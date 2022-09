BVB, News und Gerüchte: Lob für Mats Hummels: "Will es noch einmal allen zeigen"

Mats Hummels hat für den BVB einen guten Saisonstart hingelegt, die Verantwortlichen von Borussia Dortmund nehmen dies auch wahr. Vor dem Champions-League-Auftakt gegen Kopenhagen plagen die Schwarz-Gelben aber Personalsorgen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB: Edin Terzic lobt Mats Hummels

Im Sommer verstärkte sich der BVB mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle in der Innenverteidigung, es war auch ein Fingerzeig an Mats Hummels, der nach durchwachsenen Jahren nicht mehr unumstritten bei den Schwarz-Gelben war. Und dennoch, der Routinier stand in bisher allen Spielen in der Startelf und zeigte dabei durchaus ansprechende Leistungen.

Trainer Edin Terzic hat dafür im Gespräch mit dem kicker eine einfache Erklärung: "Das war die längste Sommerpause, die er je in seiner Karriere hatte." Laut Terzic habe der 33-Jährige diese hervorragend genutzt. Hummels' Ziel sei es gewesen, sich "in den besten Fitnesszustand zu bringen, den er haben kann". Das habe Hummels "super hinbekommen"

Anders sieht das bei Niklas Süle, einem von Hummels' Konkurrenten, aus. Erst kürzlich hatte Sportdirektor Sebastian Kehl gefordert, dass der Nationalspieler fitter werden müsse. Wie Süles Berater Volker Struth gegenüber Bild TV verriet, war das Gewicht von Süle bereits ein Thema, als die Borussen die Vertragsverhandlungen mit dem Innenverteidiger aufnahmen.

Der Agent verteidigte aber auch seinen Klienten: "Am Ende der Tage ist doch wichtig, dass der Spieler seine Leistung bringt. Er ist gerade mal ein paar Wochen in Dortmund. Jetzt gebt dem Ganzen mal ein bisschen Zeit! Ich bin mir ganz sicher, dass Niklas Süle bei Borussia Dortmund eine gute Saison und auch eine gute WM spielen wird", ist sich Struth sicher.

Auch Hummels würde gerne noch einmal für die DFB-Elf auflaufen, wie Terzic bestätigte. Und auch Kehl stimmte zu: "Ich habe das Gefühl, dass gerade Mats allen noch mal zeigen möchte, wie gut und wichtig er noch sein kann. Auch seiner eigenen Erwartungshaltung in der vergangenen Saison wurde er wohl nicht immer gerecht."

BVB: Salih Özcan erklärt Wechsel zu Borussia Dortmund

Salih Özcan gab in Berlin ein starkes Debüt und auch gegen Hoffenheim machte der Neuzugang vom 1. FC Köln seine Sache gut. Im Interview mit den Ruhr Nachrichten verriet der Türke nun, warum er sich für den BVB entschieden habe und sprach zudem von einer "leichten Entscheidung".

"Ich wollte eine Veränderung und bei einem größeren Verein meine Grenzen austesten, meinen Horizont erweitern. Die Klubs und ihre Fans ticken ähnlich, nur ist der BVB nochmal größer als Verein, mit riesigen Ambitionen", erklärte Özcan seinen Schritt und verriet, dass er seinen Berater anwies, dass der BVB für ihn höchste Priorität genießen würde. "Die Gespräche liefen gut. Dann war alles schnell klar."

Özcan sprach davon, dass es "eine Ehre" gewesen sei, als Dortmund tatsächlich ein Angebot vorlegte. Im Gespräch mit Sportdirektor Kehl wurde dem Mittelfeldspieler auch deutlich gemacht, was der BVB von Özcan erwarte. "Er hat mir unter anderem zu verstehen gegeben, dass der BVB Spieler sucht, die auch in schweren Zeiten ihren Mann stehen, die im Training und im Spiel alles geben."

Der 24-Jährige wechselte im Sommer für rund fünf Millionen Euro nach Dortmund. Zuvor hatte das Kölner Eigengewächs 128 Pflichtspiele absolviert. 2017 erhielt Özcan die Fritz-Walter-Medaille in Gold für den besten U19-Spieler in Deutschland.

BVB drohen gegen Kopenhagen weitere Ausfälle

Nach einem guten Monat in der Saison plagen den BVB schon einmal zahlreiche Personalsorgen. Vor allem auf den Flügelpositionen gibt es vor dem Champions-League-Auftakt gegen den FC Kopenhagen Probleme. Donyell Malen wird laut kicker wegen muskulärer Probleme weiter fehlen und auch Youngster Jamie Bynoe-Gittens ist fraglich.

Der Engländer hatte sich bei einem Luftzweikampf im Spiel gegen Hoffenheim (1:0) die Schulter ausgekugelt, in den kommenden Tagen werden die Schwarz-Gelben den 18-Jährigen noch einmal genauer untersuchen. Eine ähnliche Verletzung zog sich bereits Mahmoud Dahoud in der Vorwoche zu, der Mittelfeldspieler wird erst im November zurückerwartet.

Dazu laboriert Karim Adeyemi weiter an einer Verletzung am großen Zeh, bei ihm bestehe im Lager des BVB aber immerhin Hoffnung, dass es zu einem Einsatz gegen die Dänen reicht. Eine weitere Alternative für die Außenpositionen könnte Raphael Guerreiro sein, der Portugiese wird aller Voraussicht nach gegen Kopenhagen wieder zur Verfügung stehen.

BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele

Datum Gegner Austragungsort Wettbewerb Dienstag, 6. September FC Kopenhagen Signal Iduna Park, Dortmund Champions League, 1. Spieltag Samstag, 10. September RB Leipzig Red Bull Arena, Leipzig Bundesliga, 6. Spieltag Mittwoch, 14. September Manchester City Etihad Stadium, Manchester Champions League, 2. Spieltag

BVB: Angstgegner Hannover 96 wartet im Pokal

In Runde eins gab sich die Borussia bei Drittliga-Spitzenreiter 1860 München keine Blöße (3:0), nun geht es erneut gegen ein unterklassiges Team. Die Auslosung am Sonntagabend ergab ein Gastspiel bei Zweitligist Hannover 96.

Dort gibt man sich durchaus selbstbewusst. "Wir freuen uns auf die Herausforderung und nehmen diese gerne an. Mit den Pokal-Erfahrungen aus dem letzten Jahr im Hinterkopf und einem vollen Stadion im Rücken werden wir uns so teuer wie möglich verkaufen", kündigte Sportdirektor Marcus Mann an.

Ob dieser von der Bilanz gegen den BVB wusste? Fünfmal trafen die beiden Teams im Pokal aufeinander, viermal setzten sich die Roten durch. Nur 2012/13 gewann der BVB, damals erzielten beim 5:1 Mario Götze (3), Jakub Blaszczykowski und Robert Lewandowski die Treffer für die Schwarz-Gelben.