BVB, News und Gerüchte: Dortmund hofft auf Angebote für Manuel Akanji und Nico Schulz

Borussia Dortmund sucht weiter nach einer Lösung für die Streichkandidaten Manuel Akanji und Nico Schulz. Thomas Meunier will der BVB offenbar nicht abgeben. Und Mats Hummels hofft bei der Auslosung der Gruppenphase der Champions League auf große Namen. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Noch mehr News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Lösung für Manuel Akanji und Nico Schulz gesucht

Die Suche nach einem Abnehmer für die BVB-Abwehrspieler Manuel Akanji und Nico Schulz gestaltet sich weiterhin schwierig.

Wie der kicker berichtet, hofft Borussia Dortmund bis zur Schließung des Transferfensters am nächsten Donnerstag darauf, dass Bewegung in den Markt kommt. Bislang seien demnach aber keine Angebote für das Duo, das in den Planungen der Schwarz-Gelben keine Rolle mehr spielt, eingetroffen.

Sowohl Akanji als auch Schulz trainieren zwar aktuell regulär mit der Mannschaft, beide standen in dieser Saison aber noch nicht einmal im Kader der Dortmunder. Der Schweizer Akanji, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, wurde zuletzt immer wieder mit Inter Mailand in Verbindung gebracht.

Schulz' Vertrag läuft noch bis 2024. Anfang August sorgte eine Meldung für Wirbel, wonach gegen Schulz staatsanwaltliche Ermittlungen wegen des Vorwurfs häuslicher Gewalt aufgenommen wurden.

© getty Mats Hummels musste gegen Werder Bremen vorzeitig ausgewechselt werden.

BVB, News: Mats Hummels hofft in der Champions League auf große Namen

Mats Hummels hätte mit Blick auf die Auslosung der Gruppenphase in der Champions League nichts gegen eine besondere Herausforderung für Borussia Dortmund.

"Ich hoffe auf eine schwere Gruppe, deshalb spielen wir Champions League", sagte der Innenverteidiger in Frankfurt vor der Ziehung am Donnerstag (18 Uhr): "Von mir aus kann da aus jedem Topf der schwierigste Gegner kommen. Das sind dann geile Lose und großartige Spiele."

Der BVB befindet sich in Topf 3, große Namen wie etwa Titelverteidiger Real Madrid oder der englische Meister Manchester City sowie der FC Liverpool um Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp aus den ersten beiden Töpfen sind daher als Gruppengegner sehr wahrscheinlich. Damit hat Hummels "gar keine Probleme".

Mit der bitteren 2:3-Niederlage gegen Werder Bremen hadert der Innenverteidiger hingegen immer noch. "Wir haben den perfekten Start mit neun Punkten in der Liga und dem Weiterkommen im Pokal verpasst", sagte der 33-Jährige. Aber "ich finde, es ist verdient, dass wir mit sechs Punkten nach drei Spielen dastehen". Der BVB müsse jetzt definitiv noch bei der "Leistung draufpacken".

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Die vier Lostöpfe

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 Real Madrid (ESP) FC Chelsea (ENG) Borussia Dortmund (GER) Celtic Glasgow (SCO) Eintracht Frankfurt (GER) FC Barcelona (ESP) Inter Mailand (ITA) FC Brügge (BEL) Manchester City (ENG) Juventus Turin (ITA) SSC Neapel (ITA) Benfica Lissabon (POR) FC Bayern München (GER) Atletico Madrid (ESP) Bayer Leverkusen (GER) Maccabi Haifa (ISR) AC Mailand (ITA) Tottenham Hotspur (ENG) Sporting Lissabon (POR) Viktoria Plzen (CZE) Paris Saint-Germain (FRA) FC Liverpool (ENG) Red Bull Salzburg (AUT) Glasgow Rangers (SCO) FC Porto (POR) FC Sevilla (ESP) Schachtjor Donetsk (UKR) FC Kopenhagen (Den) Ajax Amsterdam (NED) RB Leipzig (GER) Olympique Marseille (FRA) Dinamo Zagreb (Cro)

BVB, Gerücht: Dortmund will Thomas Meunier halten

Trotz der Gerüchte um ein angebliches Interesse von Manchester United und Barcelona an Rechtsverteidiger Thomas Meunier liegt dem BVB offenbar weiter kein Angebot für den Belgier vor. Das berichtet der kicker.

Darüber hinaus wollen die Dortmunder den 30-Jährigen nur ungern abgeben, da im Falle eines Meunier-Abschieds ein Ersatz gesucht werden müsste. Zuletzt wurde in spanischen Medien spekuliert, dass Barças Sergiño Dest im Tausch mit Meunier nach Dortmund wechseln könnte. Hier geht's zur News.

BVB, News: Dortmund für Stefan Effenberg kein Spitzenteam

Borussia Dortmund ist laut Stefan Effenberg kein ernsthafter Kandidat, um dem FC Bayern München in dieser Saison den Meistertitel streitig zu machen.

"In der Bundesliga sehe ich aktuell keine Konkurrenz für München. Leipzig und Leverkusen sind schon gewaltig distanziert, und die Dortmunder haben gegen Bremen offenbart, dass sie kein Spitzenteam sind. Sonst hätten sie die 2:0-Führung auf diese Weise nicht abgegeben, sondern abgezockt über die Zeit gebracht", schrieb Effenberg in seiner kicker-Kolumne.

"Der BVB muss eben Spieler zu seinem Stamm zählen, die nicht die Klasse haben, um sich mit dem FCB zu messen", ergänzte Effenberg.

Mit Blick auf die Bayern lobte der Ex-Nationalspieler hingegen Trainer Julian Nagelsmann und bescheinigte dem Rekordmeister eine gute Reaktion auf den Abgang von Toptorjäger Robert Lewandowski. Hier geht's zu den News zum FC Bayern.

© getty Alexander Isak stand von 2017 bis 2019 beim BVB unter Vertrag.

BVB, Gerücht: Ex-Dortmunder Alexander Isak vor 70-Mio.-Wechsel

Der ehemalige Dortmunder Alexander Isak wird aller Voraussicht nach der neue Rekordtransfer von Newcastle United. SPOX und GOAL können Berichte bestätigen, wonach der Schwede kurz vor einem Wechsel von Real Sociedad San Sebastián zu den Magpies steht. Letzte Details sind nur noch zu klären.

Als Ablöse wären 70 Millionen Euro fällig. Weitere fünf Millionen Euro könnten durch Bonuszahlungen noch hinzukommen. Isak stand von 2017 bis 2019 beim BVB unter Vertrag, konnte sich aber dort nicht durchsetzen. In 13 Pflichtspielen für Borussia Dortmund erzielte er ein Tor. Hier geht's zur ausführlichen Meldung.

BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele