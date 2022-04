BVB, News und Gerüchte: Thomas Meunier stand kurz vor Wechsel von Dortmund zum FC Barcelona

Thomas Meunier stand laut eigener Aussage im Winter unmittelbar vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. BVB-Verteidiger Manuel Akanji legte sich nach der Niederlage gegen RB Leipzig mit einem pöbelnden Fan an. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Meunier berichtet von geplatztem Barca-Wechsel

Thomas Meunier hätte Borussia Dortmund im Winter um ein Haar in Richtung FC Barcelona verlassen. Das berichtete der belgische Außenverteidiger in einem Interview.

"Es hätte sein können", sagte Meunier der Zeitung Het Laatste Nieuws. Barca habe demnach einen körperlich robusten Rechtsverteidiger zu einem akzeptablen Preis gesucht. "Ich habe dieses Profil erfüllt. Das habe ich auch in dieser Saison bewiesen", sagte Meunier und berichtete von einer Kontaktaufnahme durch Jordi Cruyff, der als Berater des Barca-Managements tätig ist. "Ich war überrascht, als Cruyff mich anrief. Er erklärte mir den Plan."

Barcelona dachte demnach an eine Leihe plus Kaufoption oder eine feste Verpflichtung. "Dortmund ist schon ein großer Klub, aber Barca ... - das ist einzigartig", sagte Meunier, der aufgrund der Anfrage durchaus ins Grübeln geriet. Die Dortmunder Verantwortlichen schoben einem Abgang jedoch einen Riegel vor, da den Schwarz-Gelben knapp eine Woche vor Schließung des Transferfensters die Zeit fehlte, nach einem adäquaten Ersatz zu suchen.

"Vielleicht hätte Dortmund ja gesagt, wenn es ein 50-Millionen-Euro-Angebot gewesen wäre, aber das war unrealistisch", sagte Meunier, der seinem Klub keinen Vorwurf machen. "Du kannst dann nicht schreien: 'Ihr Mistkerle, warum lasst ich mich nicht gehen?'" Er empfinde das Angebot des FC Barcelona vielmehr als Wertschätzung für seine Leistungen im BVB-Trikot. "Außerdem hatte ich nie vor, Dortmund jetzt zu verlassen. Mir gefällt es hier", betonte der 30-Jährige.

Meunier war 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Dortmund gewechselt. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. In der laufenden Saison bestritt der Belgier 26 Pflichtspiele (zwei Tore, fünf Torvorlagen). Aktuell setzt ihn ein Sehnenriss außer Gefecht.

© imago images Manuel Akanji (r.) platzte nach üblen Pöbeleien nach Dortmunds Klatsche gegen Leipzig der Kragen.

Thomas Meunier: Leistungsdaten 21/22

Wettbewerb Einsätze Tore Assists Gespielte Minuten Bundesliga 17 2 4 1406 Champions League 6 - 1 484 Europa League 1 - - 45 DFB-Pokal 2 - - 161 GESAMT 26 - - 2096

BVB, News: Akanji legt sich mit Dortmund-Fan an

Abwehrspieler Manuel Akanji wurde nach der 1:4-Niederlage der Dortmunder gegen RB Leipzig während eines Interviews von einem Anhänger beleidigt. Der Schweizer konterte die Pöbeleien.

"Was soll der Mist? Für was gehst du eigentlich ins Stadion, wenn du uns so beleidigst?", rief Akanji dem Zuschauer auf der Haupttribüne zu. "Jede Kritik an unserer Leistung ist absolut okay, aber wenn man mit anderen Sachen kommt, dann verstehe ich das nicht. Ich verstehe nicht, wieso man hierherkommt und die Spieler schlechtredet. Ich verstehe es, wenn man sauer ist. Manchmal wünsche ich mir aber mehr Unterstützung."

