Großteil der Summe ausgegeben hat. © imago images 17/21 Platz 5: JUVENTUS TURIN - 1,580 Milliarden Euro: Für die Top 5 reicht es aber erst bei den Italienern. 117 Mio. Euro für CR7 (18/19), 90 Mio. für Gonzalo Higuaín (16/17), 85,5 Mio. für Matthijs de Ligt (19/20) und, und, und … - ein CL-Titel blieb aus. © imago images 18/21 Platz 4: MANCHESTER UNITED - 1,754 Milliarden Euro: Auch die Red Devils können ein Lied davon singen, viel auszugeben und in der Champions League dennoch keine große Rolle zu spielen. Immerhin gewannen sie die Europa League. Teuer erkauft. © imago images 19/21 Platz 3: MANCHESTER CITY - 1,806 Milliarden Euro: Zahlreiche nationale Titel, aber keine internationalen Pokale gewann der Stadtrivale. In Sachen Transferausgaben reicht das trotz dieser unfassbaren Zahl nur zu Platz drei. © imago images 20/21 Platz 2: FC BARCELONA - 1,811 Milliarden Euro: Klar, der FC Barcelona darf nicht fehlen. Die finanzielle Geschichte der Katalanen ist bekannt. Philippe Coutinho und Antoine Griezmann kosteten zwischen 2017 und 2019 zusammen 255 Mio. Euro - und floppten. © imago images 21/21 Platz 1: FC CHELSEA - 1,815 Milliarden Euro: An Chelsea kommt Barça aber nicht heran. Die Blues haben vor allem in den letzten Jahren viel Geld ausgegeben. Beispielsweise 50,2 Mio. Euro für Ben Chilwell (20/21) oder 53 Mio. Euro für Timo Werner (20/21).

BVB, Gerücht: Kein Weg zurück für Schulz zu den Profis?

Nächster Nackenschlag für Nico Schulz: Wie die Bild berichtet, spielt der 29-Jährige in den Planungen von Profitrainer Edin Terzic definitiv keine Rolle mehr. Wie bereits jüngst beim Testspiel gegen die Go Ahead Eagles (2:4) soll der Außenverteidiger nun häufiger bei der Reserve eingesetzt werden, die in der 3. Liga beheimatet ist. Pflichtspiele für die Profis? Ausgeschlossen!

Schulz kam im Sommer 2019 für 25 Millionen Euro aus Hoffenheim zu Borussia Dortmund. Dort kassiert er jährlich rund fünf Millionen Euro und zählt damit zu den Besserverdienern beim BVB. Der Abstieg des einstigen Nationalspielers geht somit ungebremst weiter, auch wenn er bei den Profis zumindest noch mittrainieren darf. Sein Vertrag ist bis 2024 datiert.

Bereits im Sommer legten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund Schulz einen Abschied nahe, ein passendes Angebot für Spieler und Verein fand sich allerdings nicht. Die Einsätze bei den Amateuren seien auch ein Resultat des Austausches zwischen Schulz und Terzic. Im August hatte dieser über seinen Spieler gesagt, dass "offen und ehrlich über die Situation und Perspektive" gesprochen worden sei und Schulz seine Rolle kenne.

BVB, News: Moukoko reist von U21 ab

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss beim heutigen Spiel in Sheffield gegen England auf Dortmunds Youssoufa Moukoko verzichten: "Youssoufa hat sich den Hals ein bisschen verdreht und blockiert, da wollen wir kein Risiko eingehen. Das ist ein Testspiel. In Absprache mit Edin Terzic haben wir daher entschieden, dass wir kein Risiko eingehen", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo am Tag zuvor.

Somit dürfte es sich aller Voraussicht nach um eine Vorsichtsmaßnahme handeln und der Angreifer dem Verein am Wochenende im Spiel beim 1. FC Köln wieder zur Verfügung stehen. Der 17-Jährige, der in der laufenden Saison in sechs Bundesliga-Spielen bereits zwei Tore erzielt und zwei Treffer aufgelegt hat, ist bereits vom DFB-Team abgereist.

Zuletzt kursierten wilde Gerüchte um ein mögliches Interesse des FC Bayern am Youngster, dessen Vertragsverlängerung beim BVB über die aktuellen Saison hinaus weiter nicht in trockenen Tüchern ist. Nach Sport1-Infos ist an einem Wechsel nach München überhaupt nichts dran, Moukoko soll keinesfalls ausgeliehen werden, sondern entweder fest wechseln oder langfristig verlängern.

© getty Nico Schulz könnte beim BVB zukünftig häufiger für die Amateure auflaufen.

BVB, News: Reinier blickt auf Zeit in Dortmund zurück

Bei Borussia Dortmund kam Reinier nie über die Rolle des Ergänzungsspieler hinaus. Nun beklagte der Brasilianer die unfairen Bedingungen bei seinem Ex-Klub.

"Ich habe ein reines Gewissen. Es war ihre Entscheidung. Ich habe alle respektiert - den Klub selbst wie auch die Spieler, die spielen durften. Es ist einfach schade", sagte der 20-Jährige im Interview mit der brasilianischen Zeitung Globo Esporte.

Weitere Aussagen gibt es hier.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund