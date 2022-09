Im Topspiel des 7. Spieltags der Bundesliga trifft heute Borussia Mönchengladbach auf RB Leipzig. Das Abendspiel könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 3:0 (2:0) Tore 1:0 Hofmann (10.), 2:0 Hofmann (35.), 3:0 Bensebaini (53.) Aufstellung Borussia Mönchengladbach

Sommer - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl - Kramer, Koné - Hofmann, Stindl - Thuram Aufstellung RB Leipzig

Gulacsi - Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg - A. Haidara (46. X. Schlager), Kampl - Nkunku, Forsberg (46. Werner), Szoboszlai - Silva (67. Poulsen) Gelbe Karten Stindl (66.) ; Kampl (25.), Henrichs (66.)

Borussia Mönchengladbach empfängt am heutigen Samstagabend RB Leipzig zum Duell. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob Marco Rose mit RB Leipzig auch sein zweites Bundesligaspiel gewinnen kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - 2. Halbzeit

73.: Ein 4:0 könnte ich mir hier noch vorstellen. Aber dass RB hier noch zum Ehrentreffer kommt, dann doch eher nicht. Danach sieht die Partie nicht aus.

70.: Nächster Steilpass auf Thuram, was ist RB jetzt offen. Thuram führt den Ball bis zur Strafraumgrenze, links rückt Kone nach, rechts ist Kramer schon da. Thuram entscheidet sich für Kone, weils für Kramer zu einfach ist. Und Kone läuft sich irgendwie fest. 3:0, sagt sich Thuram, reicht ja auch.

68.: Zwei weitere Torschüsse der Gladbacher gibts unmittelbar nach dem Wechsel. Erst wird nämlich Hofmann im Strafraum geblockt. Kurz nach der Ecke, die zunächst nichts einbringt, landet der Ball bei Stindl, der dann aber derbe verzieht. Erwähnt will ich es haben, erwähne ja auch alle Leipziger Abschlüsse.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - Auswechslung RB Leipzig

67.: Silva kann schon zum Duschen, Poulsen kann beginnen zu schwitzen.

66.: ... dann Stindl.

66.: Als der Ball am Leipziger Strafraum ins Seitenaus trudelt, gibts noch einen kleinen Zusammenstoß zwischen Henrichs und Stindl. Fackelt Ittrich nicht lange. Erst Henrichs ...

65.: So, gute 25 Minuten sind noch zu spielen, und gerade hat man den Eindruck, dass seien beiden Teams 25 zu viel. Wenn da nicht gerade Thuram wieder zur Grundlinie geschickt worden wäre, aber für seinen Pass diesmal keinen Abnehmer finden konnte.

61.: Ruhephase in der Partie, gab nur eine Halbchance für Thuram aus dem Gewühl an der Strafraumgrenze. Hätte einen Treffer verdient, der Mann, macht ein bärenstarkes Spiel, aber halt eher als Vorbereiter der 100-Prozentigen.

57.: Fast ein Abseitstor von Werner. Hätte er gedacht, er sei noch in England. Außerdem hatte Sommer sowieso den Ball.

56.: Also, ganz grundsätzlich, die Idee, dass die Gladbacher Verteidiger ins Abseits zu stellen, war nicht schlecht. Aber das Timing stimmte ja mal überhaupt nicht. Müde im Kopf nach dem Besuch in Madrid?

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - Tooor für Borussia Mönchengladbach

53.: Tooor! GLADBACH - Leipzig 3:0. Könnte man das besser verteidigen? Man könnte es zumindest überhaupt verteidigen. Also: Ecke von Hofmann, der zweite Ball landet links am Strafraum bei Stindl. In dem Moment, als der den Ball in den Strafraum streichelt, laufen alle Leipziger Verteidiger raus - zu spät. VIEEEEL zu spät. So stehen drei Gladbacher alleine vor Gulacsi. Bensebaini stoppt den Ball mit der Brust, überlupft dann den herausstürzenden Gulacsi aus sechs Metern.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Borussia Mönchengladbach

52.: Nach Kones Foul gegen Silva verhindert Weigl die schnelle Ausführung eines Freistoßes an der Mittellinie. Kostet.

