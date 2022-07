Für Hertha BSC beginnt die neue Saison am heutigen Abend mit dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig. Das komplette Duell der 1. Runde könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Eintracht Branschweig - Hertha BSC -:- Tore - Aufstellung Eintracht Braunschweig Fejzic - Wiebe, Decarli, Behrendt, Kijewski - Br. Henning, Nikolaou, Kaufmann, Pherai, K. Endo - Ihorst Aufstellung Hertha BSC Christensen - Kenny, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Sunjic, K.-P. Boateng, S. Serdar, Lukebakio, Maolida - Selke Gelbe Karten -

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC: DFB-Pokal 1. Runde JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: 14 Abgänge, 18 Zugänge - so sieht die Bilanz des Berliner Transfersommers bislang aus, Leihen und Rückkehrer mit eingerechnet. In die Startelf haben es heute drei dieser Spieler geschafft: Lukebakio hat sich in Wolfsburg letzte Saison nicht nachhaltig für eine Weiterbeschäftigung empfehlen können und trägt nun wieder das Dress der Hauptstädter, außerdem startet der Ex-Schalker und zuletzt bei Everton unter Vertrag stehende Jonjoe Kenny sowie der aus Birmingham ausgeliehene Ivan Sunjic. Auf der Bank sitzt mit Ejuke noch ein weiterer Neuzugang (ZSKA Moskau), außerdem mit Piatek und Jovetic noch weitere Offensiv-Power. Auch Darida, Tousart und Zeefuik sitzen zunächst auf der Bank neben Dardai, Pekarik und Keeper Jarstein.

Vor Beginn: Die Hertha auf der anderen Seite geht ihr erstes Pflichtspiel in der Saison 2022/23 (mutmaßlich) mit dieser Formation an (4-3-2-1): Christensen - Kenny, Kempf, Boyata, Plattenhardt - Serdar, Sunjic, K. Boateng - Lukebakio, Maolida - Selke.

Vor Beginn: Im Vergleich zum 0:3 am vergangenen Wochenende in der 2. Liga bei Heidenheim tauschen die Braunschweiger Löwen gleich fünfmal in ihrer Startelf: "Pokal-Keeper" Fejzic erhält im Tor den Vorzug gegenüber Nezugang Hoffmann, in der Offensive startet Ihorst anstelle von Lauberbach. Außerdem werden Krauße, Strompf und Marx durch Endo, Hennig und Wiebe ersetzt.

Vor Beginn: So will Eintracht Braunschweig spielen (3-5-2): Fejzic - Decarli, Behrendt, Kijewski - Kaufmann, Henning, Nikolaou, Wiebe, K- Endo - Pherai, Ihorst.

Vor Beginn: Bereits fünfmal sind Braunschweig und Hertha BSC im DFB Pokal aufeinandergetroffen. Die Bilanz spricht dabei mit vier Siegen klar für die Niedersachsen. So auch heute? Auf geht's!

Vor Beginn: Nach der schwierigen vergangenen Saison, hat die Hertha Einiges auf den Kopf gestellt. Mit Sandro Schwarz steht erneut ein neuer Trainer an der Seitenlinie, und auch der Präsident der Alten Dame ist neu. Gelingt Hertha heute der Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig, die in der 2. Liga bislang noch keinen Punkt holen konnten?

Vor Beginn: Das Duell in der 1. Runde des DFB-Pokals wird heute um 18.01 im Eintracht-Stadion in Braunschweig gestartet.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC.

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC: DFB-Pokal 1. Runde JETZT im Liveticker - Offizielle Aufstellungen

Eintracht Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Decarli, Behrendt, Kijewski - Br. Henning, Nikolaou, Kaufmann, Pherai, K. Endo - Ihorst

Fejzic - Wiebe, Decarli, Behrendt, Kijewski - Br. Henning, Nikolaou, Kaufmann, Pherai, K. Endo - Ihorst Hertha BSC: Christensen - Kenny, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Sunjic, K.-P. Boateng, S. Serdar, Lukebakio, Maolida - Selke

Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Ab 17.50 Uhr seht Ihr das Pokalduell zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC auf Sky Sport 3 (HD) live und in voller Länge.

Sky zeigt die Partie zudem in der Konferenz auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event sowie Sky Sport Mix.

Als Sky-Kunden könnt Ihr das Pokalspiel zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC mit WOW oder der Sky-Go-App alternativ im Livestream verfolgen. Die Übertragung von Sky könnt Ihr zudem auf OneFootball im Livestream verfolgen.

Fußball live auf Sky verfolgen! Jetzt WOW erwerben.

DFB-Pokal 2022 - Die heutigen Spiele im Überblick