BVB - News und Gerüchte - Jude Bellingham schwärmt: Deshalb ist Marco Reus so wichtig

Jude Bellingham erklärt, was Marco Reus so besonders macht. Matthias Sammer reagiert auf die vermeintliche Kritik von Rose-Assistent Alex Zickler. UND: Pep sagt, warum Akanji bestens zu City passt. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB - News: Jude Bellingham über Marco Reus: "Ich staune"

Der BVB profitierte gegen die TSG Hoffenheim wieder einmal von Marco Reus' Qualitäten als "Mister 1:0". Nach dem knappen Sieg am Freitagabend sang BVB-Supertalent Jude Bellingham ein Loblied auf seinen Kapitän.

"Seine Bewegungen sind so geschmeidig. Manchmal liefere ich einfach nur den Ball bei ihm ab und staune, was er damit macht" sagte Bellingham.

Bellinghams Begeisterung bezieht sich aber nicht nur auf das Sportliche, Reus' Führungsqualitäten haben es ihm genauso angetan: "Er ist eine absolute Legende. Es ist bemerkenswert, wie er mit den jungen Spielern umgeht, auch mir hat er im Mannschaftsrat wirklich geholfen", sagte der 18-Jährige der Bild am Sonntag.

Gegen Hoffenheim gelang Reus schon zum 45. Mal das 1:0 für den BVB, allein in der laufenden Saison war er damit schon Matchwinner. Für Bellingham ist Reus der Mann für die entscheidenden Momente: "Er ist nicht immer total im Spiel, aber in Schlüsselmomenten erwacht er zum Leben und hat die Qualität, jedes Spiel zu entscheiden."

BVB-Einzelkritik: Zweimal die Note 2 - einer fällt ab © imago images 1/16 Borussia Dortmund schlägt die TSG Hoffenheim mit 1:0 und ließ dabei defensiv nur wenig zu - was aber auch an vielen Ungenauigkeiten der Hoffenheimer lag. Der BVB geht damit zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze. Die Noten der BVB-Profis. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Dortmunds bester Spieler der letzten Wochen war gegen die harmlosen Gäste komplett unterfordert. Klitzekleine Unsicherheit nach der Pause bei einer hohen Flanke. Über die dritte weiße Weste in der Liga durfte er sich freuen. Note: 3,5. © imago images 3/16 THOMAS MEUNIER: Stand in der Defensive sicher und hatte den agilen Angeliño gut im Griff. Mit vielen Ballaktionen, auch nach vorne einige Male mit gutem Auge. Starke Flanken auf Hazard und Bellingham (67. + 68.) Note: 3. © imago images 4/16 MATS HUMMELS: Unspektakulärer, aber guter Auftritt des Abwehrchefs. Stopfte einige Löcher in der BVB-Abwehr. Stärkster BVB-Zweikämpfer. Note: 3. © imago images 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Stand sicher gegen Hoffenheims Rutter und konnte einige seiner charakteristischen Grätschen anbringen. Starke Passquote! (92%). Hatte es gegen den schwachen TSG-Sturm aber auch leicht. Note: 3. © imago images 6/16 MARIUS WOLF: Aushilfe auf der linken Abwehrseite für den verletzten Guerreiro. Mit einer sehr offensiven Interpretation, weil Skov und Kabak ihm viel Platz ließen. Starke Flanke auf Modeste, die ein Tor verdient hätte (19.). Note: 2. © imago images 7/16 SALIH ÖZCAN: Leistete wichtige Arbeit im defensiven Mittelfeld, der unsichtbare Held in der Schaltzentrale des BVB. Zwölf Balleroberungen. Immer anspielbar, gute Körpersprache. Note: 3. © imago images 8/16 JUDE BELLINGHAM: In seinem Drang zum Tor kaum zu bremsen. Immer wieder im Hoffenheimer Strafraum zu finden. Scheiterte nur knapp an TSG-Keeper Baumann (45.). Kümmerte sich um alles, sogar um einen Mini-Flitzer auf dem Feld. Note: 2,5. © imago images 9/16 JULIAN BRANDT: Szenenapplaus für Defensivarbeit (29.) - wann hat es das mal gegeben? Mit dem klasse Pass zum frühen 1:0 (16.). Brandt sprühte nur so vor Spielfreude und brachte immer wieder gefährliche Aktionen auf den Weg. Note: 2,5. © imago images 10/16 MARCO REUS: Sehr emsig, überall zu finden, zur Not auch als Notnagel in der eigenen Abwehr. Glänzte mehrfach mit sehenswerten Kombinationen mit Brandt und Bellingham. Guter Instinkt als Torjäger (16.). Mal wieder Dortmunds Matchwinner. Note: 2. © imago images 11/16 JAMIE BYNOE-GITTENS: Starker Auftritt des Youngsters bis zur frühen, verletzungsbedingten Auswechslung. Sorgte für viel Schwung über die linke Seite des BVB und war auch Ausgangspunkt des 1:0. Hatte das zweite Dortmunder Tor auf dem Fuß. Note: 2,5. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Findet sich langsam im BVB-Spiel zurecht. Deutlich besser in die Angriffe eingebunden als bei seinem Start für Schwarz-Gelb. Mit der Großchance, per Flugkopfball auf 2:0 zu erhöhen. Im zweiten Durchgang tauchte er etwas ab. Note: 3. © imago images 13/16 THORGAN HAZARD: Ab der 44. Minute für Pechvogel Bynoe-Gittens auf dem Feld. Konnte sich nicht einbringen. Das Spiel lief an ihm vorbei. Vergab frei vor Baumann (67.). Ein einziger schöner Pass auf Modeste (85.). Note: 4,5. © imago images 14/16 NIKLAS SÜLE: Kurzeinsatz ab der 83. Minute für den ausgepowerten Wolf. Ohne Fehler. Keine Bewertung. © imago images 15/16 GIO REYNA: In den letzten sieben Minuten für Brandt auf dem Platz. Konnte keine Akzente mehr setzen. Keine Bewertung. © imago images 16/16 YOUSSOUFA MOUKOKO: Ersetzte in der Nachspielzeit Kapitän Reus, um dem Schlusspfiff noch ein paar Sekunden näher zu kommen und das knappe Ergebnis erfolgreich über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung.

