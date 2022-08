BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl kündigt Transfer an: "Es wird noch etwas passieren"

Sportdirektor Sebastian Kehl hat nach dem 1:0-Sieg von Borussia Dortmund am 1. Spieltag gegen Bayer Leverkusen einen weiteren Transfer angekündigt.

"Ich denke zeitnah. Wir sind zielführend unterwegs. Wir werden in den nächsten Tagen Klarheit haben", erklärte Kehl am Sky-Mikrofon und fügte an: "Das, was wir machen, wird passen."

Neuzugang Sebastien Haller fehlt dem BVB mehrere Monate, nachdem bei dem 28-Jährigen ein bösartiger Hodentumor diagnostiziert worden war. Auf der Stürmerposition besteht deshalb Handlungsbedarf.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte bereits unter der Woche angekündigt, dass ein Haller-Ersatz "idealerweise in den nächsten acht bis zehn Tagen" verpflichtet wird.

Im DFB-Pokal und beim Bundesliga-Auftakt gegen die Werkself hatte Youssoufa Moukoko die alleinige Spitze gegeben. Alles auf die Schultern des 17-Jährigen "abzuladen", sei aber "vielleicht ein bisschen viel", sagte Watzke.

In den vergangenen Wochen waren dem BVB dem Vernehmen nach mehrere Stürmer angeboten worden, darunter Edin Dzeko und Edinson Cavani. Auch Anthony Modeste und Memphis Depay wurden mit Dortmund in Verbindung gebracht.

Darüber hinaus startete ein Fan auf der Crowdfunding-Plattform Start Next eine Spendenaktion, um einen Transfer von Cristiano Ronaldo zu finanzieren.