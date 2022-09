Das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 schließt am heutigen Sonntag den 5. Spieltag der Bundesliga ab. Die komplette Partie könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker erleben.

Zum Abschluss des 5. Spieltags der Bundesliga gastiert Mainz 05 am heutigen Sonntag bei Borussia Mönchengladbach. Hier im Liveticker erfahrt Ihr ob die Gastgeber auch nach der heutigen Partien weiter ungeschlagen sind.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Gladbach vs. Mainz 05 0:0

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bo Svensson setzt auf diese Elf: Zentner - Bell, Hack, Leitsch - Widmer, Barreiro, Kohr, Aaron, Burkardt, J.-S. Lee - Onisiwo

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind bekannt, wir werfen zuerst einen Blick auf die Gastgeber: Sommer - Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus, Koné, Hofmann, Plea - Thuram

Vor Beginn: Die heutigen Gastgeber sind in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Dank einer tollen kämpferischen Leistung, holte Gladbach gegen den FC Bayern München am vergangenen Spieltag einen Punkt. Neu-Trainer Daniel Farke kann mit zwei Siegen und acht Punkten auf einen erfolgreichen Saisonstart blicken. Zwei Siege konnte in dieser Saison bislang auch Mainz 05 holen. Am vergangenen Wochenende musste das Team von Bo Svensson gegen Bayer Leverkusen jedoch eine 0:3-Schlappe hinnehmen. Wie reagieren die Mainzer heute darauf beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach?

Vor Beginn: Die letzte Begegnung des 5. Spieltags der Bundesliga wird heute um 17.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05.

© getty Kann Borussia Mönchengladbach sich heute mit einem Sieg im oberen Drittel der Tabelle etablieren?

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05: Bundesliga heute live im TV und Livestream

