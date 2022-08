Am 4. Spieltag empfängt Hertha BSC in der Bundesliga heute Borussia Dortmund. Hier könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Ihr möchtet live dabei sein und keine wichtige Aktion beim Duell zwischen der Hertha und dem BVB verpassen? Dann seid Ihr hier in unserem Liveticker genau richtig!

Hertha BSC vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Dortmunder haben heute etwas gutzumachen. Nach zwei Siegen zum Saisonstart kassierten sie am vergangenen Wochenende zuhause eine Niederlage gegen Aufsteiger Werder Bremen. Die Hertha befindet sich nach der geglückten Relegation direkt wieder im Abstiegskampf - mir einem Zähler belegt sie aktuell Rang 16.

Vor Beginn: Gespielt wird heute in der deutschen Hauptstadt. Ab 15.30 Uhr wird es im Olympiastadion zwischen der Alten Dame und der Borussia zur Sache gehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Hertha BSC und dem BVB!

© getty Jude Bellingham und der BVB sind heute bei Hertha BSC zu Gast.

Bundesliga, Hertha BSC vs. BVB: Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Christensen - Kenny, M. Dardai, Kempf, Plattenhardt - Sunjic - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke

Christensen - Kenny, M. Dardai, Kempf, Plattenhardt - Sunjic - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke Borussia Dortmund: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck - M. Wolf, Özcan, Bellingham, Guerreiro - Reus - Moukoko, Modeste

Hertha BSC vs. BVB: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wie gewohnt besitzt auch in dieser Saison Sky die Rechte an sämtlichen Samstagsspielen der Bundesliga. Wenn Ihr das Spiel im Rahmen der Konferenz verfolgen möchtet, könnt Ihr das auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (UHD) und Sky Sport Bundesliga 1 tun. Die Begegnung in vollem Ausmaß gibt es auf Sky Sport Bundesliga 2. Dort empfängt Euch ab 15.15 Uhr Kommentator Oliver Seidler.

Alternativ bietet der Pay-TV-Sender auch Online-Optionen an. Auf diese könnt Ihr entweder via SkyGo oder via WOW zugreifen.

© getty Hertha BSC konnte in drei Begegnungen lediglich einen Zähler sammeln.

Bundesliga, 4. Spieltag: Die aktuelle Tabelle