BVB - News: Sammer über Rose-Aus: "Extrem anständig und nicht widersprüchlich"

Nach der Trennung von Borussia Dortmund im Anschluss an die vergangene Saison sprach Alexander Zickler, Assistent von Ex-BVB-Coach Marco Rose, am vergangenen Sonntag im Doppelpass von Sport1 über den Ablauf der Trennung. Nicht wenige lasen aus Zicklers Worten Kritik an Matthias Sammer heraus. Dieser fühlte sich jedoch überhaupt nicht angegriffen.

"Ich finde, Alexander Zickler hat das extrem exzellent gemacht", sagte Sammer gegenüber Sport1. "Er hat gesagt, dass er und Trainer Marco Rose traurig waren, dass es nach einem Jahr nicht weiterging und ihn ein paar Dinge nicht glücklich gestimmt haben. Das finde ich extrem anständig und fair und überhaupt nicht widersprüchlich."

"Bei so einem Verein, im ersten Jahr, war es nicht ganz einfach. Ein paar Sachen im Hintergrund waren auch nicht immer optimal", hatte Zickler gesagt, ohne näher ins Detail zu gehen.

Sammer erklärte, die Trennung sei "stilvoll" verlaufen und schloss dabei beide Seiten explizit ein.

© getty Matthias Sammer ist derzeit bei Borussia Dortmund als Berater der Geschäftsführung tätig.

BVB - News: Pep Guardiola schwärmt von Manuel Akanji

Manuel Akanjis Abschied von Borussia Dortmund zog sich am Ende etwas in die Länge. Kurz vor Ende der Transferperiode stand dann fest: Der Schweizer wechselt zu Manchester City. Pep Guardiola erklärte nun, warum er den 27-Jährigen so gut gebrauchen kann.

"Wir hatten die Gelegenheit, einen unglaublich erfahrenen Spieler mit nur noch einem Jahr Restvertrag zu bekommen. Er ist perfekt für das, was wir brauchen", sagte Guardiola. "Er hat ein gutes Aufbauspiel, das mussten wir selbst spüren, als wir gegen Dortmund spielten."

17,5 Millionen Euro lassen sich die Skyblues Akanjis Dienste kosten. ManCity reagierte damit auch auf eine anhaltende Verletzungsmiesere in der Defensive. Guardiola führte weiter aus: "Aymeric Laporte hat eine ernstzunehmende Verletzung, wird noch bis zu einen Monat fehlen. Nathan Aké hat Muskelbeschwerden. Angesichts unseres Spielplans konnten wir mit nur zwei Innenverteidigern nicht leben."

Besonders brisant für den BVB dürfen die Duelle in der Champions-League-Gruppenphase sein. Bei Manchester City stehen derzeit mit Ilkay Gündogan, Erling Haaland und besagtem Akanji gleich drei ehemalige Borussen im Kader.

