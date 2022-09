Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund findet am heutigen Tag die Auslosung der 2. DFB-Pokalrunde statt. Die Ziehung aller Paarungen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Die Paarungen der 2. Runde des DFB-Pokals werden am heutigen Sonntag ausgelost. Welche Duelle werden in der 2. Pokalrunde am 18. und 19. Oktober ausgetragen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

DFB-Pokal: Auslosung der 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am 18. und 19. Oktober wird die 2. Runde des DFB-Pokals, ausgetragen. Insgesamt 32 Teams sind im Pokal noch vertreten, darunter 15 Bundesligisten. Der klare Außenseiter in der 2. Runde ist der Oberligist Stuttgarter Kickers. Die 32 Mannschaften sind bei der heutigen Ziehung in zwei Lostöpfe eingeteilt. Wie sehen die Begegnungen am 18. und 19. Oktober in der 2. Runde aus?

Vor Beginn: Die Ziehung findet heute um 17.10 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt. Neben DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist Paraschwimmerin Josia Topf als Losfee im Einstaz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der DFB-Pokal-Auslosung der 2. Runde.

DFB-Pokal: Auslosung der 2. Runde heute live im TV und Livestream

Das ZDF überträgt die Auslosung der 2. Runde des DFB-Pokals heute live im Free-TV. Im Rahmen der sportstudio reportage beginnt die Ziehung der Paarungen um 17.10 Uhr.

Das ZDF bietet auch einen kostenlosen Livestream der Auslosung an. Diesen findet Ihr auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

DFB-Pokal: Auslosung der 2. Runde heute im Liveticker - Die Lostöpfe im Überblick