Schon am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison kommt es zum Stadtduell zwischen Union Berlin und Hertha BSC. Wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Partie, liefern wir Euch hier.

Derby-Zeit in der Bundesliga! Schon zu Beginn der Bundesliga-Saison 2022/23 kämpfen Union Berlin und Hertha BSC um die Vorherrschaft in der Hauptstadt. In der vergangenen Saison gewann Union Berlin beide Duell gegen die Hertha. Kann das Team von Sandro Schwarz heute zurückschlagen?

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Union Berlin und Hertha BSC treffen sich am heutigen Samstag, den 06. August, zum Stadtduell. Die Begegnung des 1. Spieltags der Bundesliga wird um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei angepfiffen.

Für Hertha BSC begann die Pflichtspiel-Saison denkbar schlecht. In der 1. Runde des DFB-Pokals flogen die heutigen Gäste im Elfmeterschießen gegen Eintracht Braunschweig aus dem Turnier. Dabei hatte das Team von Neu-Trainer Sandro Schwarz schon mit zwei Toren geführt, ehe Braunschweig in einem wilden Duell noch zurückkommen konnte. Der Druck lastet damit schon jetzt auf der Hertha, die im vergangenen Jahr die Klasse nur knapp nach zwei Relegationsspielen gegen den HSV halten konnte.

Die vergangene Saison verlief für Union Berlin dagegen deutlich besser. Mit 57 Punkten landete das Team von Urs Fischer schlussendlich auf einem hervorragenden fünften Platz. Union Berlin konnte sich damit für die diesjährige Europa-League-Saison qualifiziert. Der Unterschied zwischen den beiden Stadtrivalen wurde auch in der vergangenen Saison deutlich: Die beiden Partien gewann der heutige Gastgeber mit 2:0 und 4:1.

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Stadtderby zwischen Union Berlin und Hertha BSC überträgt Sky am heutigen Nachmittag exklusiv im TV und Livestream. Ab 15.15 Uhr seht Ihr die Partie live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD. Für den Pay-TV-Sender ist heute Jonas Friedrich als Kommentator im Einsatz.

Alternativ könnt Ihr Union Berlin vs. Hertha BSC auch auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga HD oder Sky Sport Top Event in der Konferenz, zusammen mit den anderen Bundesligaspielen am Nachmittag, verfolgen.

Als Sky-Kunden habt Ihr ebenfalls die Möglichkeit, die Begegnung zwischen Union Berlin und Hertha BSC im Livestream live und vollumfänglich zu sehen. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der Sky-Go-App und mit dem Angebot von WOW.

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Heintz - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Haberer - Becker, Siebatcheu

Rönnow - Jaeckel, Knoche, Heintz - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Haberer - Becker, Siebatcheu Hertha BSC: Christensen - Kenny, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Sunjic - Darida, S. Serdar - Lukebakio, Selke, Maolida

Union Berlin vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Union Berlin vs. Hertha BSC könnt Ihr heute ebenfalls auf SPOX im Liveticker verfolgen. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action des Spiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

