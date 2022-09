BVB, News und Gerüchte: Terzic mit Freude über Hallers Besuch und Einstellung - Großkreutz über Derby-Pleiten

Edin Terzic freut sich über die positive Einstellung und einen Stadionbesuch von Sebastien Haller. Außerdem äußert er sich zu Manuel Akanjis Kritik an der Kadersituation bei Borussia Dortmund. Kevin Großkreutz spricht über Szenarien, in denen zwei Derby-Niederlagen akzeptabel wären. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

Weitere News und Gerüchte zum BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Terzic über Positiven Haller

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel des BVB gegen Manchester City hat sich Edin Terzic zu Sebastian Haller geäußert. Er sei begeistert, mit wie viel Lebensfreude Sebastien Haller auf die Situation blicke. "Es ist unglaublich, wie er drauf ist. Er ist so positiv und er arbeitet so hart", erklärte Dortmunds Cheftrainer.

Das Champions League-Heimspiel gegen den FC Kopenhagen in der letzten Woche hat sich Haller zum ersten Mal im Stadion angesehen. Er traf dabei auch auf Terzic, der sich sehr darüber freute: "Wir haben uns 20, 30 Minuten unterhalten. In den letzten Wochen war der Kontakt vor allem über Nachrichten und Telefonate gelaufen. Es tut gut, ihn wieder im Stadion zu haben." Seit seiner Hodenkrebs-Diagnose im Juli war er nicht bei Spielen dabei - also noch bei keinem Pflichtspiel, seit er beim BVB unterschrieben hatte.

Wie lange eine Rückkehr noch dauert, "können und wollen wir nicht sagen", erklärte Terzic. Die Gründe dafür lägen auch bei der Privatsphäre Hallers. Doch eins ist klar: "Wir hoffen, dass er ganz schnell wieder bei uns ist!"

BVB, News: Terzic über Akanji-Vorwürfe

Des Weiteren äußerte sich Terzic auch über die Vorwürfe von Ex-Dortmund-Verteidiger Manuel Akanji, es habe kein Leistungsprinzip mehr geherrscht und er sei aus politischen Gründen beim BVB nicht zum Zug gekommen. Er erklärte die Situation etwas anders: "Eigentlich ist alles einen ganz normalen Gang gegangen. Er hat uns gesagt, dass er den Verein verlassen möchte, und wir haben die Entscheidung getroffen, zwei neue Innenverteidiger zu holen."

Dass Akanji dann nicht mehr spielte, sei "keine leichte Situation" gewesen. Dabei schließt er auch den BVB mit ein. Doch er freue sich, "dass Manu sich seinen Wunsch erfüllt hat und es geklappt hat mit dem Wechsel zu einem Top-Verein." Außerdem freue sich Terzic, in der Champions League am Mittwochabend auf seinen ehemaligen Schützling zu treffen und ihn dabei wieder zu sehen.

BVB, News: Großkreutz über akzeptable Derby-Pleiten

Der ehemalige Dortmunder Kevin Großkreutz erklärte in einem Interview mit der Sport Bild, wann er zwei Niederlagen gegen den Rivalen FC Schalke 04 akzeptabel finden würde. Dabei ginge es nicht nur um das ihm gestellte Szenario "Meister oder Derbysieger", auch das Wie sei dabei entscheidend. "Die Mannschaft dürfte sich nicht ergeben und völlig unterlegen sein", dann würde sich Großkreutz für die Meisterschale entscheiden.

Doch eigentlich sei eine potenzielle Derby-Niederlage irrelevant für ihn: "Da Dortmund gegen Schalke gewinnt, muss ich mir zumindest darüber keine Gedanken machen." Auch seine Einschätzung zur Meisterschaft macht Borussen wohl wenig Hoffnung. "Aus Sicht der Bundesliga muss man leider sagen: Bayern ist nicht aufzuhalten!", erklärt der Flügelspieler.

BVB, News: Großkreutz setzt bei Titelgewinnen auf Trainer Terzic

Auch wenn die Meisterschaft unerreichbar scheint, könnte der BVB laut Großkreutz einen Titel einsammeln: "Ich denke eher, dass Dortmund den Pokal gewinnen kann!" Dabei sieht er vor allem ein Ass in Dortmunds Ärmel: "Der Klub ist vor allem mit Trainer Edin Terzic sehr gut aufgestellt."

Dieser habe bei der Borussia "schon mehr Kredit als andere BVB-Trainer". Der Trainer lebe Borussia Dortmund und das tue sowohl dem Verein als auch den Fans gut. Daran ändere seiner Ansicht nach auch die 0:3-Niederlage in Leipzig nichts. "Er kommt bei der Mannschaft gut an, ist ein Kumpeltyp. Nur so funktioniert das hier", beschließt er seine Lobeshymnen auf den Coach.

BVB, News: Voraussichtliche Aufstellungen gegen Manchester City

Dortmund gastiert nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen den FC Kopenhagen zum Champions-League-Start am Mittwoch bei Manchester City (21 Uhr im LIVETICKER).

Personell gibt es einige Fragezeichen. Sicher werden Jamie Bynoe-Gittens (Schulter), Mahmoud Dahoud (Schulter), Sébastien Haller (Tumor), Gregor Kobel (Muskelfaserriss) und Mateu Morey (Meniskus) ausfallen. Hinter den Einsätzen von Thorgan Hazard, Donyell Malen und Karim Adeyemi steht noch ein Fragezeichen.

Manchester City: Ederson - Cancelo, Dias, Akanji, Gomez - Rodrigo - Gündogan, De Bruyne - Alvarez, Haaland, Grealish

BVB: Meyer - Süle, Hummels, Schlotterbeck - Wolf, Bellingham, Özcan, Guerreiro - Brandt, Reus - Modeste

BVB: Die kommenden Spiele