50.: Die Borussia muss sich erst wieder einfinden. Das geht am besten über Ballbesitz. Oder so? Starkes Dribbling von Kramer, der auf der Grundlinie zum Strafraum zieht, den Ball an auf die linke Strafraumseite lupft. Und dort nimmt Bensebaini das Zuspiel mit vollem Risiko. Drüber, trotzdem sehenswert.

48.: Seit dem Seitenwechsel spielt bisher nur RB. über die rechte Seite läuft der Angriff, Szoboszlai schickt Werner, geht nach und wird dann von Werner an der Grundlinie eingesetzt. Die Borussia bekommt die Angelegenheit nie geklärt und am Ende schließt Szoboszlai den Angriff mit einem Schuss aus spitzem Winkel ab. Gutes Stellungsspiel von Sommer.

47.: Bärenstarker Pass von Gvardiol aus der Abwehrkette in die Tiefe, Raum hat viel von sich selbst, bringt dann auch die Flanke bei Silva an, der mit seinem Kopfball aber an Sommer scheitert. Nicht platziert genug. Sollte den Fohlen eine Warnung sein.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - Auswechslung RB Leipzig

46.: Und Werner ersetzt Forsberg.

46.: Marco Rose reagiert. Und das gleich doppelt. Für Haidara kommt nämlich Schlager ins Spiel.

46.: Die zweite Hälfte läuft. Und RB wird einen ganzen Tacken offensiver, wies vom Papier her ausschaut.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - Halbzeit

Zwischenfazit: Das war, man kann es nicht anders sagen, eine erste Hälfte fast aus einem Guss von Borussia Mönchengladbach. Die beiden prägenden Figuren bei der Fohlen-Elf waren Thuram mit zwei Assists (einem freiwilligen, einem unfreiwilligen) und Doppeltorschütze Hofmann. RB war bemüht, aber in den ersten 45 Minuten nie wirklich im Spiel. Und auch nie wirklich torgefährlich. Nachwirkungen des CL-Spiels? Dann wären ein paar frische Leute angebracht.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - 1. Halbzeit

45.+2.: Pause.

45.+2.: Noch eine Chance zum Abschied von der ersten Hälfte. Pass in die Tiefe, Hofmann behauptet den Ball an der Sechzehnergrenze. Legt für Stindl auf. Und der verzieht.

45.+1.: Eine Minute Nachspielzeit.

44.: Wieder diese rechte Seite! Da war eben schon Kone an der Grundlinie aktiv, diesmal ist es Hofmann, der viel Platz hat, aber dann den Ball zurück nicht an den eigenen Mann bringt. Leipzig wirkt sehr verwundbar heute.

42.: Das ist hier heute nicht der typische Leipziger Fußball. Da steckt ganz offensichtlich noch die CL in den Knochen. Viele, viele Ballverluste, wenig Tempo. Das mag auch am Gegner liegen, aber meine Theorie, nicht nur.

41.: Ecke Hofmann, eine neue Variante, legt an die Strafraumgrenze zu Scally, dessen Versuch wird aber geblockt.

38.: Das könnte die große Chance sein in dieser Saison für DIE Teams, die nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen (müssen). Da kommen dann Teams aus völlig unerwarteten Richtungen. Während man sich in München, Dortmund, Leverkusen, Leipzig sagt, wir müssen uns die Kräfte einteilen. Die Liste könnte man noch fortführen. Pars pro toto.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - Tooor für Borussia Mönchengladbach

35.: Tooor! Aufgrund der zeitlichen Nähe denken Sie jetzt sicherlich, der Treffer fiel nach dem Eckstoß. Nach und nach. Und nicht, wenn Hofmann trifft. Außerdem, überlegen Sie mal, auf welcher Seite wir uns gerade befanden. Also, Ecke RB, zunächst geklärt. Raum ist die Absicherung, bekommt den zweiten Ball, verliert den aber an Thuram. Und dann gehts aber mal ab. Der Angreifer treibt den Ball durchs Mittelfeld, legt dann rechts raus auf Hofmann, der da völlig vergessen wurde. Hofmann geht noch bis zur Strafraumgrenze und lässt dann auch Gulacsi keine Abwehrmöglichkeit mehr, legt den Ball überlegt ins lange, ins linke Eck. Bilderbuchkonter.