BVB-Noten: Haaland nicht auf der Höhe © getty 1/16 Borussia Dortmund hat bei der Rückkehr der Fans eine heftige Klatsche im ausverkauften Signal Iduna Park hinnehmen müssen. Der BVB verlor mit 1:4 gegen RB Leipzig. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter Borussen. © imago images 2/16 GREGOR KOBEL: Lupfer, Distanzschuss, Distanzschuss, Distanzschuss - Dortmunds Keeper war bei allen 4 Leipziger Treffern machtlos und konnte einem fast leid tun. Bewies beim Tänzchen gegen Silva aber immerhin seine fußballerischen Qualitäten. Note: 3,5. © imago images 3/16 EMRE CAN: Sein Ballverlust gegen Laimer brachte den RB-Express auf Touren Richtung 0:1. Vorm 0:2 fälschte der Allrounder unhaltbar ab. Starke Grätsche gegen Angelino (52.), aber zuvor hatte er den Ball selbst scharf gemacht. Note: 5. © getty 4/16 MATS HUMMELS: Sein toller Pass auf Reus hätte früh die Dortmunder Führung bringen müssen (7.). Dazu stark im Spielaufbau, aber der Abwehrchef hatte große Probleme, seinen Laden gegen die frechen Gäste zusammenzuhalten. Note: 4. © getty 5/16 MANUEL AKANJI: Der Schweizer begann gut und hatte auch die meisten Ballaktionen auf BVB-Seite. Passte sich spätestens nach dem 0:2 aber den Kollegen an und konnte den überfallartigen Angriffen der Gäste kaum etwas entgegensetzen. Note: 4. © getty 6/16 THORGAN HAZARD: Lange Zeit zu sehr mit Defensivaufgaben belastet, musste kurz vor der Pause einen gefährlichen Konter auf Kosten einer Gelben Karte verhindern. Strahlte null Torgefahr aus. Note: 4,5. © imago images 7/16 AXEL WITSEL: Zu Beginn mit starkem Pressing, dann aber immer weniger in der Lage, die Konter der Gäste zu unterbinden. 8 Ballverluste schon in der ersten Halbzeit. Im eigenen Strafraum oft zu weit weg, so wie bei Mukieles Seitfallzieher (44.). Note: 4. © getty 8/16 JUDE BELLINGHAM: Erstmals vor vollem Haus, voll in seinem Element. Starker Drang nach vorne, aber die defensiven Pflichten vernachlässigte der Youngster dabei zu sehr. Das tat dem BVB-Spiel in der ersten Halbzeit nicht gut. Note: 4. © imago images 9/16 RAPHAEL GUERREIRO: Gab nach dem Rückstand seine taktische Position auf der linken Seite vor der Dreierkette auf. Der Portugiese machte den Eindruck, als wolle er das Spiel im Alleingang drehen. Das ging ordentlich daneben. Note: 4,5. © getty 10/16 MARIUS WOLF: Viel Einsatz, wenig Ertrag. Rieb sich immer wieder in der Offensive und auf den Seiten auf. Musste schon nach gut einer Stunde vom Feld. Note: 4. © getty 11/16 MARCO REUS: Der Kapitän hatte die Riesenchance zur frühen BVB-Führung, wollte es aber zu schön machen. Statt frei vor RB-Keeper Gulacsi abzuschließen, legte er quer in den Rücken von Haaland. Ohne Ideen, ohne einen einzigen Torschuss. Note: 4,5. © getty 12/16 ERLING HAALAND: Ein schöner Drehschuss nach Wolfs verunglückter Flanke, ein guter Versuch aus dem Abseits, den der starke Gulacsi aber ohnehin um den Pfosten drehte. Das war’s. Der Norweger war sichtbar körperlich nicht auf der Höhe. Note: 4,5. © getty 13/16 MAHMOUD DAHOUD: In der letzten halben Stunde für den überforderten Witsel auf dem Platz. Lief bei den dauerhaften Kontern der Leipziger aber fast nur hinterher. Note: 4. © imago images 14/16 DONYELL MALEN: Kam in der 61. Minute für Wolf. Bei Brandts Pass (84.) noch zu überrascht, direkt im Anschluss aber per Kopf mit dem Ehrentreffer zum 1:3. Immerhin schon das 5. Saisontor des Holländers, der so mühsam beim BVB gestartet war. Note: 3. © getty 15/16 JULIAN BRANDT: In der Schlussviertelstunde für Kapitän Reus auf dem Feld. Brachte zumindest etwas Esprit zurück ins extrem hakende Offensivspiel der Schwarz-Gelben. Keine Bewertung. © getty 16/16 GIOVANNI REYNA: Der dynamische Amerikaner sollte ab der 74. Minute nochmal frischen Schwung bringen. Reyna machte es aber auch nicht besser als Hazard, für den er eingewechselt wurde. Keine Bewertung.

BVB, News: Hummels verteidigt Leistung gegen Leipzig

Mats Hummels hat nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Leipzig die Leistung der Dortmunder verteidigt.

"Ich weiß, dass es einen auf den Sack gibt, wenn ich das sage: Das ist ein Sieg der Effektivität und der Chancenverwertung. Man muss nicht so tun, als wären mit 1:4 an die Wand gespielt worden", sagte BVB-Verteidiger Hummels bei Sky. "Leipzig ist mit Nichts mit 2:0 in die Halbzeit gegangen. Ich weiß, dass die Leute auf Twitter draufhauen, aber das ist eine realistische Einschätzung."

