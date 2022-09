Schalke 04: Simon Terodde rastet in S04-Doku wegen VAR komplett aus

Spektakuläre Bilder aus der Schalke-Kabine: Eine Szene aus der neuen Dokumentation "Schalke 04 - Zurück zum Wir" zeigt Stürmer Simon Terodde, wie er angesichts einer VAR-Entscheidung nach dem Spiel komplett die Fassung verliert.

Was war passiert? Schalke hatte am 14. Spieltag der vergangenen Saison im Topspiel bei Werder Bremen kurz vor dem Ende durch eben jenen Terodde mit 1:0 geführt, ehe das Schiedsrichtergespann um Tobias Stieler Werder in der Nachspielzeit nach VAR-Einsatz einen absurden Elfmeter zusprach.

Niclas Füllkrug verwandelte in der neunten Minute der Nachspielzeit und Schalke musste sich die Punkte mit den Gastgebern teilen. Die Szene in der Dokumentation, die vergangene Woche in der Schalke-Arena Premiere feierte und seit dem 15. September auf RTL+ ausgestrahlt wird, zeigt, was Terodde von der Entscheidung gehalten hat.

Beim Anblick der TV-Bilder zu dieser spielentscheidenden Szene flippt Terodde komplett aus, brüllt: "Das ist ne Frechheit! Der will nur seinen Auftritt haben der Schiri! Das ist eine Scheiße, meine Fresse!" (Hier gibt's den Ausraster im Video).

Daraufhin folgt ein kurzer Cut, Terodde steht in der Kabine der Schalker und wettert weiter: "Das muss man zum Thema machen! Der muss aus dem Verkehr gezogen werden! Der sitzt da im Bademantel vor dem Videobeweis, oder was?!", brüllt Terodde und pfeffert einen Schuh durch die Umkleide. Anschließend werden weitere Kraftausdrücke offenbar auch zum Wohle des Torjägers durch Piep-Töne zensiert.

Schalke 04: So begründet Knäbel die S04-Doku

Das Remis im Topspiel gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten verhinderte am Ende die Bundesliga-Rückkehr der Schalker nicht. Die Königsblauen stiegen als Meister der 2. Liga nach nur einem Jahr in der Zweitklassigkeit wieder auf.

Die Idee zur Dokumentation der Schalker Zweitligasaison entstand jedoch völlig unabhängig vom Ausgang der Spielzeit. "Wir haben dabei nicht vorab gesagt, dass wir zeigen möchten, wie Schalke 04 wieder aufsteigt. Unsere Intention lag darin, dass wir dokumentieren, wie wir den Verein wieder auf gesunde Füße stellen", sagte Sportvorstand Peter Knäbel.