34.: Guter Konter der Gäste: Steilpass auf Nkunku im linken Halbfeld, an der Strafraumgrenze legt der quer, als Silva reingrätscht, ist Elvedi einen Tick schneller. Ecke.

31.: Huch, schon eine halbe Stunde vorüber. Spricht für die Partie, auch wenn Torszenen jetzt eher dünn sind. Woran liegts? Ein Beispiel. Sehr schöner Steilpass für Thuram, lanciert von Kone. Da scheint für kurze Zeit fürchterlich viel Platz, aber der Weg für Thuram ist weit, dazu muss er auch noch erst nach innen abbiegen. Und im Strafraum sind dann schon wieder acht Leipziger hinter dem Ball, der Sechzehner komplett zugestellt. Und zum Abschluss kommt es dann erst gar nicht.

30.: Weitere Zahlen zum Spiel: Zweikampfquote 60:40 zu Gunsten von Gladbach. Das sind ziemlich krasse Werte.

28.: Beim Pressing spielt Kramer in vorderster Spitze neben Thuram. Bisher funktioniert das Pressing der Gastgeber auch recht gut, die Leipziger haben immer wieder Probleme mit dem Aufbau. Jetzt gehts dann aber mal mit Tempo, Henrichs geht auf links fast bis zur Eckfahne, im Zentrum kann dann Silva den Ball nicht richtig drücken. Zur Sicherheit wischt Sommer den sich senkenden Ball noch über die Latte. Die Ecke der Gäste landet dann über Umwege bei Gulacsi. Hm.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte RB Leipzig

25.: Nachträglich bekommt Kampl für einen Zweikampf mit Stindl noch die Gelbe Karte. Ittrich ließ zunächst weiterlaufen. Vorteil. Hört sich in diesem Zusammenhang ziemlich eigenartig an, weil sich im Anschluss ein Leipziger Konter entwickelt. Mit einem nicht ganz ungefährlichen Abschluss von Silva. Sommer war dem Angreifer, der einen zweiten Ball organisierte, jedoch weit entgegenkommen, so dass der nicht mehr wirklich platzieren konnte.

25.: Bensebainis Flügelwechsel bereitet einen guten Vorstoß der Gladbacher vor. Kramer geht zur Eckfahne, geht wieder weg und steckt dann auf rechts für Kone durch. Wenn der dann von der Grundlinie noch einen eigenen Mann findet, wirds gefährlich.

21.: Die Passquote bei RB ist gerade einmal 74 Prozent. Wie willste da vernünftig pfeifen.

19.: Starker Ball von Kone, der im defensiven Mittelfeld gepresst wird, steil durchs Zentrum spielt, flach, aber Stindl denkt, Kramer übernimmt, Kramer denkt, das macht der Stindl. Beide lassen die Kugel laufen. Da hätte mehr draus werden können.

17.: Ich habe eben den Plan der Zuschauer angesprochen, bei Leipziger Ballbesitz zu pfeifen mit technischen Hilfsmitteln. Das ist aber bei dieser Partie gar nicht so einfach. Zum einen hat Gladbach immer noch mehr Ballbesitz, zum anderen ist die Partie auch ziemlich schnell. Bis der Befehl vom Hirn aus den Mund erreicht, hat der Ballbesitz schon wieder gewechselt.

15.: Gute Freistoßposition für RB nach einem Foul von Stindl zehn Meter vor dem Strafraum. Raum hebt den Ball von halbrechts versetzt vom Kasten an den langen Pfosten, wo Gvardiol völlig freistehend mit dem Kopf zum Abschluss kommt. Zu mittig jedoch, um Sommer zu überwinden. Auch ganz klar, wie am Anfang der Einwurf bei den Fohlen, einstudiert. Und das war eine sehr gute Möglichkeit, schnell auszugleichen.

13.: Dann wirds erstmals auch auf der Gegenseite gefährlich, als Forsberg einen Steckpass prallen lässt. Szoboszlai hält sofort drauf, hätte Sommer fast erwischt, der kann den Ball nur prallen lassen und fast wäre Nkunku für den Nachschuss dagewesen ... da wird die Situation abgepfiffen. Schon Forsberg hatte im Abseits gestanden.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - Tooor für Borussia Mönchengladbach

10.: Tooor! Aufgrund der zeitlichen Nähe denken Sie jetzt sicherlich, der Treffer fiel nach dem Eckstoß. Nach und nach. Und nicht, wenn Hofmann trifft. Zunächst können die Leipziger nämlich klären, aber die Borussia sichert sich den zweiten Ball, macht das Spiel breit. Der Ball kommt auf rechts raus zu Scally, der sofort eine Flanke zirkelt. Auf den Kopf von Thuram, der unglaublich hochsteigt, erneut reagiert Gulacsi glänzend, kann aber nur leicht zur Seite abprallen lassen. Und dort nimmt sich Hofmann dann des Nachschuss aus. Aus kurzer Distanz jagt er den Ball halbhoch in die Maschen.

9.: Erste Großchance der Partie. Hofmanns nächste Ecke findet Elvedi, mit einer Glanzparade wehrt Gulacsi ab. Nächste Ecke. Von der anderen Seite.

8.: Nicht viele Trillerpfeifkonzerte sind bisher zu hören, das mag daran liegen, dass Gladbach in den ersten acht Minuten auf 80 Prozent Ballbesitz kommt.

7.: Fast der erste Abschluss aber jetzt für die Borussia, Stindl wird nach Vorarbeit von Thuram geblockt. Die anschließene Ecke von Hofmann ist nicht ganz ungefährlich, jedoch verpassen alle im Torraum.

5.: Viel Ballbesitz für die Fohlen in der Anfangsphase. Aber noch keine Strafraumannäherung. Kone lässt sich häufiger zwischen die Innenverteidigung fallen, um mit beim Aufbau zu helfen, das spricht eher gegen die in der Aufstellung geäußerte Vermutung, der rücke ins offensive Mittelfled auf. Das ist schon keine Sechs mehr, das ist eine Fünfkommafünf.

3.: Schon mal ein lauter Vorstoß der Leipziger über die linke Seite, Szoboszlai aus dem Zentrum, schickt Nkunku, der nach einem Haken dann von draußen die Flanke schlägt. Aber kein Angreifer weit und breit. Gibt also Abstoß. Gut, dass der Angriff nicht zu lange dauerte, die Leute müssen ja auch mal Luft holen.

2.: Immer, wenn die Gäste am Ball sind, gibts ein Trillerpfeifenkonzert. Das ist vor allem für farbenblinde Zuschauer gedacht. Aber so schwer sind die Teams eigentlich nicht zu unterscheiden. Weiß gegen Rot. Das geht ganz gut, selbst, wenn die Farben auf dem Bildschirm ausfallen sollten.

1.: Geht los mit einer einstudierten Einwurfvariante der Gladbacher auf Strafraumhöhe. Wurf hinter die Abwehrkette und sofort der Pass ins Zentrum. Wird zwar noch nichts draus, hat aber Potential.

1.: Spiel läuft. Gerade ist es hier mal trocken, muss aber nicht so bleiben. Der Rasen dürfte ziemlich schnell sein.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Pfeife betreut heute Patrick Ittrich.

Vor Beginn: Im Hintergrund dieser Partie herrschte im Vorfeld ordentlich Unruhe. Das hat mit der Personalie Max Eberl zu tun, der im Januar in Leipzig als Sportdirektor beginnen soll, aber noch einen ruhenden Vertrag bei der Borussia hat nach seinem Burnout. Die beiden "Vereine" stehen zurzeit noch in Verhandlungen.

Vor Beginn: Bei der Fohlenelf läuft es eigentlich ganz ordentlich bisher, das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gladbacher seit drei Partien auf einen Dreier warten. Hört sich wieder wiederum schlimmer an, als es ist. Warun darunter doch immerhin Remis gegen die Bayern und sehr starke Freiburger.

Vor Beginn: Und heute gehts für Rose gegen die nächste Ex-Truppe, auch wenn das schon etwas länger zurückliegt. Wenn auch nicht viel. Die Bilanz der Sachsen bisher ist völlig ausgeglichen, zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen in der Liga, 9:9 Tore. So schlecht ist das eigentlich nicht, in der letzten Saison hatten die Leipziger zu diesem Zeitpunkt schon drei Niederlagen kassiert. Aber durch die Ankunft von Rose in Leipzig werden die Karten natürlich neu gemischt, zumindest zu Beginn dürfte die Truppe schwerer ausrechenbar sein.

Vor Beginn: Von der Tabellenspitze sind beide Teams weit weg, aber nicht so weit wie das sonst so um diese Zeit der Fall sein mag. Weil die Münchner Bayern nämlich eine echte Ergebniskrise haben. Sonst um die Zeit sind die ja praktisch schon Meister. Aber rein rechnerisch kann zu diesem Zeitpunkt sogar noch das Schlusslicht am Ende der Saison die Münchner übertrumpfen! Jeder kann Meister werden!

Vor Beginn: Vier Umstellungen gibt es bei den Gästen nach der Niederlage bei Real Madrid in der Champions League. Für Diallo, Werner, Simankan und Schlager beginnen Gvardiol, Kampl, Henrichs und Silva. Die Verletztenliste bei den Sachsen ist lang. Klostermann, Halstenberg, Olmo und Laimer stehen nicht zu Verfügung. Herber Verlust in dem ein oder anderen Fall.

Vor Beginn: Mit dieser Elf spielt Leipzig: Gulacsi - Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum - Haidara, Kampl - Nkunku, Forsberg, Szoboszlai - Andre Silva.

Vor Beginn: Nach dem Remis in Freiburg gibts bei Gladbach lediglich eine Veränderung, Neuhaus fehlt wegen seiner Kreuzbandverletzung, dafür ist aber Elvedi wieder zurück. Der nimmt seine Position in der Abwehr wieder ein, wodurch Kramer wieder fürs Mittelfeld frei wird. Dort spielt er neben Weigl auf der Doppel-Sechs.

Vor Beginn: So läuft die Borussia auf: Sommer - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Weigl - Hofmann, Kone, Stindl - Thuram.

Vor Beginn: Ein echtes Mittelfeldduell erwartet uns im späten Spiel am Samstagabend. Neunter gegen Zwölfter. Hört sich nach einem Graue-Mäuse-Duell an, ist aber ein Wettlauf zwischen Pferden und Kühen. Hört sich auch nicht sonderlich spannend an. Ist es aber. Versprochen.

Vor Beginn: Der Einstand für Marco Rose als neuer Trainer von RB Leipzig am vergangenen Wochenende gegen den BVB hätte kaum besser laufen können. Mit 3:0 konnte Leipzig das Ex-Team von Rose schlagen. Das unter dem neuen Trainer noch nicht alles funktioniert, zeigte jedoch das 0:2 gegen Real Madrid unter der Woche in der Champions League. Heute geht es für den Trainer von RB erneut an die nächste alte Wirkungsstädte. Kann RB Leipzig auch gegen Borussia Mönchengladbach gewinnen?

Vor Beginn: Das heutige Topspiel der Bundesliga beginnt um 18.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig.

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga JETZT im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl - Kramer, Koné - Hofmann, Stindl - Thuram

Sommer - Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini - Weigl - Kramer, Koné - Hofmann, Stindl - Thuram RB Leipzig: Gulacsi - Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg - A. Haidara, Kampl - Nkunku, Forsberg, Szoboszlai - Silva

Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt das Abendspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig heute auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event. Die Übertragung beginnt um 17.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr kommentiert für Sky die Partie Wolff Fuss.

Im Livestream könnt Ihr das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig mit der Sky-Go-App oder WOW verfolgen.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt mit WOW streamen.

Bundesliga: Die Tabelle am Samstag des 7. Spieltags